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Все про:ВІЛ (19) Супрун Уляна (473)

 Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун

В Україні понад 244 тисячі осіб живуть з ВІЛ-інфекцією, і лише половина з них знають про свій статус.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій статус. Але саме вчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке суттєво подовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування", - написала Супрун.

Вона наголосила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) - статевий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейшла на новий протокол лікування ВІЛ. Усі інфіковані отримали право на безкоштовну довічну терапію, - МОЗ

"Значна кількість нових випадків інфікування ВІЛ припадає на молодих людей віком від 15 до 30 років", - повідомила Супрун.

Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун 01
Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133017
 
   
 Топ коментарі
 
"Сусіде, а ви знаєте чому ви не захворієте СНІДом?
-Чому?
-Бо ви гандон!"
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"...эффективного лечения..."? А что собственно лечат? Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 9349
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Все намного хуже,самое страшное умалчивается
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Все намного хуже,самое страшное умалчивается
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В Украине более 244 тысячи человек живут с ВИЧ-инфекцией, и только половина из них знают о своем статусе.

Так скажи им Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 5259
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"Сусіде, а ви знаєте чому ви не захворієте СНІДом?
-Чому?
-Бо ви гандон!"
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Проведите еще перепись.
Шоб каждый мог высчитать вероятность.
И еще нужно систему коэффициэнтов - типо если бармен(ша), то умножаем риски на 3-4(в 3-4)раза, а если бомж, то тоже есть какой-то коэфф.
Ну и бонусом - пейте морковный сок, он него шнурки на кроссовках гораздо тверже.
Кто не верит - Супрун того уколы воровала.)
(или - свои фотки давала...... Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 6557 )
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"...эффективного лечения..."? А что собственно лечат?
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несуществующую, и поэтому неизлечимую, болезнь.
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Лечат иммунную систему. Это очень дорого, и пожизненно. Но, правильный набор лекарств позволяет в значительной степени нейтрализовать разрушительную деятельность вируса.
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все это ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО, у меня много вопросов на которые нет (со стороны так называемых "ученых") адекватных и вразумительных ответов (это та же история как с "теорией большого взрыва" все о ней слышали "умные слова" от якобы "ученых", а по факту - это бред сивого мерина и полная ахинея, принимаемая НА ВЕРУ без доказательств), в совке якобы "ВСЕ ЗНАЛИ" и "пользе" мази "вишневского" (неописуемая гадость), а мне тогда даже ребенку было понятно (без высшего образования), что она не только полезна, а и вредна (про вонь это отдельная "песня")!
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Я понимаю что здесь публичный форум, и персональные вопросы задавать не комильфо. И всё же: биологический факультет какого университета вы окончили ?
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"Большой Взрыв" - давно подтверждённая математически и экспериментально часть физики. Вы по образованию физик ?
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я физмат университета закончил с отличием и понимаю эту чушь и ахинею очень хорошо. В отличии от профанов я НЕ ВЕРЮ (а знаю), умозаключения (и фантазии) - это не доказательства, а ДОГМА!
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Ого. Поясни мне концепцию корпускулярно-волнового дуализма. Разберёмся: какой ты хвизик.
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твое "образование" - твои проблемы (я не занимаюсь благотворительность, ищи литературу и учи, делай СВОИ СОБСТВЕННЫЕ выводы), я все свои экзамены уже давно сдал (и получил "отлично" в зачетку и скажу, что принимать их (со стороны преподавателя кафедры университета) было мне не так волнительно и "трагично", как сдавать в бытность студентом!
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Tрепло ты лахтинское, с ПТУшной помойки.
Брысь. Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун - Цензор.НЕТ 9021
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неучи и профаны (типа тебя, которые ВЕРУЮТ в науку, а не ЗНАЮТ сами) с большой легкостью пишут подобное (потому что сами врут и лгут и считают, что все вокруг них такие же ЛЖЕЦЫ, а это не верно - судить по себе и по словим домыслам и фантазиям)!
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В Индии 7 миллионов инфицированных. Есть куда расти.
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Нарики, проститутки которые дают без резины, и клиенты этих проституток - вот три основных категории распространителей инфекции.
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У нас такая медицина, что только обратись, и тебе сразу найдут страшную болезнь
на весь кошелёк, и начнут "лечить", пока не перестанешь дёргаться.
Сходи на бесплатный тест, и тебе вколют вирус которого не было.
Маланская медицина.
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По данным ВОЗ около миллиона.
Инфицирован, как минимум, каждый 100-й украинец.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун
 
 
 
 
 
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