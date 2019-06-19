 "Європейська Солідарність" сьогодні подає список у ЦВК, Баласинович виключили

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, в списку відбулися певні зміни.

Зокрема, Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність".

Партія також подає своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

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"Зокрема, від "ЄС" до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний "Гром" – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ)", - сказано в повідомленні.

Крім того, 30% виборчого списку "Європейської Солідарності" займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.

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