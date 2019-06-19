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 Спільна слідча група сьогодні оприлюднить нові дані про катастрофу "Боїнга-777" над Донбасом у 2014 році

Спільна слідча група (ССГ) у середу оприлюднить нові дані у зв'язку з розслідуванням катастрофи "Боїнга-777" у небі над Донбасом у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Насамперед про нові результати поінформують родичів загиблих. Ця зустріч буде закритою для преси.

Потім у конференц-центрі NBC у місті Ньювегейн (Nieuwegein, Нідерланди) відбудеться пресконференція, під час якої, як очікується, назвуть імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака.

Раніше нідерландський телеканал NOS повідомив, що, як очікується, ССГ оголосить, хто нестиме відповідальність за збитий літак.

Читайте: Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Раніше міжнародний дослідницький колектив Bellingcat заявив, що встановив імена російських солдатів, які могли бути причетні до запуску ракети з комплексу "Бук".

В інтерв'ю нідерландським ЗМІ засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс (Eliot Higgins) повідомив про намір цього ж дня оприлюднити нову інформацію про MH17. Зокрема, група підготувала звіт на 100 сторінок, у якому стверджується, що відстежено майже всі імена тих, хто був безпосередньо залучений у події. Ця інформація також була передана ССГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ назвали імена тих, кому буде оголошено обвинувачення в справі про катастрофу лайнера МН17: командир 53-ї бригади армії РФ Мучкаєв і терорист Дубинський-Хмурий

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133008
 
 
 Топ коментарі
 
Будет очередное бла..бла...бла...
Запад не назовет имена главных фигурантов Пу и Шамана...
Так как торговать это вам не воевать.
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Жернова господни мелют медленно, но неумолимо (с)
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"Во время слушания в Гааге российские адвокаты заявили, что «сбитие самолета рейса МН17 властями РФ специально не планировалось, а боевиков на Донбассе «РФ вооружала для защиты»" - распад и неуважение‏ @VictorKvert2008
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"Во время слушания в Гааге российские адвокаты заявили, что «сбитие самолета рейса МН17 властями РФ специально не планировалось, а боевиков на Донбассе «РФ вооружала для защиты»" - распад и неуважение‏ @VictorKvert2008
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Откуда это взято, вот вопрос? Я думаю, что при таких словах "российских адвокатов" вся украинская пресса пустила бы волну до небес. С другой стороны. если такое в натуре заявлено, то получается, что РФ признала поставку вооружений и весь пафос ее уличения в этом обнуляется, а вот доказывание, кто именно сбил самолет: российские военные, ополченцы, или украинские военные, остается и повисает в воздухе, т.к. признание завоза Бука вовсе не однозначное доказательство его неправильного применения.
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Снова кацапы заноют: мы ни при делах, это все украинская хунта замутила...
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Будет очередное бла..бла...бла...
Запад не назовет имена главных фигурантов Пу и Шамана...
Так как торговать это вам не воевать.
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В Голландии названы имена российских военных, причастных к крушению малайзиского "Боинга" над Донецкой областью Украины в 2014 году. Российские военные С.Мучкаев, С.Дубинский и О.Пулатов могут быть причастны к крушению малазийского «Боинга» - Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF
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Могут быть причастны....
А могут и не быть...

Все это до п..
Пока имя Пу и Шойгу не названы открыто...все это хрень и фуфел!
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Не предумышленное убийстово? Понять и простить...
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Жернова господни мелют медленно, но неумолимо (с)
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"Жернова господни мелют медленно, но неумолимо"

и лет через 50 после смерти путена объявят преступником.
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Найдут каких-нибудь "Петрова и Боширова" которые решили на БУКе покататься, а за одно нечаянно сбили самолет. Хулиганы, не более...
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"Ранее международный исследовательский коллектив Bellingcat заявил, что установил имена различных российских солдат, которые могли быть причастны к запуску ракеты из комплекса "Бук".

Зачем нам стрелочники? Нужно судить ЗАКАЗЧИКОВ преступления!
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Да если и назовут имена, то это будет, как всегда "заявление, рекомендация", но увы не приговор.
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Испанского диспетчера вызывать на слушания будут? Или кацапов с фото четырехкилометрового Боинга? https://www.stopfake.org/lozh-sputnikovyj-snimok-ataki-na-malajzijskij-boing-na-pervom-kanale/
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Все-таки ***** крутой перец. Столько мурыжили и ..... "четыре подозреваемых"....(которые либо трупы, либо трясутся от каждой чашки чая).
Оно стоило нашим столько усилий? Просто бы сказали: это не мы, как и *****.
Хотя не факт шо бы и на ВСУ не повесили вину. Типо - че вы не атаковали лазерами сам-"Бук" и саму-ракету, если видели шо террористы, то есть "НВГ" могут атаковать самолет, оружием, которое заехало из РФ, под командованием русни?
Они там, следаки, походу неплохо используют закон о легких наркотиках. А если и не легкие, то скажут как и Путин - а вы докажите.
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пока йухло президент обосрашки у него иммунитет.
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Сделать невхожим в норм страны - "кое-что" жим-жим?
Может он и ракет парочку запустит и скажет что "это не я", это капитанчег лапти на пульт уронил, после импортозамещения бухла? А потом наградит капитанчика подлодки за "развод тупых геев"?
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Если бы голланцы были действительно заинтерсованы найти винонвного и относилсь к этмоу принципиально, то назвали Путина террористом, а весь его режим терроиристичским. Как это сделаи с Кададфи после сбитого британского самолета. Лишили права вето Рашу в Совбезе и приняли санкции нефть в обмен на продовльствие, как с Хусейнуом. А то получеются двойные стандарты, нехорошо....
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День буде цікавим. Завтра усі газети першій сторінці покажуть фото терористів, що звили MH 17. З кожним разом все більше злочинів росіян стає відомо. Це особливо важливо для західної публіки.
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Пора б вже розпочати справжнє розслідування цього злочину.
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В Афгане СеРуСеРу упаковало более миллиона мирных жителей в землю...и что? Кто то был осужден?
В Венгрии людей давили танками...и что?
В Сирии от авио ударов погибли тысячи детей...и что?

ЗАПАДУ НАСРАТЬ НА ВАШИ МУКИ!
ДЕНЬГИ искупят любую кровь и мерзость...
А Пу исправно платит Западу...
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еще мне интересно - че вооружали совок, прекрасно зная куда все это железо попрет потом.
загадка.
Либо Ленин был прав насчет веревки и капиталистов.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСпільна слідча група сьогодні оприлюднить нові дані про катастрофу "Боїнга-777" над Донбасом у 2014 році
 
 
 
 
 
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