 Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

На підтримку такого рішення на сесії в середу проголосували 59 депутатів, проти - 13, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Рішення передбачає також, що ім'я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вул. Римарської до вул. Клочківської.
Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.
Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ в натовп.
Советский чемпионат ядерных невзгод
СО́Я
Бобовое растение, из семян к-рого приготовляют различные продукты питания.
І так подивіться кожне місто і там аналогічна ситуація. А українці розвішують вуха і голосують за своїх катів. Їм важко відкрити інтернет і прочитати історію, не кацапську, а нашу і вони побачать, скільки горя Україні приніс жуков. А скільки горя принесли такі, як кернес, коли в голодомор люди їли людей, а український харков перетворився в сепаратистське місто. Бо місцевих знищили, а привезли ворогів.
20 января 1948 года Политбюро приняло постановление «О т. Жукове Г. К., Маршале Советского Союза» [100] . В постановлении, среди прочего, указывалось[101] :
будучи главнокомом группы советских оккупационных войск в Германии допустил поступки, позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командира Советской Армии. Будучи обеспечен со стороны государства всем необходимым, тов. Жуков злоупотреблял своим служебным положением, встал на путь мародёрства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей.
зашибись "херой", если даже при совке был обвинен в мародерстве.
Сейчас вмешается наш любимый президент и разгонит эту сапаратню к такой матери!