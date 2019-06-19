 За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин".
Відповідь підписав начальник управління персоналу - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадій Долгашов.
"Українські Новини" запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський у зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повістками для призову за мобілізацією 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.
Така інформація щодо повісток була оприлюднена прес-службою Міноборони 13 квітня поточного року у відповідь на депутатські запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва - "Блок Петра Порошенка"), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва - "Народний фронт").
У відповідь на запит "Українських Новин" Міноборони засвідчує, що Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійно-Долгинцівському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області.
За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".
"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався", - сказано у відповіді міністерства.
Нагадаємо, в квітні народний депутат з фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол попросила Міністерство оборони України підтвердити або спростувати інформацію про нібито ухилення шоумена, а нині кандидата в президенти України Володимира Зеленського від мобілізації в 2014 році.
Не призывали теми повестками, а приглашали для уточнения списков и прохождения медкомиссии.
Повестки ведь слали?
Но зебилы схавают, как фейк про повестки)))
А якщо не збрехав ? Є свідчення з телевізійних сюжетів 2014р.,що Вова ЗНАВ про повістку,й не прибув.Відповідно,до кримінально-адміністративної відповідальності:
1. Призовника,що ухилився від прибуття за повісткою
2. Офіцерів воєнкомата,що не забезпечили прибуття,чи хоча б особисте вручення повістки,й не оформили заяву про адмін.правопорушення
3.Офіцерів Міністерства оборони.100% карна справа.Перевищення службових повноважень.
(Приберіть того тупого Хомчака)
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клоуны)))))))))))
73-тьи вы хоть поняли КУДА вы приехали )))))
Повестки которые присылались ему в Кривом Рогу были не призывные. «Уклонист»тут не приемлем.
Цирк с тем что «не могли установить место проживания»для совсем уж дна.
Больше всех тем что Зе не пошёл на фронт возмущаются «диванные» которые строчат не с передовой.
Такое лицемерие, ничем не уступающее кремлядскому
Он ОБЯЗАН был это сделать как законопослушный гражданин.
"Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам!"
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет! ... "
Это типо справки из ЗАГСа, что я не женат на Алле Пугачевой
Синок баригі *служив -ходив * під охороною спецназа . а *синки * Свинарчука - взагалі мародери. яких потрібно розстріляти !
Я тут бачу одного баригу, який використовуючи посили кремлівської пропаганди, поширює фейки
У суді готові відповісти за свої слова?
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https://www.youtube.com/watch?v=t4mqPu2DqAU
садить .
Нового Украинского Аугусто еще - нет
А старые 28 лет все воруют и остановиться не могу.
Клептоманы от партии КПУ и комсомолисты , которым управляющий делами цк кпу
роздал под расписку в1990 году все Активы рядовых членов партии
Теперь они успешные бизнес маны и вумены
Такая эгита "нации".
Хоча ... дегенерація - вона така...дефіцит розумових здібностей...
Гарно будо-б - провести розслідування, та пройтись по ланцюжку посадових осіб, які фальсіфікували документи, та робили заяви.
Аналогичная тактика и на цензоре - приписываются домыслы, выдвигаются обвинения, а потом начинается просто хамство и нецензурщина.
Тьфу, мерзость...
Т е повестки были, но в розыск его не объявляли.
Но если не вдумываться в вопрос и ответ, то можно сделать вывод шо ничего не было.
Не призывали теми повестками, а приглашали для уточнения списков и прохождения медкомиссии.
Повестки ведь слали?
Но зебилы схавают, как фейк про повестки)))
Но у меня другой вопрос, который явно видно из старого и нового ответов Минобороны :
оба документа содержат информацию о месте воинского учёта действующего Президента - г. Кривой Рог. Тем не менее, постоянно он проживает в г. Киеве - это общеизвестный факт. А это означает, что он ОБЯЗАН сняться с воинского учёта в Кривом Роге и стать на воинский учёт в Киеве или Киевской области (т.е. либо по месту жительства, либо по месту работы).
Вот выписка из Кодекса Украины об административных правонарушениях :
Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дело об админправонарушении по ст. 210 КУоАП рассматривают городские (районные) военкомы (это написано в ст. 235 КУоАП).
У меня вопрос к Президенту, Министру обороны и военкомам по месту учёта и месту жительства Президента - почему Президент (Главнокомандующий, на минуточку) нарушает военное законодательство во время войны (пусть официально и объявленной как ООС) + какие мероприятия проведены для пресечения нарушения и привлечения нарушителя к административной ответственности ?
Я понимаю, что 119 грн. - это не Бог весть какие доходы бюджета, но Президент должен быть примером соблюдения закона, вообще-то . . .