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Все про:Джемілєв (215) Крим (6933) репресії (852)

 Вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна, - Джемілєв про вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що засуджені 18 червня до тривалих термінів ув'язнення фігуранти сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" звільняться раніше призначеного часу.

Таку думку 18 червня він висловив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Це не новина, вони всім дають такі "драконівські" терміни. Але я думаю, що вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна. Вони, як і всі інші, звільняться раніше вироку. А репресивна машина працюватиме далі. У них і іншого виходу немає. У Путіна можуть тільки на терорі і триматися", - сказав Джемілєв.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 18 червня Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років. Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.

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12 жовтня 2016 року в окупованому РФ Криму було проведено обшуки в п'яти сім'ях. У результаті обшуків затримали п'ятьох кримських татар, яких звинуватили в участі в забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133002
 
 
 Топ коментарі
 
Дарма пан Джемільов зв'язавсь з Порошенком. Користі татарам від Порошенка не буде, як і українцям. Не кожен, хто каже приємні тобі слова, є щирий і готовий виконувати свої обіцянки. Людину треба судити по справах, а не по словах
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Давай, клоун, в Крым выли! Выручай своих соотечественников. Хватит из Киева гавкать.
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кацапстан - тюрьма народов. и просто тюрьма Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 3580
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ну по сравнению с лугандоном в крыму, конечной, рай...
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Дарма пан Джемільов зв'язавсь з Порошенком. Користі татарам від Порошенка не буде, як і українцям. Не кожен, хто каже приємні тобі слова, є щирий і готовий виконувати свої обіцянки. Людину треба судити по справах, а не по словах
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Вот сейчас прямо про Зеленского было...
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Джемилев хитрый татарин. Хочет Крым получить на тарелочке. Ху-ху не хо-хо?
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Не тебе, чмо, пасть разевать на Джемилева. Он за Крым в совецких концлагерях боролся.
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Вони вийдуть на волю ще до кінця літа, бо у серпні путлєра не стане.
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Давно я понял что кр.татары не чеченци!?
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З кацапами зрозумiло. Але хочется щоб пан Джемильов пояснив чому вiн підтримує "Хізб ут-Тахрір"? Я почитав основні тези прихильників даної організації і був м'яко кажучи здивований. Вони вважають Україну "тагутскою державою" і стверджують, що воювати за
тагутску державу - харам. Також вони виступають за всесвітній Халіфат з шаріатськими законами. А християни, якщо хочуть жити в Халіфаті повинні платити джизью (податок) на користь мусульман в обмін на захист. Може Джемільов пояснить нам українцям-кафiрам, яке місце нам уготовано Хізб ут-Тахріром?
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Давай, клоун, в Крым выли! Выручай своих соотечественников. Хватит из Киева гавкать.
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Обьективно!!! Мустафа Джемилев - ето старый пердун-маразматик. Работаю с татарином из Бахчисарая, так он рассказывал что еще лет 10 назал Мустафа и его семейка была в Крыму чем-то на подобие семьи Януковича, жили обчен богато, отгрохали себе ханский дворец. Неадекватный сын-мажор Мустафы, в наркотическом угаре завалил из карабина своего родного дядю. И сейчас етот "бацька" вещает от какой-то духовности и выступает якобы от имени татар. Все крымские татары с него давно смеются как с полоумного немощного старика и всерьез не воспринимают.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна, - Джемілєв про вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір"
 
 
 
 
 
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