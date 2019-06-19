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Все про:Держдума (315) ракети (467) Росія (17576) США (5112)

 Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

Російські парламентарії підтримали рішення Путіна призупинити договір зі США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Держдума РФ ухвалила законопроект про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт нижньої палати російського парламенту.

Припинення дії договору обґрунтували "необхідністю захистити національні інтереси" Росії. Проект закону вніс президент РФ Володимир Путін.

Згідно з прийнятим документом, президент Росії може ухвалити рішення про поновлення дії ДРСМД. Законопроект набуде чинності після публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готується жити у світі без ДРСМД і з більшою кількістю російських ядерних ракет у Європі, - Столтенберг

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 з СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США недавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має в своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

11 березня тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що на порядку денному стоїть питання створення високоточних ракет для української армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133019
 
   
 Топ коментарі
 
Старички-маразматики из политбюро (ЦК КПСС) в свое время наложили полные штаны (уж очень жить хотели) от американских першингов-2 (потому что, те были очень точны +-30 м и долетали до москабада на 8 мин), нынешние ракеты будут еще точнее +- 1 м и долетать с балтийский стран за 4-5 минут, так что "флаг им в руки" (глубокие норы-бункеры уже не спасут крыс)!
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Ти заблукав у часі й просторі. Це російські методички ще початку дев'яностих.
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Давно уже надо было выйти, что бы развязать руки США и рашку стерли с лица Земли!!!
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Коли вже майже міфічні Громи розпочнуть випробувальні пуски? Такий унікальний шанс для України, так як завжди бабла на розробку ракет не вистачає. Все йде на дотації мільярдерам, як не Косюку так Ахметову.
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Ви єврей?
Нашим ніхто не дозволить такі, повноцінні, ракети поставити в ЗСУ, так як може бути неприємність(для "заходу").
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На 2020 год, бюджет Пентагона - в три раза больше всего бюджета Московии...
...Союзмультфильму придется увеличить скорость перемотки пленки в десть раз - чтобы ***** могло пугать Запад гиперзвуковыми ракетами 100 мах...)))
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За миллиард закупят флаконов от духов(999миллионов - "распилят") и снарядят БОВ-ами.
Западу это надо? Но понятно что "флаконы" там уже ой как давно....
Это если так смотреть "без масонов и прочего говна")
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HELO‏ @AgriDilan 2 ч.2 часа назад

- Завтра Прямая линия Путина.
- Ну и ?
- ТЫ НЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ?
- Нет.
- Не интересны события в стране?
- А ты надеешься узнать почему тебе пенсия в 65,почему картошка по 60 и кругом коррупция?
- А при чем здесь Путин? (с)
- Вот я и не смотрю.Как связаны Путин и события в стране?
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Ну и ладненько. Теперь Украина может свободно разрабатывать ракеты средней дальности. До мацквы - самое то.
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Возможно и сможет , только не всё так просто по таким вопросам . Вот в рашке путин внес предложение , дума проголосовала . Интересно хоть один был против или прогуливал ? А как в Раде будут голосовать , сколько вони жопоблоки подымут ?
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Этот договор Горби подписал сдуру, СССР убрал ракеты, а у США они были морского базирования, причем их число резко росло, вплоть до того, что американцы начали рассуждать о массовой атаке, от которой ПРО не спасает. Потом РФ кое как исправила положение, наделав кучу малых ракетных кораблей с Калибрами, которые могут гулять по озерам и рекам, но американцы развернули ПРО в Румынии и Польше, установки которой без всяких переделок могут запускать атакующие ракеты с ядерным оружием и проконтролировать, что в боезапасе, невозможно. Так зачем РФ такое горе?
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Я Украину жалею, которая в любых схватках НАТО и РФ первой попадает под раздачу.
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Ти заблукав у часі й просторі. Це російські методички ще початку дев'яностих.
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Мля я ору)))) А то что РФ и НАТО еще не схватились а Украна потеряла уже Крым и 13 000 человек это что такое???? Была бы Украина в НАТО гипотетическая схватка НАТО и РФ закончилась бы за несколько дней на руинах Кремля.
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Так вот, Штаты разработали и поставили на вооружение 1900 ракет «AIM-26A» для нескольких типов самолетов. Каждая боеголовка выдавала мощность взрыва около 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Большая часть их была развернута в Европе.
Но на суше все обстояло еще хуже. На вооружение были приняты 155 мм ядерные снаряды с дальностью стрельбы 15 км, тактические ракеты «Черный Джон» (типа Точки-У) с 40 килотонной боеголовкой W-31 и дальностью 70 км, «SRBM» с 200 килотонной боеголовкой W-52 и дальностью 250 км и конечно - ракета «Першинг» с дальностью в 700 км. Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 8532
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и самое главное, никто не спорил…, только внес и сразу приняли законопроект, что значит царь-батюшка..., а касательно самого законопроекта, теперь точно никто не соскучится...или не успеет...
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С доставкой вопрос решили, остается решить вопрос с начинкой...
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Старички-маразматики из политбюро (ЦК КПСС) в свое время наложили полные штаны (уж очень жить хотели) от американских першингов-2 (потому что, те были очень точны +-30 м и долетали до москабада на 8 мин), нынешние ракеты будут еще точнее +- 1 м и долетать с балтийский стран за 4-5 минут, так что "флаг им в руки" (глубокие норы-бункеры уже не спасут крыс)!
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Они планируют жить в ЕС, а на зловонной только кузькиной мать по пугать. Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 262
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RustIck Не надо ля - ля весь мир бы в труху...

