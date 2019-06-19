 Чубаров просить Зеленського скликати Радбез ООН через ситуацію в Криму

Про це глава Меджлісу заявив у відеозверненні у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу закликати українську владу, міністра закордонних справ України, новообраного президента - потрібно терміново скликати засідання Ради безпеки ООН через брутальне невиконання Росією всіх попередніх рішень: і Генеральної Асамблеї ООН, і міжнародного суду ООН, яке було ухвалено ще 2 роки тому, щодо скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримських татар, рішення морського трибуналу, рішення ЄСПЛ щодо Едема Бекірова. Потрібно негайно збирати Радбез ООН і обговорювати питання надання гарантій безпеки кримськотатарському народу, громадянам України, які живуть на тимчасово окупованій кримській землі", - сказав Чубаров.
На його думку, таке засідання Радбезу ООН має провести найближчими днями.
"Інакше ми не зупинимо Росію і залишимо кримськотатарський народ один на один з нею. Це буде неправильно, так не має бути", - зазначив Чубаров.
Раніше Чубаров, коментуючи обшуки 19 червня у двох будинках у Сари-Су Білогірського району в Криму, заявив, що в анексованому Криму "триває тотальна облава на кримських татар".
Після окупації Криму Росією на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
А вот лижешь ты выпукло.
Всім і так зрозуміло що "татарська карта" в Криму "не зіграла".
Пожалейте мои нервы...
Лично ты за шо из АБИЦЯНАК голосовал?
Клованы не умеют водить КАРАВАНЫ.
ОНИ УМЕЮТ СМЕШИТЬ ЛОХОВ!!!
Hellis @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
короткий вывод по умственным способностям Зеленского после пресс-конференции с Меркель:
1. совершенно не ловит суть вопросов
2. голова не воспринимает предложения более 5 слов
3. из вопросов, состоящих из сложноподиненных предложений, мозги фиксируют только первую часть
Как ты появился ХЗ...?
а вот отца, ***** кондитерская, не трогай!
тем более, что он умер еще 2003 году...
понял, тварь шоколадная?!
И на тебя - хамло ты тупое...
Ферштейн...?
кстати, не останавлевайтесь, вы уже подогнали рейтинг вашего хряка до 5,00%
так и держите
To meet and to date це абсолютно різнополярні слова як в англійській так і в німецькій мовах! Але звідки про це може знати випускник школи з поглибленним виченням англійської мови.
https://twitter.com/i/status/1141225581943697408
Министерство просвещения и Министерство цифрового развития России предложили создать федеральную платформу цифровой образовательной среды, в которую будут вноситься личные данные школьников, их родителей и учителей.
Среди личных данных, которые предполагают собирать министерства, - данные о загранпаспортах, водительских правах и аккаунтах в социальных сетях.
Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на документ, подготовленный министерствами.
Школьникам также предлагается приводить данные своих репетиторов.
В министерстве просвещения заявили, что сбор и обработка данных будут проводиться с согласия школьников.
АнгсоцПутесос.
разве такое было в сценарии в "слуга народу"?
не, это уже будет переработка, Беня не платит столько своим актерам
Иди партизань,готовь диверсии,распространяй листовки и т.д.
Но нет,ты будешь сидеть в Киеве,надувать щеки,и делать из себя пламенного борца..
хотя какой борец их гивна, борцсыкун,одним словом..