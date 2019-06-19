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Все про:тендер (120) Антимонопольний комітет (131) Терентьєв (21) штраф (287)

 Антимонопольний комітет оштрафував на 15,6 млн грн компанії "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" за порушення норм про конкуренцію на тендерах, - Терентьєв

17 тендерів на ремонт доріг у Миколаєві виграла "БК Дорлідер", яка "змагалася" з одним і тим же суперником - ТОВ "Полтавабудцентр". Розслідування показало, що ці фірми були взаємопов'язані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав глава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв, передає Цензор.НЕТ.

"Будівельні компанії "Дорлідер" та "Полтавабудцентр" порушили ЗУ України "Про захист економічної конкуренції". Адміністративна колегія АМКУ наклала на них штраф у розмірі 15,6 млн грн (по 7,8 млн на кожну з компаній)", - розповів він.

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"Суть порушення: 17 тендерів на ремонт доріг у Миколаєві виграла "БК Дорлідер", яка "змагалася" із одним і тим же конкурентом – ПП "Полтавабудцентр". Розслідування Миколаївського ОТВ АМКУ встановило, що ці 2 компанії:

- користувались послугами однієї особи для підготовки кошторисної документації;
- керівником тендерного відділу однієї компанії була донька засновника іншої;
- використовували одну й ту ж саму матеріально-технічну базу;
- мали постійні господарські відносини між собою – виступали в якостях замовника і підрядника і т.п.;
- надавали фінансову допомогу та займи одна одній та пов’язаній компанії;
- наймали на роботу одних і тих же осіб, інколи одночасно;
- використовували одну й ту ж IP-адресу", - пояснив Терентьєв.

"Також тендерні документи цих компаній мали схожі риси, зокрема структура та розміщення текстів на сторінках були ідентичними, включно із мовними помилками в одних і тих же місцях. Крім того, під час обшуку, здійсненого ДПІ в офісі "Дорлідера", там було виявлено печатку та штамп "Полтавабудцентру".

ПП "Полтавабудцентр" є самим активним скаржником щодо публічних закупівель 2018 року. Минулого року минулого року до Комітету було подано майже 170 скарг на будівництво доріг. Внаслідок низької якості підготовки документації та помилок в діях замовників переважна більшість цих скарг була задоволено", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133047
 
 
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если бы в Украине бы антимонопольный комитет,то не было бы монополий,это фикция
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у нас есть амк???????????????странно по ценам это не видно
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Что, в Полтаве асфальт дешевле чем в Николаеве?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАнтимонопольний комітет оштрафував на 15,6 млн грн компанії "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" за порушення норм про конкуренцію на тендерах, - Терентьєв
 
 
 
 
 
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