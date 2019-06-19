 Спільна слідча група сьогодні оприлюднить нові дані про катастрофу "Боїнга-777" над Донбасом у 2014 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Насамперед про нові результати поінформують родичів загиблих. Ця зустріч буде закритою для преси.
Потім у конференц-центрі NBC у місті Ньювегейн (Nieuwegein, Нідерланди) відбудеться пресконференція, під час якої, як очікується, назвуть імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака.
Раніше нідерландський телеканал NOS повідомив, що, як очікується, ССГ оголосить, хто нестиме відповідальність за збитий літак.
Раніше міжнародний дослідницький колектив Bellingcat заявив, що встановив імена російських солдатів, які могли бути причетні до запуску ракети з комплексу "Бук".
В інтерв'ю нідерландським ЗМІ засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс (Eliot Higgins) повідомив про намір цього ж дня оприлюднити нову інформацію про MH17. Зокрема, група підготувала звіт на 100 сторінок, у якому стверджується, що відстежено майже всі імена тих, хто був безпосередньо залучений у події. Ця інформація також була передана ССГ.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Запад не назовет имена главных фигурантов Пу и Шамана...
Так как торговать это вам не воевать.
А могут и не быть...
Все это до п..
Пока имя Пу и Шойгу не названы открыто...все это хрень и фуфел!
и лет через 50 после смерти путена объявят преступником.
Зачем нам стрелочники? Нужно судить ЗАКАЗЧИКОВ преступления!
Оно стоило нашим столько усилий? Просто бы сказали: это не мы, как и *****.
Хотя не факт шо бы и на ВСУ не повесили вину. Типо - че вы не атаковали лазерами сам-"Бук" и саму-ракету, если видели шо террористы, то есть "НВГ" могут атаковать самолет, оружием, которое заехало из РФ, под командованием русни?
Они там, следаки, походу неплохо используют закон о легких наркотиках. А если и не легкие, то скажут как и Путин - а вы докажите.
Может он и ракет парочку запустит и скажет что "это не я", это капитанчег лапти на пульт уронил, после импортозамещения бухла? А потом наградит капитанчика подлодки за "развод тупых геев"?
В Венгрии людей давили танками...и что?
В Сирии от авио ударов погибли тысячи детей...и что?
ЗАПАДУ НАСРАТЬ НА ВАШИ МУКИ!
ДЕНЬГИ искупят любую кровь и мерзость...
А Пу исправно платит Западу...
загадка.
Либо Ленин был прав насчет веревки и капиталистов.