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Все про:Львівщина (890) отруєння (625) ДСНС (1919)

 Кількість отруєних у ресторані на Львівщині зросла до 26 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Кількість отруєних у кафе "Озон" у Кам'янці-Бузькій (Львівська обл.) значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 годину 19 червня у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція перебуває на лікуванні 26 осіб, з них 7 дітей (за добу госпіталізовано 9 осіб, з них 3 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані "Озон" у м. Кам’янка-Бузька", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 осіб, зокрема 22 дитини, госпіталізовано після відпочинку на пляжі в Рубіжному, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132996
 
 
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отравление озоном. выяснится именно этот случай.
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а разве еще есть эта служба?
После всех этих воплей, что донимают проверками честных предпринимателей?...
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Так и я о том же. Теперь и спросить за бардак с медкнижками, грязь, антисанитарию в общепите, в магазинах, садах, школах, больницах, на рынках..., не с кого. Травите, господа бизнесмены людей, а мы вас оштрафуем, если что на 104 грн, всего и делов то. Зато никто не "мешает бизнесу проверками", не мешает им травить людей, проще говоря.
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а ты открой бизнес и узнаешь, какие есть службы )))
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Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий… - нарешті вирішили помити посуд, а до цього навіть не здогадувалися, що його треба мити після кожного відвідувача...
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Вторую неделю мусолят. Продержатся пусть и пойдут морду хозяину кафе набьют. Делов то.
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Это уже другой случай, не тот что был на той неделе. Тот уже проехали, замяли... На следующей неделе будет новый, при отсутствии системы контроля это закономерность. Ничего не меняется. Есть вне дома стало опасно, да и дома тоже, потому как продукты в магазинах и на рынках тоже не всегда пригодны к употреблению. Государство устранилось от своей обязательности обеспечения безопасности граждан, реагируя лишь на сам факт отравления, да и то без реальных уголовных наказаний виновных, а просто констатируя факт.
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Время шло, а люди всё травились и травились. Кількість отруєних у ресторані на Львівщині зросла до 26 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8284
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Это началось при Премьер-Министре Яценюке. В 2014 году активно кричали, что власть "душит" частный бизнес, гнобит проверками мелких прыщавых предпринимателей). В итоге Яценюк запрещает проводить внеплановые проверки разных ЧП,ПП, ТОВ и т.д. и фактически уничтожает Санэпидемслужбу, лишив половины полномочий и урезав часть функций.
Последствия мы начали ощущать в 2017 году, когда впревые в СМИ появилась информация о массовых пищевых отравлениях детей (с летальным исходом) в разных областях Украины. В итоге вся эта публика - мелкие предприятия, производящие продукты питания, понимая, что Санэпидемслужбы нет, внезапных проверок нет - тупо "забила" на технологические стандарты, санитарно-эпидимиологические нормы и "кормит" нас, граждан Украины полуфабрикатами сомнительного качества, пальмовым маслом и бензоатами натрия.
Что делать: восстановить Санэпидемслужбу, вернуть все функции и полномочия, вернуть внеплановые проверки, принять Закон о криминальной ответственности за производство некачественных продуктов питани
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Звучит разумно. А что со взятками службам делать?
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