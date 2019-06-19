 Спільна слідча група сьогодні оприлюднить нові дані про катастрофу "Боїнга-777" над Донбасом у 2014 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Насамперед про нові результати поінформують родичів загиблих. Ця зустріч буде закритою для преси.

Потім у конференц-центрі NBC у місті Ньювегейн (Nieuwegein, Нідерланди) відбудеться пресконференція, під час якої, як очікується, назвуть імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака.

Раніше нідерландський телеканал NOS повідомив, що, як очікується, ССГ оголосить, хто нестиме відповідальність за збитий літак.

Читайте: Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Раніше міжнародний дослідницький колектив Bellingcat заявив, що встановив імена російських солдатів, які могли бути причетні до запуску ракети з комплексу "Бук".

В інтерв'ю нідерландським ЗМІ засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс (Eliot Higgins) повідомив про намір цього ж дня оприлюднити нову інформацію про MH17. Зокрема, група підготувала звіт на 100 сторінок, у якому стверджується, що відстежено майже всі імена тих, хто був безпосередньо залучений у події. Ця інформація також була передана ССГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ назвали імена тих, кому буде оголошено обвинувачення в справі про катастрофу лайнера МН17: командир 53-ї бригади армії РФ Мучкаєв і терорист Дубинський-Хмурий

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.