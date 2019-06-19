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Все про:Медведчук (395) Порошенко (9061) Путін (9061)

 Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, не пов’язаних з ОРДЛО, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія через Віктора Медведчука вимагала звільнення засуджених на території України вбивць, які не мали жодного стосунку до агресії на території окремих районів Донецької та Луганської областей в обмін на звільнення частини українських військовополонених.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, таким чином переговори почали перетворюватися "на фарс".

"Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не мали жодного стосунку  до агресії і до військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.

Відповідаючи на запитання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви, Порошенко зазначив, що "певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним. І коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало".

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"Це була єдина причина, чому він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив експрезидент.

"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася, – зазначив він. – Путін розумів, що будь який крок спрямований на вирішення ситуації з заручниками, за його уявою, працював на Порошенка".

Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати як державну зраду і сепаратизм, колишній глава держави зазначив, що "це питання лежить у компетенції СБУ".

"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.

"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним з представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один з представників", – наголосив він.

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При цьому він назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської Солідарності" на дострокових виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", - підкреслив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133030
 
   
 Топ коментарі
 
За часів нікчемної каденції петі - медведчуку були створені тепличні умови для антиукраїнської діяльності.. А тепер петя щось намагається триндіти та сопельки розмазувати по своїх жирних щічках..
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Начал отмазываться)) Не, петя, отвечать будете вместе
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Есть другие источники ? Очень интересно. Расскажите - где именно в Украине существует уже построенная топливная инфраструктура, альтернативная существующей. Железные дороги, цистерны, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и .т.д. И какая именно страна готова поставлять в Украину такое количество топлива. У Украины на сухопутной границе - только одно дружественное государство: Польша. Остальные - враги.
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A тебе нужно заправлять солярой автобусы, тепловозы, теплоходы, БТРы, танки ? Кроме "белорусской" солярки, других источников нет.
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Есть другие источники , есть война и есть "договорняк" .
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Есть другие источники ? Очень интересно. Расскажите - где именно в Украине существует уже построенная топливная инфраструктура, альтернативная существующей. Железные дороги, цистерны, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и .т.д. И какая именно страна готова поставлять в Украину такое количество топлива. У Украины на сухопутной границе - только одно дружественное государство: Польша. Остальные - враги.
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С 2015г Порошенко нужно было выиграть время и тянуть кота за хвост, обещая выполнить "минск" - чтобы сковать возможное вторжение. Мертведчук - элемент этой игры
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Роттердам-плюс - это международно принятая система ценообразования на топливном рынке. Источником топлива она не является.
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причем с введением рынка электроэнергии с 1 июля коррупционные моменты этой схемы уйдут в небытие. Не потому ли Герус и Зеля сраки себе рвут, чтобы отсрочить введение энергорынка?

интересно, почему? Работают на Порошенко ?
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Порох пытался поддерживать равновесие в стране, поскольку интересы различных олигархов противоречивы, и интересы ЕС противоречат интересам олигархов, и интересы РФ и ЕС противоречат друг другу, и т.д.
Но, олигархи решили что они хотят опять, как при Януке, порешать всё по понятиям. Так что после грядущего неизбежного дефолта, МВФ их разденет до трусов, и вышвырнет на помойку. Да будет так.
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в этом смысле кстати Зеленский - слабак и неопытный политик, зависящий от помощи олигархов и их СМИ, их полностью устраивает.

ну и конечно Путина Зеленский тоже устраивает - не Бойко конечно, то слабак по сравнению с Порохом. И это для нас проблема.. Зеля хоть и быстро переобулся в воздухе, став проукраинским во внешней политике, но его уже пощупали за вымя на западе и поняли что он так себе - слабачой, не имеющий аргументов в споре, попугайка, который только повторяет что ему на бумажке написали в МИДе. а чего не написал - он сразу теряется. Чему доказательством позорный его ответ на прессухе с Меркель.

