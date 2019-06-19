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 Політика України, Суспільство
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Все про:Медведчук (395) рейтинг (252)

 У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук

Агент Кремля Віктор Медведчук заявив про своє негативне ставлення до більшості українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цьому він зізнався в інтерв'ю російській службі "BBC", коментуючи високий антирейтинг на рівні 46%.

"А до Порошенка зараз 75% негативно [ставляться], ну то й що? Він готовий [іти на вибори]? От що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? У чому питання?" - сказав Медведчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, не пов’язаних з ОРДЛО, - Порошенко

Він додав, що не бачить необхідності змінювати цю ситуацію, тому що він і сам ставиться до людей негативно.

"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, маю бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - сказав Медведчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133028
 
 
 Топ коментарі
 
А чтож СБУ за него не берется, там же уже Зепрофессионал Бакланов. Когда посадят Медведчука?
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Непонятно, куда смотрит украинская контрразведка? В Киеве под боком осиное гнездо.
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Только Третий Майдан способен очистить Украину от выродков типа мертветчука. Но я думаю они готовы к Майдану, поэтому на этот раз Майдан будет очень быстрым, чтоб они не смогли опомниться.
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ДАВАЙ "ЗА ЖИЗНЬ"
ДЕРЖИСЬ БРАТ ДО КОНЦА!
ДАВАЙ ЗА...


"ЗА ЖИЗНЬ" - ЭТО ТОСТ?
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ПУТИН УКРАЛ КРЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ "КРЫМГАЗ". ОТДАЛ ЕГО МЕДВЕДЧУКУ. МЕДВЕДЧУК КУПИЛ ТЕЛЕКАНАЛ "ZIK"....ЗА ДЕНЬГИ ОТ "КРЫМГАЗА"...И БУДЕТ НАХЛОБУЧИВАТЬ МОЗГИ, ИДЯ НА ВЫБОРЫ...


