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Все про:арешт (982) Платіні (3) УЄФА (43)

 Колишнього президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти без висунення обвинувачень

Французька влада не висунула експрезиденту УЄФА Мішелю Платіні жодних обвинувачень і випустила його з-під варти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу агентство Associated Press із посиланням на його групу зі зв'язків з громадськістю.

Сам Платіні після звільнення повідомив, що "розмова була довгою", йому ставили "запитання про Чемпіонат Європи 2016, Чемпіонаті світу в Росії, про клуб ПСЖ, про ФІФА".

Крім Платіні, були допитані також Софі Діон, колишня радниця адміністрації колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, та Клод Геан, який обіймав пост генсека президентської канцелярії при Саркозі.

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Платіні було взято під варту напередодні за підозрою в корупції в межах розслідування вибору Катару місцем проведення ЧС з футболу 2022 року.

Допит відбувався в Управлінні протидії корупції юридичної поліції у французькому місті Нантерре.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133006
 
 
 Топ коментарі
 
_Как Европа поступает с купленными путлером функционерами и чиновниками? Понять и простить! Позорники!
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Уже каждый человек при напоминании его имени будет брезгливо отворачиваться! А ведь мог жить скромно,долго и все бы его уважали!
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С таким количеством "мертвых президентов" можно спать даже очень спокойно))
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Тоже на заседании кабмина брали и выводили в наручниках? ))...а говорили, что это только наша,украинская национальная игра, арестовать и отпустить)
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Коселёк, коселёк... Какой коселёк?... На, обыщи! (с)
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Я уже думал французы отрубят коррупционеру платини голову и покажут положительный пример Украине. Не прошло.
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_Как Европа поступает с купленными путлером функционерами и чиновниками? Понять и простить! Позорники!
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Уже каждый человек при напоминании его имени будет брезгливо отворачиваться! А ведь мог жить скромно,долго и все бы его уважали!
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После этого их уже можно называть жабоедами или ещё нет?
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Следакам оно надо? "происшествие", после которого парашники скажут: А они "новичек" варили, ингредиенты в каждой аптеке можно купить. Вот сами же и отравились то Колишнього президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти без висунення обвинувачень - Цензор.НЕТ 2711
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я так і написав учора... досі aні Блаттера, aні Інфантіно так і не судили.
Нещодавно виявилось, що генпрокурор Швейцарії Лаубер не вів протоколів допитів Інфантіно (він навіть сказав, що не пам'ятає чи він провів допит взагалі) . Можливо, це кричущe порушення щось змінить.
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делов то! руки целы. сменит фамилиё платини на гладковский и будет дальше руководить.
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Заплатил и свободен, как птица в полёте.
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****

Да этого ворюгу интересной нац. надо засадить с братами СУРКИСАМИ за

мошенничество -
навечно !
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Походу в Европе тоже такие же ценности и закон как и у нас. Нам точно нужно идти в Европу по ихние ценности?
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это он Макрону денег дал ? Макрон на арабах зарабатывает - одним словом - зрада зрадная по французски )))
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...ну да, а ужасная коррупция - в Украине.....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКолишнього президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти без висунення обвинувачень
 
 
 
 
 
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