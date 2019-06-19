EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  10348  280
Все про:Зеленський (1748) Міноборони (2617) мобілізація (100)

 За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках. ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони спростувало свою інформацію про призов за мобілізацією президента Володимира Зеленського в 2014-2015 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит "Українських Новин".

Відповідь підписав начальник управління персоналу - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадій Долгашов.

"Українські Новини" запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський у зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повістками для призову за мобілізацією 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

Така інформація щодо повісток була оприлюднена прес-службою Міноборони 13 квітня поточного року у відповідь на депутатські запити депутатів Верховної Ради Юлія Мамчура, Олександра Бригинця (обидва - "Блок Петра Порошенка"), Тетяни Чорновол і Михайла Бондаря (обидва - "Народний фронт").

Також читайте: Зеленський чотири рази ухилився від призову на військову службу в 2014-2015 роках, - Міноборони (оновлено)

За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках 01

У відповідь на запит "Українських Новин" Міноборони засвідчує, що Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійно-Долгинцівському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони за запитом нардепа Чорновол перевірить, чи ухилявся Зеленський від мобілізації в 2014 році, - заступник міністра Руснак. ВIДЕО

За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався", - сказано у відповіді міністерства.

За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках 02

Нагадаємо, в квітні народний депутат з фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол попросила Міністерство оборони України підтвердити або спростувати інформацію про нібито ухилення шоумена, а нині кандидата в президенти України Володимира Зеленського від мобілізації в 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133003
 
   
 Топ коментарі
 
1+1 ТСН Гламур 20 марта 2014, 08:46 Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Артист сказал, что если будет нужно, то пойдет воевать. ...

Известному шоумену, создателю студии "Квартал-95" Владимиру Зеленскому пришла повестка в армию. Об этом стало известно во время пресс-конфереции "квартала" в связи с презентацией нового шоу на " 1+1 "Сыграй в ящик". Зеленскому позвонила обеспокоенная мама и сообщила, что ему в Кривом Роге (родной город артиста) пришла повестка в военкомат "Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", - прокомментировал ситуацию Зеленский ..... Сюжеты не горят По мобилизации не призывался: Минобороны опровергло свое сообщение о повестках Зеленскому в 2014-2015 годах - Цензор.НЕТ 3380
 показати весь коментар
 
Скоро окажется, что и бизнеса на расии нет. А потом печерский суд ему компенсацию назначит...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Хорошего куяку порохоскоту с утра присунули! За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 8691 Пусть нюхают, им не привыкать и ещё пять лет впереди - нехай тренеруются!
 показати весь коментар
 
 
Добре, що не заперечуєте свою СМЕРДЮЧІСТЬ. Може помиєтесь, чи вже не допоможе За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 4102
 показати весь коментар
 
 
Всякое видел , но чтобы Минобороны так быстро переобувались на ходу , такого ещё не видел . !! За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 9289 ..Брехуны чёртовы . Так безбожно врать в глаза , целой стране , мдя ,, " настойащие полковники " . За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 2734 .
 показати весь коментар
 
 
Полупереобулись)))))
Не призывали теми повестками, а приглашали для уточнения списков и прохождения медкомиссии.
Повестки ведь слали?
Но зебилы схавают, как фейк про повестки)))
 показати весь коментар
 
 
Вот Мародёренко - настоящий боец: не успел уйти с поста Президента и уже три раза в атаку сходил на передовой!
 показати весь коментар
 
 
Це виправдання дезертирства і брехні презЕ? За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 3147
 показати весь коментар
 
 
Я не верю ,что Зеленский чист в этом вопросе. Наверняка не обшлось без взяток и умащиваний. Дело не в этом - ибо каждый кто имеет лимон баксов в Украине не пойдет воевать,считая что это для лохов.Такова печальная реальность ,еще из крепостничества.Извращенное постсовковое мышление. И Зеленский не исключение. Так делают здесь все. Здесь другой момент интересен - кто подгавкнул из депутатов. А это и лжепатриотка черновил и бпп. Итог - нф и бпп это одна шарага работающая на один интерес.Коррупционный.
 показати весь коментар
 
 
Коррупция в чем? БПП и НФ покрывают взятку Вазелина, которую Зеленские сунули, чтоб откосить от армии?
 показати весь коментар
 
 
Навіть психіатр не зможе розібратися в нетрях вашої психіки
 показати весь коментар
 