вопрос был - какого вы мнения о тех доказательствах военного присутствия российских вооруженных сил, которые Порошенко предоставлял Меркель?

он помычал немного, а потом ответил - а я и не знал, что Порошенко встречался с Меркель. Но сейчас же Меркель встречается со мной, президентом Украины - и передал Меркель слово. Она была в ****.

я, если честно, тоже..
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Ну, начать надо с того что никакого "президента Зеленского" в природе не существует. Есть говорящая голова, произносящая фразы которые ей передал Коломойский.
А в отношении российских войск: все западные власти прекрасно знают что "народная милиция ЛДНР" - это 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й армии ВС РФ. Просто вслух они этого сказать не могут: их промышленность полностью зависима от Газпрома.
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прикупить десяток - другой танкеров в ЮАР, неее???)))
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Купи, в чём проблема ? Заодно построишь причалы, хранилища и т.д. Полную инфраструкуру. Смета уже есть ?
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тогда зачем нам ротердам?... на ротердам ты быстро смету посчитал???
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вот вся ваша порохоботская сущность....
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не только роттердам +, но и дюссельдорф ++ и сиваш +++. У свиновальцмана все мыролюбно отреформировано.
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По статті маєте що сказати, чи лише лайном харконути?
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с 1 июля Роттердам плюс отменяется автоматически, введением свободного рынка.

интересно, почему Зеля сраку рвет и с подачи Бени и Геруса уже подали во ВРУ проект закона, отменяющий введение свободного рынка электроэнергии?
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А медведчуку три украинский канал продать тоже россия требовала или совпадение случайное,Петя к тебе много вопросов,на которые тебе придется отвечать
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А какие европейские законы были нарушены при продаже Медведчуку этих каналов? Может таёжно-союзные или охлоса?
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Ты уже все бялоруские вопросы порешал, что тут без конца ошиваешься и постоянно свой шнопак суешь не в свой вопрос?
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Да, порешал, и мечтаю, чтобы в Украине не тратились на выборы ни президента, ни парламента, т.к. за четверть века ничего не меняется, украинские 73% такие - хотим зарплаты как в ЕС, а работать и законы, как в таёжном союзе.
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Ок, спасибо, только Бацьки нам и не хватало...
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а что, он у Порошенко этот канал купил?

ну реально - хто всравсь - невистка.
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А по какому освобождать украинцев? Назвав орков повстанцами или как при Зелемойском делает Кучма - пытается орков назвать стороной соглашений?
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"орков повстанцами "
Это пять.
Нет, это десять.
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Если бы не плешивая мразь, никаких проблем не было бы.
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Петро Алексеевич, нужно было вводить военное положение до победного конца. Видите, что теперь из-за єтого власть в государстве узурпировал клован(((
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и что? ну ввели бы - и ЧТО?!!

ввели ан 1 месяц в декабре 2018 - сколько вони было? сопли, вонь, айяйяй, порошенко узурпировал власть!

как вы задрали. верить вам могут только круглые идиоты.
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шож ты его пять лет терпел @ука? Россия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3135
ждал пока рыги которые ты в точ числе организовал
окрепнут и пойдут на выборы со вторым рейтингом в Украине?
мудило шакаладное
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Начал отмазываться)) Не, петя, отвечать будете вместе
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TtortT. Отвечать будет Х**ло в Гааге вместе с Е.Пригожиным.
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он вроде ясно и внятно ответил - почему. Не понять содержание его слов может только клинический олигофрен. с чем вас и поздравляю.

