 Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

"Найбільше відносне скорочення чисельності населення очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні та на островах Волліс і Футуна - до 20% і більше. Зокрема, згідно з прогнозом ООН, населення України скоротиться на 19,9%", - йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналітики прогнозують, що до 2050 року чисельність населення скоротиться щонайменше на 1% у 55 країнах.

Загалом, згідно зі звітом, у найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей - до 9,7 млрд.

Документ містить прогноз і на більш тривалий термін - до кінця століття. Його автори припускають, що до цього часу на Землі проживатиме близько 11 млрд осіб, хоча темпи зростання населення планети будуть сповільнюватися і більшість країн зіштовхнуться з проблемою старіння населення, а в Україні населення зменшиться до 24,4 млн осіб. Проблема старіння населення чинитиме фінансовий тиск на країни у зв'язку з підвищенням витрат на практику охорони здоров'я, виплату пенсій та соціальний захист, зазначається в документі.

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Згідно з ним, до 2050 року кожній шостій людині буде більше 65 років, тоді як зараз старша зазначеного віку кожна 11-та особа. У найближчі 30 років у деяких регіонах, включно з Північною Африкою, Азією та Латинською Америкою, частка літніх людей подвоїться. Водночас очікується, що до 2050 року чверть населення Європи та Північної може бути старше 65 років.

Попри те, що очікувана тривалість життя загалом збільшиться (із 64,2 року в 1990 році до 77,1 року у 2050 році), в бідніших країнах цей показник буде, як і раніше, відставати. Водночас середня тривалість життя дитини, яка народилася сьогодні в одній з найменш розвинених країн, буде приблизно на 7 років коротшою, ніж у дитини, народженої в розвиненій країні. Серед причин експерти називають високий рівень дитячої та материнської смертності, насильство і тривалий вплив епідемії ВІЛ.