 
Вася Слипак после 18 лет работы во Франции нууууу явно не нищим певцом был , у нас в 11 БТРО Киевская Русь , замполитом РВП был Ткаченко Игорь , долларовый миллионер , он к стати уже комбат в 72-й бригаде и на дембель не собирается.
 показати весь коментар
 
 
Единицы. Исключения...Жаль конечно. Но увы.Это надо систему менять и ломать менталитет. Нормальными законами.Где судьи не на стороне богача,а на стороне справедливости. Вот отсюда и патриотизм растет.
 показати весь коментар
 
Тобто Бірюков,який поширював цей документ ще в квітні,-ЗБРЕХАВ ? Негайно позов до суду про захист честі й репутації !!!
А якщо не збрехав ? Є свідчення з телевізійних сюжетів 2014р.,що Вова ЗНАВ про повістку,й не прибув.Відповідно,до кримінально-адміністративної відповідальності:
1. Призовника,що ухилився від прибуття за повісткою
2. Офіцерів воєнкомата,що не забезпечили прибуття,чи хоча б особисте вручення повістки,й не оформили заяву про адмін.правопорушення
3.Офіцерів Міністерства оборони.100% карна справа.Перевищення службових повноважень.
(Приберіть того тупого Хомчака)

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пьетькины подпевалы обосралися)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пьетькины подпевалы обосралися)))
 показати весь коментар
 
 
Привет Лена ,, да , я сейчас в армии ,, воюю тут , на колчаковских фронтах . За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 9883 .
.
 показати весь коментар
 
 
Оборжаться. Фейк от мароинетки Коломойского Хомчака для марионетки Коломойского Зеленского. Статьи 2010-2014 годов про скандалы с уличением Богдана в воровстве тоже исчезают.
 показати весь коментар
 
 
А разве Зеля не живет на Грушевского 9 ? 😵 Лично меня без справки из военкомата на другом месте не приписывали. 😕. Или Оно таки скрывается ? 😜
 показати весь коментар
 
 
правда это ложь, мир это война, капитуляция это победа...
73-тьи вы хоть поняли КУДА вы приехали )))))
 показати весь коментар
 
 
Короче все понятно
Повестки которые присылались ему в Кривом Рогу были не призывные. «Уклонист»тут не приемлем.
Цирк с тем что «не могли установить место проживания»для совсем уж дна.

Больше всех тем что Зе не пошёл на фронт возмущаются «диванные» которые строчат не с передовой.
Такое лицемерие, ничем не уступающее кремлядскому
 показати весь коментар
 
 
Короче так короче. Ссы, Вазелин, в глаза им все божья роса.
 показати весь коментар
 
 
Конечно не уклонист. Почему не уклонист не стал на воинский учет в Киеве по месту фактического проживания, имея несколько квартир и дом?
Он ОБЯЗАН был это сделать как законопослушный гражданин.

"Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам!"



 показати весь коментар
 
 
*** За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 3461...классика! ни добавить...ни отнять!!!!
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет! ... "

За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 3461

 показати весь коментар
 
 
В Украине новый тренд, (лезни зелёную попку).Перекрасилась зе-семейка ватников.
 показати весь коментар
 
 
Они уже дальше пошли. Упражнение называется "засоси жабу"
 показати весь коментар
 
 
Не призывался для мобилизации и не вызывался, кабы две большие разницы.
Это типо справки из ЗАГСа, что я не женат на Алле Пугачевой
 показати весь коментар
 
 
Переобувание в воздухе в зависимости от политической конъюнктуры-отличительная черта наших чинуш.
 показати весь коментар
 
 
"діловод діловодства" За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 6138 Как делавар прямо. Индейцу завсегда везде ништяк.
 показати весь коментар
 
 
КАК МОЖЕТ БЫТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ БЕЗ ЗВАНИЯ !?)
 показати весь коментар
 
Зелю не відмазую але ... За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 2254
Синок баригі *служив -ходив * під охороною спецназа . а *синки * Свинарчука - взагалі мародери. яких потрібно розстріляти !
 показати весь коментар
 
 
Так в чему это в теме про триждынеслужившего главнокомандующего?
 показати весь коментар
 
 
Не отмазываешь? Да ты за него почти в каждой теме топишь. Не отмазывает он
 показати весь коментар
 
