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Все про:демографія (37) ООН (1225) українці (924) населення (49)

 Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

Населення України (з урахуванням Криму) із 43,99 млн у 2019 році до 2030 року скоротиться до 40,88 млн осіб, до 2040 - до 38 млн і до 2050 року - до 35,22 млн осіб, або на 19,9% , такі оновлені дані містяться в новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" (2019 рік).

"Найбільше відносне скорочення чисельності населення очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні та на островах Волліс і Футуна - до 20% і більше. Зокрема, згідно з прогнозом ООН, населення України скоротиться на 19,9%", - йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналітики прогнозують, що до 2050 року чисельність населення скоротиться щонайменше на 1% у 55 країнах.

Загалом, згідно зі звітом, у найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей - до 9,7 млрд.

Документ містить прогноз і на більш тривалий термін - до кінця століття. Його автори припускають, що до цього часу на Землі проживатиме близько 11 млрд осіб, хоча темпи зростання населення планети будуть сповільнюватися і більшість країн зіштовхнуться з проблемою старіння населення, а в Україні населення зменшиться до 24,4 млн осіб. Проблема старіння населення чинитиме фінансовий тиск на країни у зв'язку з підвищенням витрат на практику охорони здоров'я, виплату пенсій та соціальний захист, зазначається в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На планеті живе вже 7,7 млрд людей, - ООН

Згідно з ним, до 2050 року кожній шостій людині буде більше 65 років, тоді як зараз старша зазначеного віку кожна 11-та особа. У найближчі 30 років у деяких регіонах, включно з Північною Африкою, Азією та Латинською Америкою, частка літніх людей подвоїться. Водночас очікується, що до 2050 року чверть населення Європи та Північної може бути старше 65 років.

Попри те, що очікувана тривалість життя загалом збільшиться (із 64,2 року в 1990 році до 77,1 року у 2050 році), в бідніших країнах цей показник буде, як і раніше, відставати. Водночас середня тривалість життя дитини, яка народилася сьогодні в одній з найменш розвинених країн, буде приблизно на 7 років коротшою, ніж у дитини, народженої в розвиненій країні. Серед причин експерти називають високий рівень дитячої та материнської смертності, насильство і тривалий вплив епідемії ВІЛ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133025
 
 
 Топ коментарі
 
Меньше народа больше кислорода!!! Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 6397
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робот вертер - да ладно тебе...

Порошенко должен за мужиков женщин трахать, а за женщин рожать что ли?
Во многих странах где уровень жизни в РАЗЫ хуже чем в Украине в семьях имеют по много детей...
Экономика не причем - просто большинство пар хотят жить в свое удовольствие не обременяясь детьми...
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Зато Порошенко купил виллу в Испании и детей в Лондон учиться отправил
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Зато Порошенко купил виллу в Испании и детей в Лондон учиться отправил
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осломордая супрун делает все для этого. даже анитибиотики разрешила алкоголем запивать.
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Супрун ставленница Порошенко,план сокращения украинцев в действии,зато хорошо оплачивается
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робот вертер - да ладно тебе...

