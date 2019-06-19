 США мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, експосол США в Києві Джон Гербст.
На переконання Гербста, США мають посилити підтримку України.
"Західні санкції мають реальну ціну для російської економіки. Через них РФ втрачає щорічно 1,5% ВВП", - наголосив експерт.
Водночас, за його словами, західна військова підтримка, особливо забезпечення України сучасною зброєю, такою як протитанкові системи Javelin, посилює тиск на Москву.
"Я вітаю президента Трампа за його рішучість у наданні зброї Україні. Однак США мають розглянути можливість надати більше систем Javelin Україні, а також забезпечити її більшою кількістю контрбатарейних радарів. Ці радари зменшать втрати серед українців", - зазначив Гербст.
Крім того, на його думку, США також мають забезпечити Україну береговими радарами, швидкісними катерами для спеціальних операцій Mark V та протикорабельними ракетами.
"Це допоможе Україні стримувати кремлівські провокації на морі, зростання кількості яких ми спостерігаємо впродовж останніх 18 місяців", - зазначив експерт.
У цьому зв'язку він зауважив: "Західна підтримка України є суттєвою, але вона не така ефективна, якою могла би бути".
Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.
50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.
Напевно і ми маємо за це якось віддячити.
Потому интеллигентность надо оставить для посещения театра.😀😀😀
Тоді в нас все наладиться.
а ну ж хутко перелічив !
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это по-каковски?
Ок , но за ваш счет . Вы нам должны , харанты сраные .
Так что кацап , тебя высчитали 😀😀😀
8 ****. 2018 г. - Экс-посол США Хербст призвал Запад предоставить Украине современное летальное вооружение ... с высадкой на берег, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст
Экс-посол США Джон Хербст предсказал крах экономики Украины ... Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст заявил, что украинская .... технологий и массовых коммуникаций 16 октября 2015 г.
10 февраля 2015 г. в 09:15. Бывший посол США в Украине, а ныне влиятельный политик Джон Хербст в эфире ТСН заявил, что вопрос поставок оружия
(2015 г- 2019 г )19.06.19 07:44 США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст
Заходит Василий Иванович к Петьке, а тот сидит, и что-то пишет.
- Петька, ты чего там пишешь?
- Да вот, Василий Иванович, оперу пишу.
- А про меня напишешь?
- И про тебя, и про Анку… Опер сказал про всех написать!