 
Теперішній голова Радбезу Данилюк приніс вибачення сім'ї Порошенка саме через те, що визнав факт, що Порошенко-молодший воював. Був командиром мінометної батареї. Цей факт підтвердили і ветерани, які воювали на тому ж напрямку. А Данилюк, соратник Зєлєнского сказав, що такі несправедливі звинувачення у спецназі, що прикривав - звична для української політики річ. Пане Дмитре, це все є у інтернеті. Тому не повторюйте дурниць, яких насправді не було
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, але ви тільки що перед свинею бісеру накидали. У цього хлопа тільки "злочинна влада, порошегко, свинарчуки" перед очками і нічого іншого він не помічає. Таке враження, що він і справді якась проплачена особа.
 показати весь коментар
 
Він не проплачена особа. Просто злий на Порошенка. А тепер тримає марку і не хоче визнавати, що з Зєлєю помилився. Це не кацап і не підкацапник.
 показати весь коментар
 
"Синок барігі * служив -хід * під охороною спецназу."
Я тут бачу одного баригу, який використовуючи посили кремлівської пропаганди, поширює фейки
У суді готові відповісти за свої слова?
 показати весь коментар
 
К сожалению, все это говорит лишь об одном: любому, даже официальному, заявлению/документу госорганов верить нельзя. По хорошему, кто-то должен серьезно получить по шапке - либо подписавший первый документ, либо второй.
 показати весь коментар
 
 
эти ОБА документа правильные. они о разном сообщают. старый - обычная рутина, а новый выпущен шулерами для зелохов
 показати весь коментар
 
 
Вова сам говорив в інтерв'ю що повістки приходили в Кривий Ріг а він живе в Києві.😁
 показати весь коментар
 
 
это все хорошо, но где на картинке сын коломойского?
 показати весь коментар
 
 
Вой порохни смешон.Где там петюня,сходил бы на передок,показал бы свой патриотизм))).Ан нет ему в зраду только.Его патриотизм только на словах.Любит Украину Козина))).
 показати весь коментар
 
 
Непременно отплачу вам Владимир Александрович ,,за оказанное - "вах-х какое високое доверие" . За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 8296 .
За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 9812.
 показати весь коментар
 
 
Доктрина лжи Зеленского. Украсть, соврать, закосить, соскочить
https://www.youtube.com/watch?v=t4mqPu2DqAU
 показати весь коментар
 
 
войєнкомат воєнний - як прикажуть, так і напише
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохомразь заказал сообщение - призывался. За жопу начали брать - не призывался. Садить нужно тех кто давал информацию. Садить.
 показати весь коментар
 
 
И кто же этих не хороших людей интер . нац. будет

садить .
Нового Украинского Аугусто еще - нет

А старые 28 лет все воруют и остановиться не могу.
Клептоманы от партии КПУ и комсомолисты , которым управляющий делами цк кпу

роздал под расписку в1990 году все Активы рядовых членов партии
Теперь они успешные бизнес маны и вумены

Такая эгита "нации".
За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 3956
 показати весь коментар
 
Ну и Янукович когда стал президентом, перестал быть дважды судимым.
 показати весь коментар
 
 
Трихдынеслуживний быстрыми прыжками повторяет судьбы дваждынесудимого
 показати весь коментар
 
наверно и повестки есть не являться в военкоммат за подписью хомчака
 показати весь коментар
 
 
зміни на краще.... а представьте что будет когда будут проходить очередные выборы президента когда админресурс в руках Клована,это не Порошенко который не побоялься признать свое поражение,Клован накрутит себе еще раз минимуми 73 %
 показати весь коментар
 
 
Нынешний ответ совершенно не опровергает предыдущий, т.к. человек может быть призван, только явившись по повестке, а если уклонился, то и не призывался. Одновременно ответ МО не отвечает на заданный журналистами вопрос, т.к. "не призывался" не отвечает, разыскивали его или нет.
 показати весь коментар
 
 
Якщо не призивався то чому, чому не служив, хто в цьому винен і як він понесе покарання?! А якщо призивався, то чому не служив, хто понесе покарання, чому одна новина суперечить іншій, хто бреше Українцям і коли він/вони понесе/понесуть за це покарання?!
 показати весь коментар
 
