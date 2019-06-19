 Найважливіше значення Мінських угод у тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України і ворожа активність Росії" заявив Курт Волкер.
"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - наголосив американський дипломат.
Спецпредставник Держдепу з питань України також назвав Мінські домовленості базою для збереження санкцій Євросоюзу.
Крім того, за словами Волкера, цей документ містить загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.
"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу - всі ці речі є необхідними для ухвалення рішень", - наголосив він.
За словами дипломата, "Мінську" бракує лише одного - політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.
"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - наголосив спецпредставник Держдепу.
Слабо называть вещи своими именами и признать, что РФия ничего не признает и надо бы что-то с этим делать?
Одно и тоже.
Одинаковые блаблабла который год.
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Такой вопрос назрел.
Украина до 1994 года была 3 ( ТРЕТЬЕЙ) в м и р е Ядерной Державой .
В 1992 в мае месяце на всемирном совещании в Москве президент Украины КРАВЧУК и
Президенты союзных республикподписали соглашение с представителями главных ядерных государств
о постепенном
ПОСТЕПЕНННОМ снижении ядерного паритета Украины - Казахстана и Белоруси.
Начиная с1993 года безо всяких гарантий
безопасности г о су д а р с т в а УКРАИНА -
Кравчуком был издан указ о снятии с БД (боевого Дежурства) самых современных (даже на это время)е стратегических комплексов РС - 22Б РС20 - со стартовых позиций в Первомайске (Побужное) 60 комплексов и Хмельницком 45 комплексов .
Какие тогда были гарантии Ядерного клуба о безопасности Украины.
Ответ - н и г д е
не зафиксировано соглашений о безопасности и территориальной целостности страны . А Кравчук тем временем взрывает стартовые позиции ( это 1993 год).
Далее...
Раково г. Хмельницкий. Вооружение комплекс ОС.
там подписянты и РФ и США и обое кинули Украину
США вместо помощи установили эмбарго на поставку оружия
чтобы хйло мог спакойно убивать украинцев
То что они хотят впихнуть раковую опухоль, ОРДЛО..
это не территориальная целостность и уж не самое важное.. Так как цель этого "впихивания" дальнейший раскол.. Вот цена их "признания" территориальной целостности..
Украинские политики будут полными кретинами, если поведутся на подобную риторику..