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 Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Харківська міська рада в середу розглянула питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова і підтримала відповідне рішення.

На підтримку такого рішення на сесії в середу проголосували 59 депутатів, проти - 13, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення передбачає також, що ім'я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вул. Римарської до вул. Клочківської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська поліція проводить обшуки в активістів у межах справи про знесення пам'ятника Жукову

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ в натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133033
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого бы никогда не случилось!!!
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Харків'янам і всім раджу подивитись відео чому не слід ставити пам'ятники Жукову:
Советский чемпионат ядерных невзгод
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Нужно было назвать - улица Соевая, да порохошлепы?
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Так кацапський бот. Це був би кращий варіант ніж жуков.

СО́Я

Бобовое растение, из семян к-рого приготовляют различные продукты питания.
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А хто править харківськими сепаратистами? Візьмемо кернеса, найщиріший українець, який любить все українське. Біля нього два брата-наркодолбята допкіни, також найщиріші українці, Рюкзаков - карабахський найщиріший українець, який пропрацював 5 років на державній високій посаді і не вивчив мову цієї держави. Всю Україні замарав ставлениками із Харкова, таких чамих українофобів. Всі керівні посади в поліції зайняті ними, колегії проводяться на мові агресора і вони й не думають вчити державну, вони думають відмінити "Закон про мову".То що ви хочете отримати від українофобів? Їх серце і традиції в інших країнах, але, на жаль, не в Україні і не для України.
І так подивіться кожне місто і там аналогічна ситуація. А українці розвішують вуха і голосують за своїх катів. Їм важко відкрити інтернет і прочитати історію, не кацапську, а нашу і вони побачать, скільки горя Україні приніс жуков. А скільки горя принесли такі, як кернес, коли в голодомор люди їли людей, а український харков перетворився в сепаратистське місто. Бо місцевих знищили, а привезли ворогів.
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А бачили, як білецький і його команда блокували міськраду Харкова і закидали їх іграшковими калясочками і рюкзачками? Як на кусочки розбили бюст жукова? Ні? То і не побачите, бо їх зробили на кацапські гроші, виключно для боротьби з Порошенко. Бачимо, яка подія в самому Харкові, а їм, як з гуся. Це реванш, це відкат назад, це топтання по кістках вбитих цим бидлом українців. Таких треба судити навіть посметрно, а наші їм пам*ятники і назви вулиць.
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из википедии:
20 января 1948 года Политбюро приняло постановление «О т. Жукове Г. К., Маршале Советского Союза» [100] . В постановлении, среди прочего, указывалось[101] :
будучи главнокомом группы советских оккупационных войск в Германии допустил поступки, позорящие высокое звание члена ВКП(б) и честь командира Советской Армии. Будучи обеспечен со стороны государства всем необходимым, тов. Жуков злоупотреблял своим служебным положением, встал на путь мародёрства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей.

зашибись "херой", если даже при совке был обвинен в мародерстве.
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Не надо паники!
Сейчас вмешается наш любимый президент и разгонит эту сапаратню к такой матери!
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Если добрые люди взорвут или сожгут горсовет харькова вместе с "депутатами" и гепой впридачу, то я скорбить и плакать не буду (как не делал этого 2-го мая когда спалили вату в одессе), а лишь порадуюсь, что остались еще настоящие граждане Украины (не холопы и не рабы)!
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Кажуть що мер це обличчя міста, дивлюсь я на це "лицо", і бухати хочеться від тоски за громадян які вважають його обличчям, щей справку має що шизофренік, кошмар
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Харьковским ватным ублюдкам начхать на жукова. Устраивать постоянные провокации-вот их задача. Гнида гэпа открыто насмехается над страной. Киллерская недоработка,блеать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМіськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова
 
 
 
 
 
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