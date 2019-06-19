 Антимонопольний комітет оштрафував на 15,6 млн грн компанії "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" за порушення норм про конкуренцію на тендерах, - Терентьєв

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв, передає Цензор.НЕТ.

"Будівельні компанії "Дорлідер" та "Полтавабудцентр" порушили ЗУ України "Про захист економічної конкуренції". Адміністративна колегія АМКУ наклала на них штраф у розмірі 15,6 млн грн (по 7,8 млн на кожну з компаній)", - розповів він.

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"Суть порушення: 17 тендерів на ремонт доріг у Миколаєві виграла "БК Дорлідер", яка "змагалася" із одним і тим же конкурентом – ПП "Полтавабудцентр". Розслідування Миколаївського ОТВ АМКУ встановило, що ці 2 компанії:

- користувались послугами однієї особи для підготовки кошторисної документації;

- керівником тендерного відділу однієї компанії була донька засновника іншої;

- використовували одну й ту ж саму матеріально-технічну базу;

- мали постійні господарські відносини між собою – виступали в якостях замовника і підрядника і т.п.;

- надавали фінансову допомогу та займи одна одній та пов’язаній компанії;

- наймали на роботу одних і тих же осіб, інколи одночасно;

- використовували одну й ту ж IP-адресу", - пояснив Терентьєв.

"Також тендерні документи цих компаній мали схожі риси, зокрема структура та розміщення текстів на сторінках були ідентичними, включно із мовними помилками в одних і тих же місцях. Крім того, під час обшуку, здійсненого ДПІ в офісі "Дорлідера", там було виявлено печатку та штамп "Полтавабудцентру".

ПП "Полтавабудцентр" є самим активним скаржником щодо публічних закупівель 2018 року. Минулого року минулого року до Комітету було подано майже 170 скарг на будівництво доріг. Внаслідок низької якості підготовки документації та помилок в діях замовників переважна більшість цих скарг була задоволено", - додав він.