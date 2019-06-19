 Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

Держдума РФ ухвалила законопроект про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт нижньої палати російського парламенту.

Припинення дії договору обґрунтували "необхідністю захистити національні інтереси" Росії. Проект закону вніс президент РФ Володимир Путін.

Згідно з прийнятим документом, президент Росії може ухвалити рішення про поновлення дії ДРСМД. Законопроект набуде чинності після публікації.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 з СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США недавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має в своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

11 березня тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що на порядку денному стоїть питання створення високоточних ракет для української армії.