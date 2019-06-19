 Сьогодні в Україні майже 244 тисячі ВІЛ-інфікованих, - Супрун

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій статус. Але саме вчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке суттєво подовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування", - написала Супрун.
Вона наголосила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) - статевий.
"Значна кількість нових випадків інфікування ВІЛ припадає на молодих людей віком від 15 до 30 років", - повідомила Супрун.
Так скажи им
-Чому?
-Бо ви гандон!"
Шоб каждый мог высчитать вероятность.
И еще нужно систему коэффициэнтов - типо если бармен(ша), то умножаем риски на 3-4(в 3-4)раза, а если бомж, то тоже есть какой-то коэфф.
Ну и бонусом - пейте морковный сок, он него шнурки на кроссовках гораздо тверже.
Кто не верит - Супрун того уколы воровала.)
(или - свои фотки давала...... )
Брысь.
на весь кошелёк, и начнут "лечить", пока не перестанешь дёргаться.
Сходи на бесплатный тест, и тебе вколют вирус которого не было.
Маланская медицина.
Инфицирован, как минимум, каждый 100-й украинец.