 У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цьому він зізнався в інтерв'ю російській службі "BBC", коментуючи високий антирейтинг на рівні 46%.
"А до Порошенка зараз 75% негативно [ставляться], ну то й що? Він готовий [іти на вибори]? От що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? У чому питання?" - сказав Медведчук.
Він додав, що не бачить необхідності змінювати цю ситуацію, тому що він і сам ставиться до людей негативно.
"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, маю бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - сказав Медведчук.
ДЕРЖИСЬ БРАТ ДО КОНЦА!
ДАВАЙ ЗА...
"ЗА ЖИЗНЬ" - ЭТО ТОСТ?
ВСЁ ЗАКОННО? ВСЕ МОЛЧАТ...
первый Майдан был с апельсинками, танцами и Евровидением
Евромайдан был с коктейлем Молотова, "Плыве кача" и Небесной сотней
Какой будет следующий?
сеть заправок глуско
телеканалы
опт нефтепродуктов из **********
....
Якщо, ти, ****, будеш від мене на відстані руки - я тебе задушу (і не випущу з рук твою горлянку поки мене не вирубають).
Хочеться побачити рейтинг цього лайна. Що нам про це скажуть "самі чесні, не маніпулятивні " групи соцопитування? Росте?
Цілком можливо...
Свого часу був такий собі Славко Піховшек в часи Помаранчевої революції (нещодавно знову виліз на якомусь з каналів), який стверджував приблизно таке: "Для вас я покидьок, а для для інших герой!"
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Medvedchuk
ганпрезерватив
То треба миром , громадою обух сталить .
Та добре вигострить сокиру ,
І заходиться вже будить .
Рецепт Т.Г.