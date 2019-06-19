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Все про:суд (5209) вбивство (1817) Вишгород (31) військовослужбовці (2430)

 На Київщині засуджено до 13 років в'язниці чоловіка, який зарізав учасника АТО через п'яну сварку

У Вишгороді під час споживання алкогольних напоїв між чотирма товаришами стався конфлікт на політичному підґрунті, який закінчився смертю одного з чоловіків - учасника антитерористичної операції на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 5 грудня 2017 року засуджений спільно з чотирьома товаришами в м. Вишгород у своєму помешканні розпивали спиртні напої. Тоді ж, будучи в стані алкогольного сп’яніння на ґрунті політичних мотивів між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Коли конфлікт майже був припинений двоє осіб залишили квартиру зловмисника і на сходовій клітці чекали біля дверей ліфту. Засуджений не залишаючи бажання вбити потерпілого, який виявився учасником АТО, взяв з квартири ніж та наздогнав їх, де в під’їзді завдав потерпілому кілька ударів ножем в спину.

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Від травм чоловік помер у лікарні.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Однак, його винуватість в інкримінованому злочині повністю підтверджується сукупністю досліджених в суді доказів.

Вироком Вишгородського районного суду Київської області 35 – річного чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за умисне протиправне позбавлення життя іншої особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133043
 
   
 Топ коментарі
 
Совсем крышей поехал? Беги в Кремль, целуй пула под хвост.
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Хомчаку давал приказ лично главнокомандующий Порошенко,ты бы в армии послужил бы,хотя бы срочную,что бы глупости не писать
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От у нас законы, зарезал-13 лет. И выйдет по амнистии года через 3.
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Интересно, а сколько по совокупности надлежит дать хряку за тысячи погибших по его вине, например Иловайск?
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Да нисколько Порошенко не дадут,убежит с Украины,как Фирташ и будет пузо греть на вилле в Испании,столько людей погубил,зато парад провел
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Совсем крышей поехал? Беги в Кремль, целуй пула под хвост.
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Кирпич, Илоовайская кровь на руках коломейши и генерала Хомяка, если ты не в курсе)))
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Хомчаку давал приказ лично главнокомандующий Порошенко,ты бы в армии послужил бы,хотя бы срочную,что бы глупости не писать
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ага,ага,Хомчак сам собрался и поехал,пиши еще косарь
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Да это гнида тамбовская, гадит повсеместно...
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Ещё в Днепре у нас случай был в прошлом году тоже участника АТО зарезал школьный друг с нервными расстройствами, при распитии алкогольных напитков...Так тот что зарезал в лечебнице спокойно отдыхает и домой по выходным приходит.
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За столом нож нужно держать всегда возле себя. На случай есле начнется поножовщина (с)
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Лучше с такими психически неуравновешенными вообще не пить.
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От у нас законы, зарезал-13 лет. И выйдет по амнистии года через 3.
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так точно...по закону надюшки сЯвченко! ***** копать.... в ********* за перепосты и лайки сколько дают. а за всякое разное так там направо и налево всем дают не меньше 20 лет чтобы никому необидно было! в ******** там жостко. лайконул. перепостил. вышел на на митинг. сказал на власть что. убил кого всем по 20 -25 лет! не скупятся в ******** на приговоры.. тюрем много. лагерей как грязи по ****** всяким.скот обазы всякие всех на калыму.взять всех наших и крымчан **** всем дали от 15 до 25 лет. и пофуй за что.а у нас одни подозрения. домашние аресты, на поруки. задатки. и закон сявченко и всё.все отсидели...гыгы
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сэр, у Нас акция. Таблетки против бреда.

Ваш Доктор, Игловдуенко(в).
Возвращай.те.сь.
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НЕ ССЫТЕ СЭР! я вижу и читаю все приговоры что у нас дают и в рашке. всем *** по 20 лет!!!всем без разбора! чем вы не довольны непонимаю...((всем сепарам и другим боевикам подавали по 3 года .а там всем дали нашим по 20 лет, фамилии назвать или ..
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Ты не понимаешь, Сэр, шо ЦРУ высрало то?
Мол........ просрали(не ожидали) захват Крыма.....
И после этого вся контора не пошла "под нож"?
??
???

Это же тупо бред есть.
Того и смеюсь с воплей на сайте Антиколорадоса. Звездят - Запад тупой, а давайте так и/ли эдак сделаем.те
Нас тупо играют!
И не Путин, оно же тупое ничтожество, если ты не знал то.
Я не понимаю просто - че сраться то?
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ж*ппа.
ты не юрист и не знаешь.
Может и больше надо, а может и наш напал на сепара перед этим, как этот.... ну, книгу написал он, десантник наш то.
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Либо мало освещают, либо у нас все после войны - смирные.
Смотря на статистику, ну, тут приводили после Вьетнамской операции против красножопых, ветераны немного "больше" мочат окружающих.
И это после реабилитации, которой у нас нет, разве что волонтеры занялись, плюс робкие попытки "официалов".
А че вы хотели то, ув. любители новостей то?
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Нє «зарєзал», а УБИЛ.
Ньюансов русского язьіка нє чувствуєм, а украінского нє знаєм...
Біда, біда...
А может і понімаєтє, что творітє...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Київщині засуджено до 13 років в'язниці чоловіка, який зарізав учасника АТО через п'яну сварку
 
 
 
 
 
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