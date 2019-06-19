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Все про:Європейська Солідарність (18) Баласинович (1)

 "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили

Партія "Європейська Солідарність" сьогодні подає список партії до Центральної виборчої комісії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, в списку відбулися певні зміни.

Зокрема, Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність".

Партія також подає своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО

"Зокрема, від "ЄС" до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ)", - сказано в повідомленні.

Крім того, 30% виборчого списку "Європейської Солідарності" займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133042
 
   
 Топ коментарі
 
Бажаю "сивочолому гетьману та батькові нації" набрати таки на дочасних виборах 21-го липня свої потужні 4,9 відсотка голосів..
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"Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена.

Не допоможе. Тут треба виключати зі списку Порошенка, Парубія та Геращенко. Тоді якісь шанси були б. І взазалі не зрозуміло, чому це збіговисько назвали "Європейська солідарність", бо по результатах 5-річної роботи його треба було назвати "Ефіопська ....." або "Еритрейська солідарність".
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Ну не знаю, 21 апреля петруха твой ощутил наше презрение в полной мере. "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 5552
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Бабки то хоть отдайте, сволочи! За место ведь уплочено!
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наверное гривень 5-7 стоит место в списке в "партию" которая не попадет никуда кроме тюрьмя.
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А если выкинуть пару-тройку первых мест из списка, то "караван" вообще побежит!
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расеяне вам подадут.. как там в списках вазелина - полный набор сепаров, старых рыговских морд, расеян и прочей шелупони с тарифами от 300 тыс долл до 2 млн.долл.
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Вот вам иллюстрация эффективности "вонючей бомбы"! Противно!
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Был такой советский анекдот. Один человек долго оформлялся заграницу. Не взяли. Он спрашивает, почему. Ему отвечают: "Ну все помнят ту историю, когда то ли вы украли, то ли у вас украли..." Он говорит: "Так это у меня украли..."
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А чого ви за них так переймаетесь. Ви краще слідкуйте за свино-стефанчуком, який білий за свинурчаків разом узятих. Дивіться як його харя на ваших грошах стане ще більшою)))
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Канеша, как без свинарчука, он под 2 номером в списке слуга урода
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Зря Вы так Петро Алексеевич с Баласинович... Кто ж теперь зебилов будет матом крыть, если что? "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 7175
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да там есть две Ыгочки , так могут так покрыть , что словарь Даля покраснеет со стыда..
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Бажаю "сивочолому гетьману та батькові нації" набрати таки на дочасних виборах 21-го липня свої потужні 4,9 відсотка голосів..
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Гнойсману и Вакарчуку утроить усилия!
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а что гнойный и свиносявка тоже в верхнее шапито собрались?
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Там ще й Свобода з Ярошем та Білецьким , Самопоміч - теж попасуться на петіному електоральному пасовищі..
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нету у свиновальцмана никакого электората. даже соевые свиношныри устыдятся голосовать за мыролюбную мразь.
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это просто тебе, зебил, стыдно так стало за свое место "лохтората" в стаде вазелиновых?)
"Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 8890
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зЕбилы устали и променяли...
"Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 3489
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21 липня Порох наберёт 0% птамуша выборы 27 октября Зевязывай бухать зебил
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Учитывая, что КС вчера так и не смог ничего решить - 95%, что выборам 21 июля быть!
Вынесем их на помойку разом! "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 7402
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Разом вы можете только поржать над шутками Переулка 95 "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 975
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Ну не знаю, 21 апреля петруха твой ощутил наше презрение в полной мере. "Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена - Цензор.НЕТ 5552
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тупика 95, переулки бывают приличными
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Устал . Выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды ; выборы , рухнули надежды .....................
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Думаю що ці підбарижники більше 8 % не наберуть.
Адже за них голосуватимуть в основному - ублюдки та ті хто скоїв злочини на користь бариги протягом останніх п'яти років.
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Так много? 8%? Дай Бог чтобы до 5% дотянули.
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Кровати переставили, одну выгнали, поменяли вывеску, а директор и кадры те же.
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"Европейская Солидарность" сегодня подает список в ЦИК, Баласинович исключена.

Не допоможе. Тут треба виключати зі списку Порошенка, Парубія та Геращенко. Тоді якісь шанси були б. І взазалі не зрозуміло, чому це збіговисько назвали "Європейська солідарність", бо по результатах 5-річної роботи його треба було назвати "Ефіопська ....." або "Еритрейська солідарність".
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Совершенно верно!
Токсичная партия.
Перекрасились, а смердит по-старому.
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Портнову уплочено, успокойся. И таки да, Портнов сядет. По статье 110.
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Та мені пофф той риг Портнофф..Хай разом баладну хлебають з Пециком мальдівським ! "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 6609
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aquarius580 . - скоро зебилы будут нести сюда уголовные дела на украинцев, которые открыли в рашке...

Дно малороссов...
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Не переймайся ..Твій шЛяшко теж - *в пролёте * ! "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 1531
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Lvbnhj - ой...,

Да у тебя совсем с головой начались проблемы...
Сходил бы к доктору что ли...
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почему только пять? или мыролюбность и реформизм проходят как одно дело?
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А говорили БПП будет в новой ВР...
ШО, не будет там БПП?
Кто знает?
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Все-таки радує той момент, що тупа васильківська бичка покарана хоч якось
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в названиях этих партий уже запутаться можно про их ЧЛЕНОВ уже и не говорю.... из штанов выпрыгивают лишь бы Украину и украинцев осчастливить... палку бы да по партиям.. да отмандатить ... через всю спину до самой точки опоры
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А что тебе неясно ? Партия Пороха называется: "Европейская Солидарность". То есть курс - на полное присоединение к ЕС.
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94% - клинические идиоты от рождения.
Всё просто. "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 9932
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То есть он все-таки "отец"? А после родов этот папка не ронял тебя на бетонный пол.
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Моя страна, мой народ???!!! Охренело тварюка........
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Им надо половину порохосвиней оттуда исключить и в первую очередь самого хряка, парабия, ирку-шавку и т.д. И то вряд ли у них что то получится. Их надо кого на нары, а кого на свалку истории отправить.
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Странно! Этой ублюдочной тётке как раз там и место , вместе в с Бабой Ягой Иркой Луценчихой и ведьмой комсомолкой пдстилкой Иркой Геращенко! "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили - Цензор.НЕТ 7600 .....
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Отмечу позитивный момент - общественное мнение наачинает потихоньку влиять на власть. Самого Петю и как видим некоторых упоротых порохоботов это только озлобит, но зашкваренных воров, хамов, коллоборантов приходится убирать, прятать по мажоритарках. Приходится хоть и декоративно, но все-же разбавлять БПП ветеранами, крымско-татарскими общественными деятелями, представителями ответственных и порядочных профессий.
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"Підлога Маккартні" случайно не ее муженек?
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думаю она не сильно расстроилась. пЕСик если и пролезет в парламент, то 30 месту точно ничего не светит
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Мародер прикрывается атошниками и патриотами,при этом их поставив в конец списка,на заведомо непроходные места.А на первые-пагубия,Чорновол и прочих балсоновичей ---------------------------- Петро Порошенко-Андрій Парубій-Ірина Геращенко-Михайло Забродський-Софія Федина-Мустафа Джемілєв-Яна Зінкевич-Олег Синютка-Ахтем Чийгоз-Іванна Климпуш-Цинцадзе
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Как? Как можно убрать из списка лицо партии.? Верните даму в список под №1
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