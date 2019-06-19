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 Політика України, За кордоном
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Все про:мінські угоди (1559) Волкер Курт (410)

 Найважливіше значення Мінських угод у тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України, - Волкер

Єдине, що заважає Мінським угодам, - відсутність політичної волі РФ виконувати їх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: ​​прогрес України і ворожа активність Росії" заявив Курт Волкер.

"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - наголосив американський дипломат.

Спецпредставник Держдепу з питань України також назвав Мінські домовленості базою для збереження санкцій Євросоюзу.

Крім того, за словами Волкера, цей документ містить загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.

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"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу - всі ці речі є необхідними для ухвалення рішень", - наголосив він.

За словами дипломата, "Мінську" бракує лише одного - політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.

"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - наголосив спецпредставник Держдепу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132995
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, сначала "признают целостность", но без Крыма, потом целостность без Донецкой и Луганской областей, потом целостность по Днепр? Кому впало такое "признание целостности" и какая с него польза?
Слабо называть вещи своими именами и признать, что РФия ничего не признает и надо бы что-то с этим делать?
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Давите эту клопятню до последнего Мордор должен быть разрушен не стоит повторять ошибки 90 годов
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А как ещё могут отпетлять Штаты от своих гарантий, данных Украине в Будапештском меморандуме😡. А Минск - это ганьба!😡
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Стороной конфликта она себя пусть признает. А вообще завтра прямая линия с пуйлом и про Украину там будет у кацапов много вопросов
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то что при этом уничтожена Украина собакеру только в радость
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Давите эту клопятню до последнего Мордор должен быть разрушен не стоит повторять ошибки 90 годов
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Яке ж це визнання цілісності коли про Крим навіть говорити не хочуть.
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Ага, сначала "признают целостность", но без Крыма, потом целостность без Донецкой и Луганской областей, потом целостность по Днепр? Кому впало такое "признание целостности" и какая с него польза?
Слабо называть вещи своими именами и признать, что РФия ничего не признает и надо бы что-то с этим делать?
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Українській дипломатії слід прикласти максимум зусиль, аби відокремити антикремлівські санкції від цих мінських угод.
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А в шапіто є дипломати? Там лише кловуни. Без штанів.
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********* не признаеь за Украиной крымскую область. Значит не признает целосность Украины.
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Но только из-за этого не стоило идти на заключение Минских соглашений. Их заключить мог только Медведчук или Порошенко, третьей падлы в нашей стране не найти.
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а что по-твоему, леночка, нужно было делать?
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Зерада в поллюциях ещё в 2014 году до Комчатки дошла без ВСУ...
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у них каша в голове. с одной стороны "миролюбие", с другой...
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В Минских соглашениях РФ признает ТОЛЬКО Донбасс украинским, а про Крым там ничего не сказано, если это "признание территориальной целостности", то Волкер и Путин в милом согласии.
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Балаболы.
Одно и тоже.
Одинаковые блаблабла который год.
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Это чисто условно, так как не помешало россии сделать украинский Крым своей частью.
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Ничего она не признает даже тебя Волкер. Мантра о Минских договорняках , мы вам дадим кое какое вооружение, только вы не очень стреляйте.
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Так ВОТ Курт ВОЛКЕР ! Kurt Volker !
*****

Такой вопрос назрел.
Украина до 1994 года была 3 ( ТРЕТЬЕЙ) в м и р е Ядерной Державой .
В 1992 в мае месяце на всемирном совещании в Москве президент Украины КРАВЧУК и

Президенты союзных республикподписали соглашение с представителями главных ядерных государств
о постепенном

ПОСТЕПЕНННОМ снижении ядерного паритета Украины - Казахстана и Белоруси.
Начиная с1993 года безо всяких гарантий

безопасности г о су д а р с т в а УКРАИНА -
Кравчуком был издан указ о снятии с БД (боевого Дежурства) самых современных (даже на это время)е стратегических комплексов РС - 22Б РС20 - со стартовых позиций в Первомайске (Побужное) 60 комплексов и Хмельницком 45 комплексов .
Какие тогда были гарантии Ядерного клуба о безопасности Украины.