В том числе и вся Европа со своими "першингами "
ОДНА !СС-18 несла 10 голов равным 100 Хиросим - каждая -каждая

для сведения и 10 голов спец. наведения .

РГТ77Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 5536
Позывной Ракетных Войск Стратегического Назначения -
Девиз - " после нас только тишина" .
На территории бывшего Советского Союза было 4 ядерные сверхдержавы с такими вооружениями:
Рф - на вооружении 6915 стратегических и более 12000 тактических ядерных ракет.
Украина - на территории 1240 ядерных ракет и 416 ядерных авиабомб.
Беларусь - на территории находятся 72 стратегические ракеты.
Казахстан - на территории находятся 1040 стратегических ядерных ракет и 370 ядерных авиабомб.

Более подробную расшифровку перечня ядерного оружия на территории Украины сделал в независимом расследовании В. Борейко[27].
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я знаю, что такое ядерное оружие (мы все скоро узнаем, многие на себе лично) и знаете, мир не упадет в тартарары, подавляющее большинство людей преспокойно переживут это и жить будут долго (на счет счастья не скажу, это у каждого индивидуально)!
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и хорошо знаю, что такое "совковое" (не факт, что взлетит, если взлетит, то куда полетит известно только богу или дьяволу, если долетит по промахнется на 1,5-3 км, хотя заявлена была погрешность в 500 м)!
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https://fishki.net/1319407-satana---samaja-mownaja-jadernaja-mezhkontinentalnaja-ballisticheskaja-raketa.html

Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 8175 КВО МБР SS- 20 (Сатана) 15А14 и шахтной пусковой установкой повышенной защищённости 15П714 равна 250 -300 метров . Поражающая способность термоядерной головы повышенной мощности до 10 км . КВО РС 22 равно 100 метров .
А поражающая способность до 5 км . Сплошной остеклованной почвы .
И более н и ч е г о .
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я знаю характеристики, как заявленные, так и реальные и мне известны все экспериментальные таблицы разрушений и поражающего действия (именно поэтому я скептически настроен по поводу "страхов" и преувеличений). Першинги-2 эффективны несмотря на малую мощность (а большей и не требуется, при такой точности), совковая избыточная мощность рассчитывалась на неточность попадания, но опасна только для гражданского населения крупных населенных пунктов, против защищенных военных объектов оно МАЛОЭФФЕКТИВНО!
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Ростик -
Когда начнется 3-я мировая - где -то в районе Ирана - Израиля ,
то никакое КВО, ни "Першинги" к стати многие уже выработали свой ресурс хранения электронных блоков наведения и

при пуске недавно USA из 80 ед. изделий около трети не долетели даже до цели .
Тогда защита гражданского населения вообще не будет приниматься во внимание .
В Украине уже 30 лет нет курсов" Гражданской обороны" и

нувориши с мешками зеленых бумаг на чартерах не успеют даже взлететь .
Сгорят , как мотыльки над костром .

Если при испытании ОДНОГО 50 кило тонного термоядерного изделия с уменьшенной мощностью в 1961 году ударная волна обогнула земной шар три раза , то представьте если до цели долетит хотя бы треть БЧ.
Вот Вам и Апокалипсис созданный четвертой (по счету)расой землян на этой планете .
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Сами развязали руки США)
Скоро передовые ракетные комплексы НАТО будут стоять по линии....
Луцк-Ровно-Чернигов-Суммы-Харьков
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Подлет до Рублевки 2-3 мин.
Даже обосратся не успеют...
Свидетели ядерного пепла
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Платонович !
Вы не в т е м е .
В Украине 15 ядерных блоков и если до рублевки 2 - 3 мин.
то тогда по системе "Периметр" УРВ РВСН - 15Э601, в Западной Европе и США известна как англ. Dead Hand, буквально «Мёртвая рука») -

Вам Чернобыль покажется р а ем !
Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 5044
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На базі НАТО-США в Азові також непогано дивилися б.
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Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети - Цензор.НЕТ 9513Раз Договор расторгнут -У К Р А И Н А
может самостоятельно производить и хранить изделия ЮжМаша для самообороны.
Израиль хранит в центре ДИМОН 180 голов ЯО для своей триады войск и

производит ракеты безо всяких международных обязательств .
Даже КИМ создал 2 ( две) водородных бомбы.Это совсем нищее государство .

А Мы нищие только в Европе.
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Украина де-юре имеет право на свои ракеты - 500 - 1000 км.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
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Украина де-юре имеет право на свои ракеты - 500 - 1000 км.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
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Скоро ! Холодильник уничтожит рашу .
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Принят закон о ликвидации россии ракетами средней и малой дальности
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Чудова новина. Зараз кацапи крім всього іншого на гонки ракетного озброєння почнуть витрачатись. Може л-днр-ію спонсорувати перестануть.
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Рашка і раніше цей договір не виконувала. Виконували всі інші підписанти, тільки не рашка. Американці це виявили і почали запитувати і кацапи ніби хочуть налякати американців, що вийдуть. Ну, і що далі. Ви і так його не виконували і клепали ракети. А зараз американці та інші будуть клепати. І в кого економіка краща? Втягнулись кацапчики у гонку, то й біжіть ззаді не відставайте! Але чують мої п*ятки, що вони вже через місяць будуть проситися на скорочення і перегляд договору! Це понти для розводу!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДерждума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети
 
 
 
 
 
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