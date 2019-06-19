 Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, не пов’язаних з ОРДЛО, - Порошенко

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, таким чином переговори почали перетворюватися "на фарс".



"Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не мали жодного стосунку до агресії і до військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.



Відповідаючи на запитання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви, Порошенко зазначив, що "певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним. І коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало".

Читайте також: Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

"Це була єдина причина, чому він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив експрезидент.



"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася, – зазначив він. – Путін розумів, що будь який крок спрямований на вирішення ситуації з заручниками, за його уявою, працював на Порошенка".



Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати як державну зраду і сепаратизм, колишній глава держави зазначив, що "це питання лежить у компетенції СБУ".



"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.



"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним з представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один з представників", – наголосив він.

Читайте: Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов





При цьому він назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської Солідарності" на дострокових виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", - підкреслив Порошенко.