 Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

Держдума РФ ухвалила законопроект про призупинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт нижньої палати російського парламенту.
Припинення дії договору обґрунтували "необхідністю захистити національні інтереси" Росії. Проект закону вніс президент РФ Володимир Путін.
Згідно з прийнятим документом, президент Росії може ухвалити рішення про поновлення дії ДРСМД. Законопроект набуде чинності після публікації.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 з СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.
У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.
Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США недавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має в своєму розпорядженні 100 таких ракет.
4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
11 березня тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що на порядку денному стоїть питання створення високоточних ракет для української армії.
Нашим ніхто не дозволить такі, повноцінні, ракети поставити в ЗСУ, так як може бути неприємність(для "заходу").
...Союзмультфильму придется увеличить скорость перемотки пленки в десть раз - чтобы ***** могло пугать Запад гиперзвуковыми ракетами 100 мах...)))
Западу это надо? Но понятно что "флаконы" там уже ой как давно....
Это если так смотреть "без масонов и прочего говна")
- Завтра Прямая линия Путина.
- Ну и ?
- ТЫ НЕ БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ?
- Нет.
- Не интересны события в стране?
- А ты надеешься узнать почему тебе пенсия в 65,почему картошка по 60 и кругом коррупция?
- А при чем здесь Путин? (с)
- Вот я и не смотрю.Как связаны Путин и события в стране?
Но на суше все обстояло еще хуже. На вооружение были приняты 155 мм ядерные снаряды с дальностью стрельбы 15 км, тактические ракеты «Черный Джон» (типа Точки-У) с 40 килотонной боеголовкой W-31 и дальностью 70 км, «SRBM» с 200 килотонной боеголовкой W-52 и дальностью 250 км и конечно - ракета «Першинг» с дальностью в 700 км.
В том числе и вся Европа со своими "першингами "
ОДНА !СС-18 несла 10 голов равным 100 Хиросим - каждая -каждая
для сведения и 10 голов спец. наведения .
РГТ77
Позывной Ракетных Войск Стратегического Назначения -
Девиз - " после нас только тишина" .
На территории бывшего Советского Союза было 4 ядерные сверхдержавы с такими вооружениями:
Рф - на вооружении 6915 стратегических и более 12000 тактических ядерных ракет.
Украина - на территории 1240 ядерных ракет и 416 ядерных авиабомб.
Беларусь - на территории находятся 72 стратегические ракеты.
Казахстан - на территории находятся 1040 стратегических ядерных ракет и 370 ядерных авиабомб.
Более подробную расшифровку перечня ядерного оружия на территории Украины сделал в независимом расследовании В. Борейко[27].
КВО МБР SS- 20 (Сатана) 15А14 и шахтной пусковой установкой повышенной защищённости 15П714 равна 250 -300 метров . Поражающая способность термоядерной головы повышенной мощности до 10 км . КВО РС 22 равно 100 метров .
А поражающая способность до 5 км . Сплошной остеклованной почвы .
И более н и ч е г о .
Когда начнется 3-я мировая - где -то в районе Ирана - Израиля ,
то никакое КВО, ни "Першинги" к стати многие уже выработали свой ресурс хранения электронных блоков наведения и
при пуске недавно USA из 80 ед. изделий около трети не долетели даже до цели .
Тогда защита гражданского населения вообще не будет приниматься во внимание .
В Украине уже 30 лет нет курсов" Гражданской обороны" и
нувориши с мешками зеленых бумаг на чартерах не успеют даже взлететь .
Сгорят , как мотыльки над костром .
Если при испытании ОДНОГО 50 кило тонного термоядерного изделия с уменьшенной мощностью в 1961 году ударная волна обогнула земной шар три раза , то представьте если до цели долетит хотя бы треть БЧ.
Вот Вам и Апокалипсис созданный четвертой (по счету)расой землян на этой планете .
Скоро передовые ракетные комплексы НАТО будут стоять по линии....
Луцк-Ровно-Чернигов-Суммы-Харьков
Даже обосратся не успеют...
Свидетели ядерного пепла
Вы не в т е м е .
В Украине 15 ядерных блоков и если до рублевки 2 - 3 мин.
то тогда по системе "Периметр" УРВ РВСН - 15Э601, в Западной Европе и США известна как англ. Dead Hand, буквально «Мёртвая рука») -
Вам Чернобыль покажется р а ем !
может самостоятельно производить и хранить изделия ЮжМаша для самообороны.
Израиль хранит в центре ДИМОН 180 голов ЯО для своей триады войск и
производит ракеты безо всяких международных обязательств .
Даже КИМ создал 2 ( две) водородных бомбы.Это совсем нищее государство .
А Мы нищие только в Европе.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.
Думаю, достаточно, чтобы достать столицу мордора.