 Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, не пов’язаних з ОРДЛО, - Порошенко

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, таким чином переговори почали перетворюватися "на фарс".
"Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не мали жодного стосунку до агресії і до військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.
Відповідаючи на запитання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви, Порошенко зазначив, що "певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним. І коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало".
"Це була єдина причина, чому він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив експрезидент.
"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася, – зазначив він. – Путін розумів, що будь який крок спрямований на вирішення ситуації з заручниками, за його уявою, працював на Порошенка".
Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати як державну зраду і сепаратизм, колишній глава держави зазначив, що "це питання лежить у компетенції СБУ".
"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.
"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним з представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один з представників", – наголосив він.
При цьому він назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської Солідарності" на дострокових виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", - підкреслив Порошенко.
интересно, почему? Работают на Порошенко ?
Но, олигархи решили что они хотят опять, как при Януке, порешать всё по понятиям. Так что после грядущего неизбежного дефолта, МВФ их разденет до трусов, и вышвырнет на помойку. Да будет так.
ну и конечно Путина Зеленский тоже устраивает - не Бойко конечно, то слабак по сравнению с Порохом. И это для нас проблема.. Зеля хоть и быстро переобулся в воздухе, став проукраинским во внешней политике, но его уже пощупали за вымя на западе и поняли что он так себе - слабачой, не имеющий аргументов в споре, попугайка, который только повторяет что ему на бумажке написали в МИДе. а чего не написал - он сразу теряется. Чему доказательством позорный его ответ на прессухе с Меркель.
вопрос был - какого вы мнения о тех доказательствах военного присутствия российских вооруженных сил, которые Порошенко предоставлял Меркель?
он помычал немного, а потом ответил - а я и не знал, что Порошенко встречался с Меркель. Но сейчас же Меркель встречается со мной, президентом Украины - и передал Меркель слово. Она была в ****.
я, если честно, тоже..
А в отношении российских войск: все западные власти прекрасно знают что "народная милиция ЛДНР" - это 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й армии ВС РФ. Просто вслух они этого сказать не могут: их промышленность полностью зависима от Газпрома.
интересно, почему Зеля сраку рвет и с подачи Бени и Геруса уже подали во ВРУ проект закона, отменяющий введение свободного рынка электроэнергии?
ну реально - хто всравсь - невистка.
Это пять.
Нет, это десять.
ввели ан 1 месяц в декабре 2018 - сколько вони было? сопли, вонь, айяйяй, порошенко узурпировал власть!
как вы задрали. верить вам могут только круглые идиоты.
ждал пока рыги которые ты в точ числе организовал
окрепнут и пойдут на выборы со вторым рейтингом в Украине?
мудило шакаладное
пусть теперь зеленский отвечает - почему он не хочет сажать купа путина.
Так что греби полной ложкой
Да много чего можно. Соседи у Украины знатные.
Майдан победил не на выборах, а силой - и за 5 лет расклад сил не изменился, антимайдан численно больше.
Источник: https://censor.net.ua/n3133030
Как вам скулеж атца？Не противно？
а ты сколько освободил? а зеленский?
только пердеж в ответ..
О как.
И зачем они мышебратьям?
Вроде, именно с уголониками запоребриком дефицита нет, 95% населения учоловники либо уже отсидевшие, либо поке еще нет?
Неужто чьи то родственники?
Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил нефтетрейдер Proton Energy Group S.A. через родственную GLUSCO ENERGY S.A. В настоящее время сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
Центральный апелляционный хозсуд отказался 27 мая удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днипроавиа» на 1,5 млрд грн, сообщает Finbalance.
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/sud-reshil-delo-na-1-5-mlrd-hrn-v-polzu-aviakompanii-kolomojskoho-3883817