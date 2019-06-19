 Колишнього президента УЄФА Платіні звільнили з-під варти без висунення обвинувачень

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу агентство Associated Press із посиланням на його групу зі зв'язків з громадськістю.

Сам Платіні після звільнення повідомив, що "розмова була довгою", йому ставили "запитання про Чемпіонат Європи 2016, Чемпіонаті світу в Росії, про клуб ПСЖ, про ФІФА".

Крім Платіні, були допитані також Софі Діон, колишня радниця адміністрації колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, та Клод Геан, який обіймав пост генсека президентської канцелярії при Саркозі.

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Платіні було взято під варту напередодні за підозрою в корупції в межах розслідування вибору Катару місцем проведення ЧС з футболу 2022 року.

Допит відбувався в Управлінні протидії корупції юридичної поліції у французькому місті Нантерре.