 На Київщині засуджено до 13 років в'язниці чоловіка, який зарізав учасника АТО через п'яну сварку

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 5 грудня 2017 року засуджений спільно з чотирьома товаришами в м. Вишгород у своєму помешканні розпивали спиртні напої. Тоді ж, будучи в стані алкогольного сп’яніння на ґрунті політичних мотивів між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Коли конфлікт майже був припинений двоє осіб залишили квартиру зловмисника і на сходовій клітці чекали біля дверей ліфту. Засуджений не залишаючи бажання вбити потерпілого, який виявився учасником АТО, взяв з квартири ніж та наздогнав їх, де в під’їзді завдав потерпілому кілька ударів ножем в спину.

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Від травм чоловік помер у лікарні.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Однак, його винуватість в інкримінованому злочині повністю підтверджується сукупністю досліджених в суді доказів.

Вироком Вишгородського районного суду Київської області 35 – річного чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за умисне протиправне позбавлення життя іншої особи.