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Все про:Герус (20) НКРЕКП (125) Роттердам+ (10)

 "Роттердам+ закінчився", - Герус

Теплова генерація вже не заробляє Роттердам+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

"Роттердам+ закінчився. На графіку тарифи вугільних електростанцій (теплоелектростанцій, ТЕС). З них видно, що де-факто теплова генерація вже не заробляє Роттердам+. За даними НКРЕКП, розрахунковий тариф ТЕС згідно з формулою Роттердам+, який мав бути в 1 півріччі 2019 року, мав становити 2 грн за кВт-год.

Проте вже в останню декаду травня такий тариф впав до 1,53 грн/кВт-год, що на 24% нижче. За першу декаду червня тариф ще знизився - до 1,43 грн, що на 29% нижче від відповідного тарифу згідно з Роттердам+", - написав він.

Водночас він зазначив, що сезонність не має суттєвого впливу на такі тарифи: "Для повноти картинки можна порівняти такий тариф із відповідними періодами 2018 року (виділені червоним). В останню декаду травня та першу декаду червня цього року тарифи ТЕС на 17%-24% нижче, аніж минулого року в ці ж періоди. Таким чином, за червень вугільні електростанції отримають приблизно на 1,5 млрд грн менше грошей, аніж отримали би за фактичного тарифу Роттердам+".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціює законодавчу зміну формули "Роттердам+" на "Роттердам-", - Герус. ВIДЕО

"Загалом за 2 квартал 2019 р. за фактичної формули Роттедам+ тарифна виручка була б на 3 млрд грн більша. Якщо чесно, то деякі вугільні електростанції у червні будуть навіть збитковими, ну, нічого доведеться також затягнути пояс. Фактична ліквідація Роттердам+ відбулася завдяки діям широкого кола осіб, великому публічному резонансу, висвітленню цієї корупційної формули у медіа, соцмережах і т.д. Коротше, ми зробили її разом:).

Але щоб не було і формального існування цієї формули, Президент подає законопроект у парламент, щоб змінити Р+ на Р-. Це діаметрально протилежна позиція до позиції Петра Порошенка, який виправдовував існування Р+ то вимогами МВФ, то якимось іншими видумками", - написав Герус.

Тарифи вугільних електростанцій із сайту ДП "Енергоринок" http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5

Роттердам+ закінчився, - Герус 01

Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати пальне на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку має усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла вдвічі.

У липні 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам+", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам+" є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Роттердам+ закінчився, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133029
 
   
 Топ коментарі
 
А переплаченные деньги Порошенко и Ахметов вернут народу?
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Ничего. А для Бениных заводов резко тарифчик упадет
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Так узебильского же сказали, что тарифы не понизят. Про ротеррдам+ это тоже шутка в стиле 95й переулок "Роттердам+ закончился", - Герус - Цензор.НЕТ 5014
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" Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется тоже затянуть пояс.." И это говорит "иксперт ЗеКо" по эгнергетике.... "Роттердам+ закінчився", - Герус - Цензор.НЕТ 1952 Источник: https://censor.net.ua/n3133029
Ну не дурак? "Роттердам+ закінчився", - Герус - Цензор.НЕТ 632
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Я понимаю так, что те кто воровал за 2 года миллиарды, если в поработает с убытком пару месяцев, ничего страшного с ним не произойдет. Возмездие за жадность должно быть!
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а паровозные технологии по безбашенным ценам?? што нам твой "Роттердам+", косточка погрызть, ТЭСы всё равно остаются??
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забавно подгорают шавки из собачьего вольера пЕСика
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РОтердам + закінчився для бідності заводів Бені, а українцям що з цього? А, вони беруть погашення різниці на себе. Оце правилтьно, оце проти олігархів. У одного трішечки забрали, зато в 5 разів більше дали іншому.
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бррр...что за нах, его ж уже и так убрали по этой причине в Феврале.
или он капитан очевидность?!
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"Роттердам+ закончился" Це добре!Головге щоб 95+ не почався.Граблі в який колір не фарбуй залишаються граблями.
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жесть, перечитал 2 раза, чтоб лучше вникнуть -- что он метет!... страшно, реально страшно.
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А барыга втирал всем очки что никакого "Роттердама +" нет и быть не могло... "Роттердам+ закінчився", - Герус - Цензор.НЕТ 1781
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Тобто закінчився ? Від перейменування в "Роттердам - "? А наскільки тарифи зменшаться ? Вдвічі ? Чи хоча б на третину ?
"Роттердам+ закінчився", - Герус - Цензор.НЕТ 8034
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Прикольно у блохастых шавок от Пса пригорает!!!!Это только радует
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У ******** мозжечок не позволяет сравнить суммы в платежках в течение года. Они как всегда верят и довольствуются тому, что им говорит телевизор. Разобраться в реальной ситуации ? Нет, это не про **********.
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Свет и тепло будут? Графики засунь себе в зад, ну или в зад зебилов. А мне нужны свет и тепло.
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окей гугл,
у бени стало дешевле - видим, как насчет народа?
p.s. роттердам + еще в феврале заявляли, что перестанет работать с июля 19 года, что собственно и произошло. Зебилы присваивают себе чужие заслуги? Как это уже было с "страна в смартфоне, скорые помощи итд"... ну дела....
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Как всегда: голобородько по телевизору "отменил" то, что никак не влияло на суммы в платежках населения, в итоге зелефилы радуются как дети, а примкнувшие к ним кремлеботы потирают влажные ручонки и вываливают тонны кирпичей на прошлую власть. Для тех, кто реально хочет понять, что же происходит, есть очень подробная статья, вот лишь один абзац:

Обвинувачі вперто не помічають, що про підвищення цін на електроенергію було всім відомо ще за рік до введення формули Роттердам+: в лютому 2015 року Нацкомісія затвердила графік підвищення цін на електроенергію у п'ять етапів - згідно з графіком за два роки електрика мала подорожчати в середньому в 3,5 разу. Поетапне підвищення цін на електроенергію було погоджено з МВФ. Під відповідним документом підписався і тодішній член НКРЕ Андрій Герус.

Полный текст: «Роттердам+». Куди зайшло слідство
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Ключовим закидом з боку опонентів «Роттердам+» є те, що українські споживачі оплачують українське вугілля за ціною вугілля з Роттердама. Під час детального вивчення методики визначення ОРЦ і цін на вугілля на світових ринках стає зрозуміло, що формула не покриває реальну ринкову ціну вугілля, яку платять ТЕС, так як вона прогнозована і базується на середньому значенні індексу API2 за останні 12 місяців.

Ротердам+ не впливає на ціни для населення. Зрозуміло, що скандал з цього приводу інспірований. Що стосується формульного підходу, то це підхід, який використовується взагалі в енергетиці.

В скандалі навколо «Роттердам+» свідомо педалюється питання ціни і в той же час замовчується, що відсутність прив'язок до ринкових індикативів заганяє держпідприємства в мільярдні борги, виплата яких лягає на плечі платників податків.
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Зелефилы, знаете что такое "Роттердам минус" ? Это закупка украинского угля в ОРДЛО у тех, кто на вырученные за него деньги закупит еще больше оружия, из которого каждый день убивают солдат ВСУ. Так что минус в формуле Зеленского - это минус несколько украинцев на фронте каждый день.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Роттердам+ закінчився", - Герус
 
 
 
 
 
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