пусть теперь зеленский отвечает - почему он не хочет сажать купа путина.
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За часів нікчемної каденції петі - медведчуку були створені тепличні умови для антиукраїнської діяльності.. А тепер петя щось намагається триндіти та сопельки розмазувати по своїх жирних щічках..
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Запитай про це у генерального прокурора , у петіного кума югка..
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Это дело СБУ - т.е. Баканова = дружка и кассира зеленского
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Не бреши, на сьогоднішній день головою СБУ є пан грицак, котрому петя після свого принизливого розгрому 21-го квітня подарував звання героя України..
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на сьогодні грицак у відпустці, і скоро буде у відставці. де факто керуючим є баканов. але звідки вам то знати...ви ж конституцію не читаєте
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Точно. Брехати не гарно, як і маніпулювати."Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов ( якому Грицак подарував звання лейтенанта) будет выполнять его обязанности."
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Грицак сдал дела. Зеробеня теперь несет 100% ответственность за всё!
Так что греби полной ложкой
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К сожалению, Украина полностью зависима от северо-восточного соседа. В любой момент в Украине можно устроить полный экономический коллапс и хаос, прекратив поставки топлива. Равно как, можно прекратить течение Днепра, где-нибудь в Белоруссии или ещё севернее.
Да много чего можно. Соседи у Украины знатные.
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благодаря "плохому" Порошенко - не полностью.
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""Но пятой колонне - не место в украинской власти" = ошибка Порошенко в том, что он дал пятой колонне право выбора, т.е. место в украинской власти (в том числе и зеробене).
Майдан победил не на выборах, а силой - и за 5 лет расклад сил не изменился, антимайдан численно больше.

Источник: https://censor.net.ua/n3133030
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Соевые, вы внимательно прочли три последних абзаца？
Как вам скулеж атца？Не противно？
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Лапоть, хлебни боярки. Зачем тебе украинские дела ?
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Потрох и медведчук бизнес партнёры самые настоящие, а педалик вообще холуй медведчука. Сейчас потроха кинули и оно обиделось.
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Мразь брехливая жирная!! До хрена ты с Иркой освободил пленных ,одних зэков притащили в Украину ,посадили на шею народу.А СБУ не твоя ли контора,падло?
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да, до хрена. Более полутора тысяч за 5 лет.

а ты сколько освободил? а зеленский?

только пердеж в ответ..
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"От нас потребовали освобождения осужденных убийц" Источник: https://censor.net.ua/n3133030

О как.
И зачем они мышебратьям?
Вроде, именно с уголониками запоребриком дефицита нет, 95% населения учоловники либо уже отсидевшие, либо поке еще нет?
Неужто чьи то родственники?
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Говорят, что сеть азс и нефтебаз ГЛУШКО, является собственностью мертветчука ( через швейцарские доеументы)

Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил нефтетрейдер Proton Energy Group S.A. через родственную GLUSCO ENERGY S.A. В настоящее время сеть насчитывает 127 АЗС и шесть нефтебаз.
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Вопрос - посему жта новая сетка так легко получила площадки в Киеве и на автобанах , что за год раскрутила новые современные АЗС? В чем секрет?
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может в том что они предоставляют качественные услуги и не было причин не давать им возможности развивать бизнес, давая рабочие места украинца и деньги - в украинский бюджет?
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Почитайте интервью твари Медведчука российским СМИ в период 2014-2017 годы и вопросов больше не будет. Перед нами креатура путина - такой же подонок, ублюдок и украиноненавистник.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
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10 заблудившихся десантников из 98 дивизии ВДВ РФ август 2014 отпустили... убийцы Вадима Пугачева ВСУ - 3 бригада спецназа ГРУ РФ Дорофеев, Александров отпущены .24 моряка ВМС Украины в плену а барыга себя прекрасно чувствует и мылится в Раду...
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ну прям везуха:Суд решил дело на 1,5 млрд грн в пользу авиакомпании Коломойского
Центральный апелляционный хозсуд отказался 27 мая удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года, которым национализированному банку отказали в признании его кредиторских требований к авиакомпании «Днипроавиа» на 1,5 млрд грн, сообщает Finbalance.

https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/sud-reshil-delo-na-1-5-mlrd-hrn-v-polzu-aviakompanii-kolomojskoho-3883817
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Все ниже, и ниже, и ниже... Перед кем он оправдывается?
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