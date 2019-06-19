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Все про:США (5104) Євросоюз (2514) Могеріні (212) Помпео (124)

 Помпео і Могеріні обговорили питання безпеки та оборони в Європі, а також Україну, Молдову та РФ

Державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі у вівторок з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні обговорив низку спільних викликів, зокрема російсько-українське питання.

Про це розповіла за підсумками переговорів речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Помпео і верховний представник обговорили відносини США і ЄС, а також низку спільних інтересів та спільні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Європою, зокрема питання безпеки й оборони в Європі, Афганістан, Кубу, Іран, Лівію, Молдову, західні Балкани, Росію, Україну та Венесуелу", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

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Зустріч державного секретаря Сполучених Штатів і високого представника Євросоюзу відбулася безпосередньо в Державному департаменті США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133000
 
 
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Радует, что США, так сильно волнует безопасность Европы
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Ну сели попили кофе, поговорили и разошлись?!
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Да,Молдову уже можно обсуждать... Вон уже в Молдову вернулся из рфии бельцкий вождь Ренато Усатый,- наверное,наш бельцкий мАлдаванин танцует от счастья.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПомпео і Могеріні обговорили питання безпеки та оборони в Європі, а також Україну, Молдову та РФ
 
 
 
 
 
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