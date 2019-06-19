 Терористи з ПТРК обстріляли населений пункт Золоте-4, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Мобільна група української сторони СЦКК здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 на Луганщині.

"Черговий обстріл здійснено приблизно о 14:00 18 червня. Російсько-окупаційні війська з напрямку Золоте-5 обстріляли населений пункт Золоте-4, застосувавши ПТРК. На місці обстрілу, лише за тридцять метрів від житлового будинку, утворилася велика вирва від розриву протитанкової керованої ракети. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з гранатомета обстріляли цивільну інфраструктуру в Новолуганську, - українська сторона СЦКК. ФОТО

У штабі додали, що збройні формування РФ свідомо нехтують Мінськими домовленостями, порушують норми гуманітарного права та режим припинення вогню.

"Їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - повідомили в пресцентрі ОС.



Фото: пресцентр ОС