 У Рищука відбулися обшуки у справі про вбивство Гандзюк

Інформацію про обшуки Рищук сам підтвердив Громадському, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в постанові суду про проведення обшуку йшлося про справу вбивства Катерини Гандзюк та підпал Олешківського лісу.

"Не вдалося притягнути до справи Гандзюк, намагаються через ліс, нібито Катерина про нього писала. Ні до Гандзюк, ні до лісу я не маю стосунку. Поки не розженуть цю СБУ, вони не відстануть. Нічого не знайшли. Я певен, це потрібно для картинки, для того, щоб я пішов з округу. Я переконаний, що все це завершиться 22 липня після виборів", - розповів заявив Рищук.

Також ексчиновник додав, що обшуки проводили за його відсутності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Херсонської ОДА Рищук, якого активісти вважають причетним до вбивства Гандзюк, заявляє, що звільнився не через її вбивство

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Раніше співзасновник "Слідство.Інфо" Анна Бабинець заявила, що херсонські правоохоронці, ймовірно, причетні до вбивства Гандзюк.