 У заарештованого після масових обшуків кримськотатарського активіста Газієва погіршився стан здоров'я, - адвокат

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Газієва Олександр Стасюк, передає Цензор.НЕТ.
"Вчергове у Газієва погіршився стан здоров'я. Я дізнався про це позавчора і відразу зв'язався з організацією, яка допомагала організувати медобстеження вперше. Це відділення руху "За права людини" в Ростові. У четвер планується засідання ОНК, під час якого буде розглянуто питання надання допомоги Сервету Газієву. За нашою інформацією, належної медичної допомоги він не отримує. Тобто після обстеження лікування йому призначено, але йому роблять уколи, які просто знімають симптоми хвороби. Але не проводять повного лікування", - розповів адвокат Газієва.
За словами захисника, Газієв у суді скаржився на часті болі в шлунку і нирках, а також проблеми із серцем.
Окупанти 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Загалом було затримано 24 активістів. Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога та Шахти, один - Раїм Айвазов - перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячиков - зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.
Сімнадцять років такий строк
Отримали кримські татари
Москаль їм дав новий урок
За незалежність думок кара.
Немає злочину в людей
Проступок в діях їх відсутній
Сам факт є із Москви свиней
Що корінний народ присутній.
Забув москаль, що був він раб,
І дань платив васал Хану Гірею
А коли Кримський хан ослаб,
Знищити весь народ- виніс ідею.
Під час війни їм дав «ярлик»,
Що вони зрадники й фашисти,
Всіх вивіз в Азію кацап-м'ясник,
Вбивали націю ******* терористи.
Росія, то страшна тюрма,
Катує там народи і вбиває
Їх пропаганда в світі є дурман
Скрізь привід для розправ шукає.
Нацистські підлі, чорні сили,
Прикрившись казкою, що «брат»
Крим і людей в нас захопили
Московський вічний ворог-кат.
Видавлюють з Криму татар
Другий раз націю цілу вбивають,
Їх душогуб, кривавий «цар»
Невже у світі це не знають?
А де сховався той наш світ
Що декларує себе вільним?
Що знищують всю націю, їх цвіт,
Руйнуються святині України.
Де США й розвинута Європа?
Як вони ходять по одній землі
Бо розвивається з Москви хвороба
Із психопатом старим на чолі.
18.06.2019
Анатолій Березенський