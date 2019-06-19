 Кількість отруєних у ресторані на Львівщині зросла до 26 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 годину 19 червня у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція перебуває на лікуванні 26 осіб, з них 7 дітей (за добу госпіталізовано 9 осіб, з них 3 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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