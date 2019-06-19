 Кількість отруєних у ресторані на Львівщині зросла до 26 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"Станом на 7 годину 19 червня у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція перебуває на лікуванні 26 осіб, з них 7 дітей (за добу госпіталізовано 9 осіб, з них 3 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
После всех этих воплей, что донимают проверками честных предпринимателей?...
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впревые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство некачественных продуктов питани