ВСЁ ЗАКОННО? ВСЕ МОЛЧАТ...
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"кассетный скандал" показал что украинцы способны на протесты
первый Майдан был с апельсинками, танцами и Евровидением
Евромайдан был с коктейлем Молотова, "Плыве кача" и Небесной сотней
Какой будет следующий?
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Резнёй народом Украины казнокрадов и коррупционеров на судах Линча!
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Не. Антирейтинг ето когда люди хотят бить морду. А тебя мразина на лоскуты хотят порезать живьем.
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и где нацжены под резиденцией медведчука
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Когда путина вздернут как сучку на красной площади?
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а что, бывают войны, в которых воюют только граждане одной страны? ) разве что мордобои на улице... )
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откуда данные на счет 99 %? пруфы, доказательства, документы в студию, плиз )
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Когда в одной стране одна часть остается той же страной, а другая часть хочет быть другим государством, это не гражданская война, ватный ты оленевод!
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подхйловный организм,выпестованный в самых сладких,шоколадных условиях полнымПэ во время войны.
сеть заправок глуско
телеканалы
опт нефтепродуктов из **********
....
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Якщо, ти, ****, будеш від мене на відстані пострілу - я випущу в тебе весь магазин (щоб гарантовано)
Якщо, ти, ****, будеш від мене на відстані руки - я тебе задушу (і не випущу з рук твою горлянку поки мене не вирубають).
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Ну і навіщо? Це ж драгоцінний обмінний фонд. На одного його можна всіх наших бранців у пуйла виміняти
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Головне, що мародерські дякули Порошенка за Медведчука. Давайте, пєцєкантропи, ще селфачок з Мародером зробіть на пам'ять
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Не бачу у Зеленського масової підтримки в мережах і на вулицях. Проголосувати мало. Треба ще й дати йому впевненність, що його рішучі кроки українці підтримають.
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Рішучі кроки клоуна? Так Квартал ж пішов на літні канікули.
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а вій зуб даю нічого і не зробе, бо тупий як валенок сібірський...!! та ще і мовою йому впадлу розмовляти, ну зуб даю... чи не так, він і не наркоман??) хомчак його просто "ангел"??
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Пишіть про пропутінську капітельманшу - у вас це набагато краще виходить.
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на московію нехай падло їде , або довічне в Україні
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А де ж наші "націоналісти" -"Свобода" та інші ?!!! У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4384 У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4384 У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4384 Це моськи ,які вміють тільки гавкати з підворітні !!! України не буде , поки не виросте новий Бандера !!!
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Задания нет от кураторов. Не украинских.
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Хочеться побачити рейтинг цього лайна. Що нам про це скажуть "самі чесні, не маніпулятивні " групи соцопитування? Росте?
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Чайка Київ
Хочеться побачити рейтинг цього лайна. Що нам про це скажуть "самі чесні, не маніпулятивні " групи соцопитування? Росте?
Цілком можливо...
Свого часу був такий собі Славко Піховшек в часи Помаранчевої революції (нещодавно знову виліз на якомусь з каналів), який стверджував приблизно таке: "Для вас я покидьок, а для для інших герой!" У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук - Цензор.НЕТ 6885
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За е курва всім артисти винні, що на гастролі їздять... Бидло олігархів ніхто не клеймить бо журнашлюхи належать їм...
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пора окончательно и мыролюбно отреформировать мертвячука.
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В мертвечука любимой росиси за призыв любить или уважать Украину уже посадили бы под любым предлогом. У нас же иногда демократия мешает хоть какие то меры принять.
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Двадцать грамм свинца и 2 метра под землю.
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20 гр. это калибр 12.7мм там от мертвячука только ошметки останутся.
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Гнида. Пусть на твоих похоронах будут только радующиеся люди и твоя тупая ботоксная жена-кукла
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в древности, когда умирал муж, жену живьем закапывали рядом. В некоторых случаях можно такие традиции восстановить.
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Разная падаль уже открьіто срет на нас и на нашу Родину, и словесно и делами. И дело тут даже не в Законах, не в типа "правоохранительньіх" органах и тому подобное. Дело в нас самих, настолько безхребетньіх, что позволяем им ползать по белу свету и гадить.
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от гидота така цей мертвечук, треба його на дибу та вилами поштрикати...
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Коли Україна позбудится цього негідника ?найогидніша істота.
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Я ВОТ ЧОТА СКЛОНЯЮСЬ К ТОМУ, ЧТО "НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ" - БЫЛА БЫ ОТЛИЧНОЙ ШТУКОЙ ПРОТИВ ВСЕЙ ЭТОЙ АНТИУКРАИНСКОЙ МРАЗОТЫ, И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ. НО НИКТО НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ, БО НЕ ТЕ ВРЕМЕНА И "ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ ОСУДЯТ" У мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4060
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Не треба "довгих ножів", потрібен український "Меч".
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АБО "СОКИРА". НО НЕ ВАЖНО ЧЕМ И КАК НАЗВАТЬ, ГЛАВНОЕ - ПРИНЦИП
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вот как за это существо можно проголосовать? как?! те, кто за него голосуют просто не имеют права называться украинцами. они должны быть ограниченными гражданами без права голоса.
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Как бы его поскорее: - "скоропостижно скончался".
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Ну вот и признание. Я ненавижу 60% украинцев которые "не понятно почему " считают "родимую матушку "РФерию агрессором. ( Пэтин выкормыш, вскормленный им за 5 лет, возмужал и окреп, обзавелся зубами, голосом и при этом некуда не делась его ненависть, которая с ним всю его сознательную жизнь) Поэтому и рейтинги что у Медведчука что у Порошенко. ( даже оказывается у последнего меньше, раза в два)
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За часів козацтва така гнида вже років 20 як чорноземом би була... А казали, що козацькому роду нема переводу... Останні 27 років демонструють, що таки є...
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Желаю Медведчуку вдвойне, чего он желает Украине)
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Пять лет назад такое казалось бы невозможным. Но почему-то несколько месяцев тому этой гниде позволили не только выползти на телеэкраны. Ей предоставили все возможности для откровенно антиукраинской пропаганды. И прочим подтянувшимся тоже. А сейчас властьимущие начинают страдальчески заламывать руки и причитать о возможном реванше. И это, пожалуй, их самое страшное предательство.
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А щоб збудить хиренну волю ,
То треба миром , громадою обух сталить .
Та добре вигострить сокиру ,

І заходиться вже будить .

Рецепт Т.Г.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ мене величезний антирейтинг серед українців? Я теж до них негативно ставлюся, - Медведчук
 
 
 
 
 
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