Порошенко должен за мужиков женщин трахать, а за женщин рожать что ли?
Во многих странах где уровень жизни в РАЗЫ хуже чем в Украине в семьях имеют по много детей...
Экономика не причем - просто большинство пар хотят жить в свое удовольствие не обременяясь детьми...
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Это только россияне в пример многие страны приводят,Порошенко конечно ни при чем,что Украина при нем стала самой бедной страной Европы,это все агенты кремля
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Ну да... А до этого она была самая богатая, вместе с молдовой и януковощем... Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 4791
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Экономика при чём. Только сравнивать свою экономику с экономиками других стран, тем более всяких экзотических - это, скажем так мягко, ошибочный метод. Это так называемая глупость. Сравнение холодного с круглым. Главный параметр тут - сравнение своей сегодняшней экономической и социальной ситуации с нами же 10, 20, 50 лет назад. И этот метод сравнения позволяет рассмотреть чёткую зависимость между кризисом государственности, одичанием и крахом экономики и социальной сферы и, соответственно, динамикой численности населения в Украине за указанный период.. Потому, что, мне, например, абсолютно наплевать на то, как растят детей китайские или индийские крестьяне, или негритянка в тапочках из пластиковых бутылок на ногах, обвешанная негритёнками. Для меня это не ориентир. Я хочу, чтоб мои дети были обеспечены едой, жильём, образованием и в будущем работой по профессии, хотя бы как я в детстве. Это ориентир, данный каждому человеку на всю жизнь.
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Ха-ха-ха. Чета кондитера влияет на численность населения Украины ? ты баран? Сокращение населения Украины началось еще при Кучме. Может потребуешь вернуться его престарелую дочку Франчук из Лондона в Киев
Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 3105
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Та да.. Сразу минус несколько миллионов рванувших..в Польшу от "Жити по новому"
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Ну так уже закончилась эпоха бедности. Почему они не рванули обратно?
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это тебе новую методичку олигархи принесли что украинцев слишком много?
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супрун надо отключить и и партию свино-ПЕС
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А шо супрун плохо лечит импотенцию.? 😀😀😀
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И электричество. И централизованное водоснабжение. И население действительно станет расти, вы правы, но не сразу. А после того, как вымрут те, кто о телеке и электричестве ещё помнит.
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Не сократится , а переедет в Европу .
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Смертность официально превышает рождаемость в Украине в 2 раза. В основном таки сократится(вымрет)
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население Украины уедет в Европу останутся только пенсионеры и олигархи
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Главное скажите заробитчанам шоб по-больше денг отправляли в Украину как завещал пан зеленский!!!
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Нічого страшного. Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно. Соросовські грантожери не дадуть збрехати.
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А ви розмножуєтесь по "стандарту" ЛГБТ? Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 1216
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Я нет, а Вы видимо да, раз вас это так беспокоит?
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Мене гомiки не можуть бентежити. А вас, я бачу, таки бентежать. Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 6322
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"Мене гомiки не можуть бентежити" - ну они же Вам мешают размножаться
"А вас, я бачу, таки бентежать" - ну да, это же я писал - "Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно"
"Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. " - нее, это Вы размножаться не в состоянии если прошел гей-парад.
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К 2060 - до 33 млн.
К 2070 - до 30 млн.
К 2080 - до 25 млн.
К 2090 - до 20 млн.
К 2100 - до 15 млн.
К 2110 - до 10 млн.
К 2120 - до 5 млн.
А к 2130 - останется один человек, который по выключает свет, перекроет краны с водой и естественно с газом. И уедет жить в "процветающую" парашу с трехмиллиардным населением.
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Где то так оно и будет. Население Украины вымрет и уедет из страны. Население России приумножится но их официальная религия будет уже ислам.
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Ислам будет в Москвабаде и южнее.. На дальнем востоке.. другие узкоглазые друзья
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Дело в том что на сегодняшний день общемировая тенденция которая уже практически необратима. В Европе все тоже самое- былые вымирают, арабы и негры прибывают и активно размножаются.
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На рабсии будет шаманизм и поклонение мумифицированному тотему с элементами каннибализма. Хотя, походу это у вас никак не заканчивалось. Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН - Цензор.НЕТ 7576
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Вобщем нехрен ЕСВ платить, один хрен пенсии не будет.
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Бутусов, билет уже купил или ты с Петей в одном вагоне?
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Это они еще считают от официальных 42 млн, а реально уже давно меньше 40 осталось.
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Да и через 30 лет, к 2050 во всем будет виноват Порох.
Трудовая миграция это мировая тенденция.
Немецкий сантехник уехал в США, польский сантехник заменил немецкого (там платят больше и уровень жизни круче), украинский сантехник приехал в Польшу на место уехавшего.
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Якби США з Україною зробили обмін владою років на 30-30, то німецький сантехник їхав би в Україну.
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Нас переконують, що в Україні живуть тисячі народів, що говорять тисячами мов...яке саме населення зменшиться на 19,9% - російське...єврейське...циганське...?
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Мав би надію що жлобське, але щось підсказує що буде навпаки.
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от нащо прогнозувати на кофєйній гущі? В слідуючому році перепис населення все покаже (хоча по виборах можно сказати, що на территорії країни і 30 мілліонів нема)...
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Перепис населення України 2001 року - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
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ти мабуть точно зєлєнскава галасавал ... - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла(!)на 0,3 %(!), а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1(!) відсоткового пункта. Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася(!) на 26,6 %(!)" - українці мають сумувати за зменшенням кількості русскіх гнид в Україні???
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Для зебілів: люди почали думати, перш ніж **.тися. Передивіться перелік країн де самий великий приріст населення.
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Численность населения в Украине на 1 мая 2019 года составила 42 миллиона 55 тысяч человек, уменьшившись с начала года почти на сто тысяч человек. Об этом во вторник, 18 июня сообщает Госстат.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата..
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В перспективе нам придется принимать африканских мигрантов, чтобы было кому работать, раз люди не хотят детей иметь.
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У Украины по меркам Европы не самая низкая рождаемость (10,5-11 на 1000 населения), но один из самых высоких уровней смертности (14,5-15 на 1000 населения), что и обуславливает естественную убыль населения.
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То, что обозначено, как население к 2030 году, уже реальность.

Официальная статистика: на 1 января 2019 года 42,1 млн жителей без учета Крыма и неподконтрольной части Донбасса (да-да, это Украина, но что с того - эти люди не трудовой ресурс Украины сегодня, они не работают на ее экономику). -3 млн официальных заробитчан (постоянно работают за границей, но не выехали на ПМЖ, соответственно не учтены как выбывшее население). Итого: максимум 39,1 млн жителей на начало 2019 года, а фактически в каждый текущий момент еще меньше, потому что кроме 3 млн заробитчан на постоянной основе есть еще 5-8 млн выезжающих на периодические заработки (что тоже официально признается).
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1992 по 2019 уменьшилось на 20млн.
2020 до 2050 еще на 30 млн?
Место пусто не бывает! Заселят арабами или израильтянами?
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Ізраїльтянами то було б занадто шикарно. А ось арабами і китайцями - скоріше за все.
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Таки жлоби і бидло своє дряне діло зробили - виперли багато людей яки могли відновити країну. Хто захоче жити серед жлобів та бидла?
А все від бездіядьності владної системи.
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Население надо сокращать а то много наплодилось человеков на Земле, на всех ресурсов не хватает. Собственно в этом главный смысл голливудских фильмов таких как "Инферно" и "Мстители". Сокращать в первую очередь конечно будут поголовье слаборазвитых стран.
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Як не прикро, але років через 30 в Україні будуть жити мільйони арабів, іранців, пакистанців, індусів, мусульмани витіснять християн. Закони шаріата не дозволяють в піст продавати в магазинах жодного алкоголю, за крадіжку відрубають руку, за супружню зраду і проституцію карають жорстоко. А що в Україні - бухло в піст л'ється річками, наркоторгівля процвітає, грабіжники і крадії - поважні люди, які живуть у маєтках, а розпуста, проституція, гомосексуалізм стають звичними явищами.
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