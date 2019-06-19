 На Київщині засуджено до 13 років в'язниці чоловіка, який зарізав учасника АТО через п'яну сварку

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 5 грудня 2017 року засуджений спільно з чотирьома товаришами в м. Вишгород у своєму помешканні розпивали спиртні напої. Тоді ж, будучи в стані алкогольного сп’яніння на ґрунті політичних мотивів між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Коли конфлікт майже був припинений двоє осіб залишили квартиру зловмисника і на сходовій клітці чекали біля дверей ліфту. Засуджений не залишаючи бажання вбити потерпілого, який виявився учасником АТО, взяв з квартири ніж та наздогнав їх, де в під’їзді завдав потерпілому кілька ударів ножем в спину.
Від травм чоловік помер у лікарні.
У суді обвинувачений свою вину не визнав. Однак, його винуватість в інкримінованому злочині повністю підтверджується сукупністю досліджених в суді доказів.
Вироком Вишгородського районного суду Київської області 35 – річного чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за умисне протиправне позбавлення життя іншої особи.
Ваш Доктор, Игловдуенко(в).
Возвращай.те.сь.
Мол........ просрали(не ожидали) захват Крыма.....
И после этого вся контора не пошла "под нож"?
??
???
Это же тупо бред есть.
Того и смеюсь с воплей на сайте Антиколорадоса. Звездят - Запад тупой, а давайте так и/ли эдак сделаем.те
Нас тупо играют!
И не Путин, оно же тупое ничтожество, если ты не знал то.
Я не понимаю просто - че сраться то?
ты не юрист и не знаешь.
Может и больше надо, а может и наш напал на сепара перед этим, как этот.... ну, книгу написал он, десантник наш то.
Смотря на статистику, ну, тут приводили после Вьетнамской операции против красножопых, ветераны немного "больше" мочат окружающих.
И это после реабилитации, которой у нас нет, разве что волонтеры занялись, плюс робкие попытки "официалов".
А че вы хотели то, ув. любители новостей то?
Ньюансов русского язьіка нє чувствуєм, а украінского нє знаєм...
Біда, біда...
А может і понімаєтє, что творітє...