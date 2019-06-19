 "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, в списку відбулися певні зміни.
Зокрема, Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність".
Партія також подає своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.
"Зокрема, від "ЄС" до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ)", - сказано в повідомленні.
Крім того, 30% виборчого списку "Європейської Солідарності" займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.
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Вынесем их на помойку разом!
Адже за них голосуватимуть в основному - ублюдки та ті хто скоїв злочини на користь бариги протягом останніх п'яти років.
Не допоможе. Тут треба виключати зі списку Порошенка, Парубія та Геращенко. Тоді якісь шанси були б. І взазалі не зрозуміло, чому це збіговисько назвали "Європейська солідарність", бо по результатах 5-річної роботи його треба було назвати "Ефіопська ....." або "Еритрейська солідарність".
Токсичная партия.
Перекрасились, а смердит по-старому.
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Дно малороссов...
Да у тебя совсем с головой начались проблемы...
Сходил бы к доктору что ли...
ШО, не будет там БПП?
Кто знает?
Всё просто.