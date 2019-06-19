 Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає Цензор.НЕТ.
"Я виношу на розгляд Уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний Парламент має забрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям, – сказав Володимир Гройсман. – Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники", - наголосив Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV" у вівторок ввечері.
сейчас 360 тыс.
счастья меньше
населения меньше
ввп меньше глистов, клещей, гнид больше, мо есть взаимосвязь?
Так хоть иногда морды друг другу бьют..))
и республика громад.
В какой войне победили без единоначалия?
Порошенко создал условия, что теперь можно играть в мирную жизнь?
и да, при Ваньке Грозном была опричнина, у нас "государево око" -- администрации, единственной целью создания которых было сохранение власти президента..
субсидии, выплаты и т.д. вполне можно передать в советы, с финансированием из госбюджета...
понятно, что Гройсман зарабатывает очки перед выборами, разогнать их -- давно пора... но ни один президент не подпилит сук, на котором сидит...
😁 Грося пытается пролезть в Раду с тезисами Зеленского
Но наверное, прокатят)
Ну то на Трампа гавкай, умник!