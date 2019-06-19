 Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

"Найбільше відносне скорочення чисельності населення очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні та на островах Волліс і Футуна - до 20% і більше. Зокрема, згідно з прогнозом ООН, населення України скоротиться на 19,9%", - йдеться в документі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Аналітики прогнозують, що до 2050 року чисельність населення скоротиться щонайменше на 1% у 55 країнах.
Загалом, згідно зі звітом, у найближчі 30 років населення планети збільшиться на 2 млрд людей - до 9,7 млрд.
Документ містить прогноз і на більш тривалий термін - до кінця століття. Його автори припускають, що до цього часу на Землі проживатиме близько 11 млрд осіб, хоча темпи зростання населення планети будуть сповільнюватися і більшість країн зіштовхнуться з проблемою старіння населення, а в Україні населення зменшиться до 24,4 млн осіб. Проблема старіння населення чинитиме фінансовий тиск на країни у зв'язку з підвищенням витрат на практику охорони здоров'я, виплату пенсій та соціальний захист, зазначається в документі.
Згідно з ним, до 2050 року кожній шостій людині буде більше 65 років, тоді як зараз старша зазначеного віку кожна 11-та особа. У найближчі 30 років у деяких регіонах, включно з Північною Африкою, Азією та Латинською Америкою, частка літніх людей подвоїться. Водночас очікується, що до 2050 року чверть населення Європи та Північної може бути старше 65 років.
Попри те, що очікувана тривалість життя загалом збільшиться (із 64,2 року в 1990 році до 77,1 року у 2050 році), в бідніших країнах цей показник буде, як і раніше, відставати. Водночас середня тривалість життя дитини, яка народилася сьогодні в одній з найменш розвинених країн, буде приблизно на 7 років коротшою, ніж у дитини, народженої в розвиненій країні. Серед причин експерти називають високий рівень дитячої та материнської смертності, насильство і тривалий вплив епідемії ВІЛ.
Порошенко должен за мужиков женщин трахать, а за женщин рожать что ли?
Во многих странах где уровень жизни в РАЗЫ хуже чем в Украине в семьях имеют по много детей...
Экономика не причем - просто большинство пар хотят жить в свое удовольствие не обременяясь детьми...
"А вас, я бачу, таки бентежать" - ну да, это же я писал - "Головне щоб ЛГБТ паради проводилися регулярно"
"Вам, бачу, без гей-парадiв життя не миле. " - нее, это Вы размножаться не в состоянии если прошел гей-парад.
К 2070 - до 30 млн.
К 2080 - до 25 млн.
К 2090 - до 20 млн.
К 2100 - до 15 млн.
К 2110 - до 10 млн.
К 2120 - до 5 млн.
А к 2130 - останется один человек, который по выключает свет, перекроет краны с водой и естественно с газом. И уедет жить в "процветающую" парашу с трехмиллиардным населением.
Трудовая миграция это мировая тенденция.
Немецкий сантехник уехал в США, польский сантехник заменил немецкого (там платят больше и уровень жизни круче), украинский сантехник приехал в Польшу на место уехавшего.
и кому это надо?
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата..
Официальная статистика: на 1 января 2019 года 42,1 млн жителей без учета Крыма и неподконтрольной части Донбасса (да-да, это Украина, но что с того - эти люди не трудовой ресурс Украины сегодня, они не работают на ее экономику). -3 млн официальных заробитчан (постоянно работают за границей, но не выехали на ПМЖ, соответственно не учтены как выбывшее население). Итого: максимум 39,1 млн жителей на начало 2019 года, а фактически в каждый текущий момент еще меньше, потому что кроме 3 млн заробитчан на постоянной основе есть еще 5-8 млн выезжающих на периодические заработки (что тоже официально признается).
2020 до 2050 еще на 30 млн?
Место пусто не бывает! Заселят арабами или израильтянами?
А все від бездіядьності владної системи.