 
Ну що...дегенерати ПеПе-шні...розуму не вистачило розгадати вашого брехуна красномовного?
Хоча ... дегенерація - вона така...дефіцит розумових здібностей...
Гарно будо-б - провести розслідування, та пройтись по ланцюжку посадових осіб, які фальсіфікували документи, та робили заяви.
 показати весь коментар
 
Віримо За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 7099 .Яник у нас теж,як на Банковій гніздо звив,так і тричі несудимим став.Там прямо святе місце якесь-судимості зникають і уклоност від армії стає чистим,аки сльоза За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 8367
 показати весь коментар
 
 
Який прикрий випадок... І що тепер робити ********, які мало пукани не порвали, пишучи з окопів гідності про те, як Зеленський косив від мобілізації, юний Рошен штурмував повстанців-терористів-бойовиків у лавах батальону "Інкогніто", а шоколадний голос України підтримував все це, стрибаючи на студентській лаві Єльського університету?
 показати весь коментар
 
Тут можно согласиться. Это тренировка перед последующими фальсификациями на выборах и референдумах. Но есть моральная сторона. ОНИ, после этого вранья хотят,что бы ИХ защищали? Ложили свои жизни за лживую камарилью?
 показати весь коментар
 
 
Это тактика порошенко и порохоботов - сначала придумать, обвинить, раскрутить, а ты потом сам доказывай, что все обвинения - ложь.
Аналогичная тактика и на цензоре - приписываются домыслы, выдвигаются обвинения, а потом начинается просто хамство и нецензурщина.
 показати весь коментар
 
Подчистили. Лизоблюды.
Тьфу, мерзость...
 показати весь коментар
 
 
Зализ засчитан!
Т е повестки были, но в розыск его не объявляли.
Но если не вдумываться в вопрос и ответ, то можно сделать вывод шо ничего не было.
 показати весь коментар
 
 
Полупереобулись)))))
Не призывали теми повестками, а приглашали для уточнения списков и прохождения медкомиссии.
Повестки ведь слали?
Но зебилы схавают, как фейк про повестки)))
 показати весь коментар
 
Ну звичайно віримо! Як богу Зєлі віримо!
 показати весь коментар
 
 
"О сколько нам открытий чудных. Готовят просвещенья дух. И Опыт, [сын] (Зебіл) ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] (Беня) друг". Пора задавати Зебілу питання "Коли почалася друга світова війна?".
 показати весь коментар
 
Ну, раз Президент, то правду сейчас найти будет сложно - у чиновников сразу включается инстинкт подобострастия и даже без команды они начинают отмазывать . . . Так что была повестка или нет - если её уже съели, доказать без документа будет сложно.

Но у меня другой вопрос, который явно видно из старого и нового ответов Минобороны :
оба документа содержат информацию о месте воинского учёта действующего Президента - г. Кривой Рог. Тем не менее, постоянно он проживает в г. Киеве - это общеизвестный факт. А это означает, что он ОБЯЗАН сняться с воинского учёта в Кривом Роге и стать на воинский учёт в Киеве или Киевской области (т.е. либо по месту жительства, либо по месту работы).

Вот выписка из Кодекса Украины об административных правонарушениях :

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дело об админправонарушении по ст. 210 КУоАП рассматривают городские (районные) военкомы (это написано в ст. 235 КУоАП).

У меня вопрос к Президенту, Министру обороны и военкомам по месту учёта и месту жительства Президента - почему Президент (Главнокомандующий, на минуточку) нарушает военное законодательство во время войны (пусть официально и объявленной как ООС) + какие мероприятия проведены для пресечения нарушения и привлечения нарушителя к административной ответственности ?
Я понимаю, что 119 грн. - это не Бог весть какие доходы бюджета, но Президент должен быть примером соблюдения закона, вообще-то . . .
 показати весь коментар
 
Зе советы: Как правильно уклониться от армии, нужно стать ее верховный главнокомандующий За мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках - Цензор.НЕТ 6854
 показати весь коментар
 
 
Ото г зеленое, уже припугнул МО, чтоб молчали. От него уже Меркель колбасит, не может клоуна выдержать. Что дальше сбрешет коротышка своему зе-сброду?
 показати весь коментар
 
 
"Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве по мобилизации Президента Владимира Зеленского в 2014-2015 годах. " = ЭТО КАКОЙ ТО ПОЗОР!!!!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа мобілізацією не призивався: Міноборони спростувало своє повідомлення про повістки Зеленському в 2014-2015 роках. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору