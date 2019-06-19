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 Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України

У Сенаті США відбулися дуже важливі слухання про ситуацію в Україні і загрозливу політику Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише експрезидент Петро Порошенко. Наводимо його текст повністю.

"Вдячний нашим друзям – сенаторам Джонсону, Менендесу, Портману, Шахін, спецпредставнику Волкеру, послу Хербсту, і всім учасникам засідання – за вчасну дискусію та визнання прогресу України на шляху реформ і протидії російській агресії.

Ще чимало викликів попереду, але надійне плече єдності і солідарності, яке продемонструвала тверда двопартійна і двопалатна підтримка України під час слухань, допоможе нам пройти непрості випробування. Важливою є продемонстрована готовність продовжити зміцнювати стійкість України.

Я щиро вдячний за рішення Вашингтона виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Високо ціную незламну позицію американських партнерів у питанні санкційної політики проти російського агресора, аж до повного відновлення територіальної цілісності України.

Вітаю заклик учасників слухань про те, що отриману на виборах високу народну довіру новий президент має конвертувати у реальні досягнення на шляху вже започаткованих реформ заради процвітання та успішній протидії агресивній політиці Кремля заради миру і безпеки.

Європейська Солідарність буде відданим союзником на цьому шляху, і безкомпромісним опонентом на його захист. Важливим є розуміти: світ допомагатиме нам настільки, наскільки Україна здатна сама собі допомагати та захищати свої національні інтереси!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео і Могеріні обговорили питання безпеки та оборони в Європі, а також Україну, Молдову та РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133016
 
   
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Жаль только без Вас, Петро Алексеевич. Вы лучший президент Украины всех времен и народов. Можно сказать даже отец нации!!!
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воно ж на роботі - перше)) з методички запостило)))
тримає преміальну) чоколятку! Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 1093
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Так глубоко засунуть язык в ЖО нужно уметь...
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Ты уже никто. И так надоел,шо молчи и иди пока не посадили. - Пока не сформируется антикор. суд. Настоящий.
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Если посадят Порошенко, но не посадят Ахметова, значит Зеленский продажная тварь, если никого не посадят значит падло продалось с потрохами... Порошенко о слушаниях в Сенате: США показали готовность укреплять стойкость Украины - Цензор.НЕТ 4237
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Да-да... Еще ж руки Зеленский должен поотрубать, как завещал великий петя!
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Пэтюня понимает ,что если в Штатах решат ,что он должен сидеть ,то он будет сидеть ,как миленький и вероятно очень долго ..
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А без указания США Владимир Александрович не посадит Пороха?...
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пнтро-ліксєїч), так ви ж проти Трампа, чи вже) 10)))раз поміняли думку?! Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 4237
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Т.К. порошенко имеет вид на жительство в Швейцарии, кантон ЦУГ - ( для ботов сообщение было опубликовано в Швейцарской прессе)-
это конец ес.

Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України - Цензор.НЕТ 8028
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«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)
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