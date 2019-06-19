EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  511  3
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2648) Луганщина (1737) військово-цивільна адміністрація (42)

 Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь

Правоохоронці затримали керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя Дмитра Скворцова на хабарі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (18 червня. - Ред.) правоохронці затримали керівника ВЦА міста Щастя, якого прикомандирували ЗСУ, майора Дмитра Скворцова на хабарі. Прозорість та відповідальність усіх перед законом — цінності, з якими я йшов на посаду. Добре, що вони прижилися на Луганщині. Обіцяю, ми зробимо все для збереження у місті порядку", - написав Філь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

У коментарі до свого посту Сергій Філь уточнив, що Скворцова "на гарячому" затримали співробітники Управління захисту економіки за процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону. Сума хабара, яку вимагав у підприємця і отримав керівник ВЦА - 12 тисяч гривень.

Майор Скворцов Дмитро Анатолійович призначений на посаду голови військово-цивільної адміністрації міста Щастя 5 квітня 2019 року. Представляв його громаді 8 квітня Сергій Філь.

Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь 01
Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133013
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не дали человеку почувствовать - чуть чуть - счастья - ну шо за страна?))))
 показати весь коментар
 
 
Слава Луцику!
Правда можид получиться как с Мосейчуком и Гадей. Хоть любое видео СБУ снимет = "выфсевретинасподставили"

А теперь скажем дружно - это офигенно мотивирует СБУ разоблачать всякую шваль? Или мотивирует махнуть фуражкой и заняться привычным делом?
Поймай-не-поймай, все равно получишь ... хай. Голову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь - Цензор.НЕТ 8591
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГолову військово-цивільної адміністрації Щастя Скворцова затримано на одержанні 12 тис. грн хабара, - в.о. голови Луганської ОблВЦА Філь
 
 
 
 
 
 вгору