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Все про:Кабмін (2898) ОДА (596) Гройсман (3428) РДА (97)

 Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман

Одним з питань найближчого засідання уряду стане ініціатива про скорочення на 50% районних і обласних державних адміністрацій та оброблення законодавчого закріплення права людей обирати керівників своїх регіонів.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає Цензор.НЕТ.

"Я виношу на розгляд Уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний Парламент має забрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям, – сказав Володимир Гройсман. – Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники", - наголосив Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" у вівторок ввечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив т.в.о. глав 12 облдержадміністрацій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133005
 
 
 Топ коментарі
 
3 года правления Гройсмана молчали- а тут БАЦ- ВЫБОРЫ и ЗАГОВОРИЛИ...
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следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям… Источник: https://censor.net.ua/n3133005

😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
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Кстати это же этот радетель за сокращение администраций создал в этом месяце комитет по свободе совести при Кабмине на 57 рыл
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Що робиццє! Тепер штати банд роздуються за рахунок безробітних адміністраторів та державників.
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а по существу - ты ведь за - ведь это отличная инициатива - а нам простым индейцам(людям) - будет только лучше - может так и страну пошагово поменаем незаметно)))
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(так, не простые, тут не пишут - тут только простые))
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Инициатива то отличная,но вопрос в том ,от какой численности будет сокращение 50%.По облгосадминистрациям не знаю,но ,например,по РГА в нашем районе за последние полтора года осталась третья часть,остальные перешли на штаты территориальных громад.Сокращать будут от тех,которые сейчас в штате,или от тех,которые были до децентрализации?Если от тех,что были раньше,то все это сокращение - громкий пук.
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при развале совка чинуш было 60 тыс.
сейчас 360 тыс.
счастья меньше
населения меньше
ввп меньше глистов, клещей, гнид больше, мо есть взаимосвязь?
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Давно потрібно це зробити. Запізнилися років на десять-пятнадцять.
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Это и сейчас невозможно, т.к. грамады не могут управлять гос.предприятиями и гос.землёй. А их, к сожалению, дохрена и для их эксплуатации нужен институт сотрапов
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так эти 45 договорятся между собой -- за полчаса!
Так хоть иногда морды друг другу бьют..))
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зато будем знать всех в лицо. А то люди знают процентов десять депутатов: юльку, ляшка, бойка и еще пару человек
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И оставить, как сделал Лукашенко, только Слуг народа и ввести также как он - две палаты...
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Вместо всеобщего избирательного права нужно вводить избирательный ценз,например,по уплате подоходного налога,по возрасту(хотя бы с 24 лет),по отсутствию судимостей.Только так можно улучшить качество законодательной власти.При нынешней избирательной системе большинство в Раде всегда будут составлять гречкосеи и популисты.
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Пенсионеры вообще не должны голосовать. Хочешь голосовать - не получай пенсию!!! Ведь старики это теже дети, а детям голосовать низя. НО тогда не пройдет баба юля и олег ляшко...
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А когда пресекут деятельность борделя, который работает под видом Верховной Рады?
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Когда будут не депутаты а представители громад с дерективами типа фельдегерей и обратной связи с центром. А все вопросы решаются на низовом уровне.Суспильный договор
и республика громад.
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3 года правления Гройсмана молчали- а тут БАЦ- ВЫБОРЫ и ЗАГОВОРИЛИ...
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Ты в курсе, что 5 лет идёт отражение агрессии паРаши?
В какой войне победили без единоначалия?
Порошенко создал условия, что теперь можно играть в мирную жизнь?
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Выборы , выборы,депутаты ......ы. И тут остапа понесло. А за 5 лет царствования что мешало это сделать?На самом деле подобная ликвидация требует законодательного сопровождения. И это процесс не одного дня или месяца. Возникает аопрос о субсидиях, выплатах соц помощи матерям, малообеспеченным и т.д. Все это финансируется из Госбюджета. Местные бюджнты даже объедененных громад это финансирование не потянут. Вообщем, лучше бы молчал и ничего не делал.Больше пользы было бы.
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Речь пока идет о сокращении, а не о ликвидации..
и да, при Ваньке Грозном была опричнина, у нас "государево око" -- администрации, единственной целью создания которых было сохранение власти президента..
субсидии, выплаты и т.д. вполне можно передать в советы, с финансированием из госбюджета...
понятно, что Гройсман зарабатывает очки перед выборами, разогнать их -- давно пора... но ни один президент не подпилит сук, на котором сидит...
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а тебе типа плохо - эксплуатировать надо и больше от них требовать - если сделают хоть 50% и то отлично))))
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Фигня. Сама администрация и так небольшая. Большие территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти. Так называемые органы двойного подчинения. Но я не думаю, что их можно сократить в два раза. Ну вот попробуйте сократить вдвое органы социальной защиты. Там хоть и за местным самоуправлением эти функции, но все равно... Все ляжет.
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следующий парламент должен забрать право у президента и правительства назначать руководителей и отдать это право людям… Источник: https://censor.net.ua/n3133005

😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
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Хороший закон, и так дармоедов полно.
Но наверное, прокатят)
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Кстати это же этот радетель за сокращение администраций создал в этом месяце комитет по свободе совести при Кабмине на 57 рыл
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Будет теперь кому дороги строить, да просто мусор убирать, деревья белить, поребрики на каменоломнях вырубывать... - пригодятся чиновники, не пропадут.
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Обезжиренная гнида косит под великого реформатора) Ну-ну, считай мьі тебе поверили, винницкий подсвинок.
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Ти де там в штатах!
Ну то на Трампа гавкай, умник!
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Какие Штаты,с мокшанский ****** вещает.
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Давно пора, а то розвелось дармоїдів всі гроші бюджету їм в пащі вкидаються!!!!
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Все решения сьівого мародера по грабежу бюджета, Украиньі и украинцев проводились через Кабмин. Все єти тарифьі, Роттердамьі, "рьінки єлектроєнергии" и прочие аферьі. Так што с8иногройсман тоже в доле. Не забьівайте об єтом, когда будете голосовать на парламентских вьіборах.
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никто ничего не забыл. народ помнит мыролюбный реформизм.
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Вася,тебе в Штатах скучно,что украинцев решил просветить?Или под штатовским флажком прячется рязанская харя из Мухоранска.
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Тем не менее он прав,не взирая на то, что в Раду он конечно хочет
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Говорят, что Мистецький арсенал и будущий МУГУ (Музей государственности Украины) борются за право приобретения большого эпического полотна (5х3 метра) неизвестного испанского мастера " Дон Педро помогает бомжам собирать пустые бутылки в Гидропарке", холст, пальмовое масло, шоколад...
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А ще говорять,что вчера на Троещине какого-то Simon bolivar f2151b2b с помощью бутылки лишили чести.
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Во оно как оказывается, заменив розовые очки на зеленые, внезапно наступает озарение...
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Вчера в эфире телеканала ICTV В. Гройсман порвал в клочья циничную бабищу с ботоксными губищами Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6041 . Приятно было наблюдать как ТимошЕнка потеряла самообладание и чуть не сорвалась в истерику)
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Бьются за место возле зелёного вождя.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман
 
 
 
 
 
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