Ответ - н и г д е

не зафиксировано соглашений о безопасности и территориальной целостности страны . А Кравчук тем временем взрывает стартовые позиции ( это 1993 год).
Далее...
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Мы страну не можем построить нормальную за 28 лет,а вы хотите ЯО.
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Як би в країні була ядерна зброя нехай на 1000 боєголовок, можна булоб залишити 20-30 цього достатньо, такого б хаосу не було б. І все було б по іншому. І не стали б ми банановою республікою. Кравчук почав, а кучма завершив цей страшний злочин по здачі державних інтересів. Це дуже величезний злочин! Мало який може з ним зрівнятися! І за це їх потрібно суворо покарати! Страшний злочин. Зрада вищої міри!
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Вы это "зебилам",как здесь говорят,впихивайте. На тот момент это был торг и условие существования. А если у нас не хватило ума ,в последующем ,сделать привлекательной страну и вернуть мощь,то такая страна автоматически будет придатком и выполнять условие других.
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розуму не було що тоді, що зараз і не тільки в зебілів, як ви говорите, а і 25% свино порохів. Стадо воно таке ....
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А как ещё могут отпетлять Штаты от своих гарантий, данных Украине в Будапештском меморандуме😡. А Минск - это ганьба!😡
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541 ракетный полк (в/ч 01033) 443 РА .

Раково г. Хмельницкий. Вооружение комплекс ОС.
Найважливіше значення Мінських угод у тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України, - Волкер - Цензор.НЕТ 7627
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На прикладі цього Волкера зрозуміло, що захід ніколи не розумів, не розуміє і не буде розуміти Росію. Та Росія завжди срала, сере і буде срати на всі міжнародні умови. Вона визнає їх лише до тих пір, поки вони їй вигідні. Та і з визнанням териториальної цілісності України. Так, до 2014 признавала а в 2014 році не моргнувши і оком відтяпала Крим і при цьому прогугнявила байку про скрепи та показала всій світовій співдружності велику дулю. І так вона буде робити завжди. Такий її менталітет. Типово ординський:ти в його хаті-ти дорогий гість, а вийшов за поріг- він не моргнувши і оком випустить тобі кишки.
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цьому вовкєру паморки забило - він і марить про цілісність України без Криму. Тра' йому клепку вставити, бо так наші мариканські друззя залишать нам тіко хвіст та гриву.
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Амнистию сначала всех на всех и федерализацию, а потом уже, что душа пожелает. быть крутыми со своей стороны под крышей госдепа с РФ не пройдет. Или Зе власть возьмет в этом году или в течении 3 лет Украина как государство перестанет существовать. Разберут все заинтересованные стороны: Польша, Румыния, Венгрия и РФ. Долго выдолбываться с бизнесом на крови не получится...
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видворення агресора та відновлення суверинітету. Всіх колаборантів та сепаратистів - на кічу за тєрарізм. Для цього потрібна лише політична воля.
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Нам потрібно реально та офіціально, а не формально....
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Что он несет! Какая еще целостность с аннексией Крыма?
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сколько уже было соглашений в тч Будапештские
там подписянты и РФ и США и обое кинули Украину
США вместо помощи установили эмбарго на поставку оружия
чтобы хйло мог спакойно убивать украинцев
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а дальше отпускники толпами ломануться на Украинский Донбасс.
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ох уж этот бандеровец, англоговорящий..............
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кому надо формальный мир когда идет реальная война
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Цей Вовкер так звик до особливостей далекосхідноєвропейської демократії, що навіть дружину нову собі таку завів і геть забув, що Мінські угоди жодним чином не торкаються питання Криму, який, як відомо - Україна.
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Территориальная целостность Украины.. БЕЗ Крыма.. Не целостна.. Где в Минских соглашениях про Крым, как территориальная целостность..?
То что они хотят впихнуть раковую опухоль, ОРДЛО..
это не территориальная целостность и уж не самое важное.. Так как цель этого "впихивания" дальнейший раскол.. Вот цена их "признания" территориальной целостности..
Украинские политики будут полными кретинами, если поведутся на подобную риторику..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайважливіше значення Мінських угод у тому, що РФ формально визнає територіальну цілісність України, - Волкер
 
 
 
 
 
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