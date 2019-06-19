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 Політика України, За кордоном
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Все про:озброєння (1103) США (5104) Гербст (55)

 США мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст

Реагування Заходу на агресію РФ проти України, що охоплює допомогу українській армії, є суттєвим, однак не надто ефективним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, експосол США в Києві Джон Гербст.

На переконання Гербста, США мають посилити підтримку України.

"Західні санкції мають реальну ціну для російської економіки. Через них РФ втрачає щорічно 1,5% ВВП", - наголосив експерт.

Водночас, за його словами, західна військова підтримка, особливо забезпечення України сучасною зброєю, такою як протитанкові системи Javelin, посилює тиск на Москву.

"Я вітаю президента Трампа за його рішучість у наданні зброї Україні. Однак США мають розглянути можливість надати більше систем Javelin Україні, а також забезпечити її більшою кількістю контрбатарейних радарів. Ці радари зменшать втрати серед українців", - зазначив Гербст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону

Крім того, на його думку, США також мають забезпечити Україну береговими радарами, швидкісними катерами для спеціальних операцій Mark V та протикорабельними ракетами.

"Це допоможе Україні стримувати кремлівські провокації на морі, зростання кількості яких ми спостерігаємо впродовж останніх 18 місяців", - зазначив експерт.

У цьому зв'язку він зауважив: "Західна підтримка України є суттєвою, але вона не така ефективна, якою могла би бути".

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132992
 
   
 Топ коментарі
 
Яка тобі різниця, кацапе? Як жив у гівні, так і будеш жити☹️
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воно наше повітря псує - в Сумах цей ватнік коптить.
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Если бы ЗЕ дал возможность НАТО быстро в Украине базы построить. , то украинцы бы простили ему ПРОКОЛЫ ТИПА ШАУРМЫ, ШОРТ и отсутствие велосипеда
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А ведь это только пару месяцев без Порошенко...

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Как бы на 4-6 месяце без пороха те,что есть не забрали,с таким курсом.
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Вони не просто так дають..
Напевно і ми маємо за це якось віддячити.
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Однозначно. Мир можно разделить на правых и левых. Никому в сторонке отсидется не удастся. Если ВТУПУЮ не давить за правых,то левые потом всех просто отымеют.
Потому интеллигентность надо оставить для посещения театра.😀😀😀
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Дик баблос виділяють . і на ці ж гроші військові закупки . ..І штати - не впрогарі .
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СШП мають залишити Україну в спокої.
Тоді в нас все наладиться.
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Яка тобі різниця, кацапе? Як жив у гівні, так і будеш жити☹️
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воно наше повітря псує - в Сумах цей ватнік коптить.
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Тоді йому буси з паперу. Хай тішиться. Переїде до кацапії, дамо щось краще. Можливо з пластмаси😄
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андрюша, що у вас забрали штати ?
а ну ж хутко перелічив !
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" США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами "


Ок , но за ваш счет . Вы нам должны , харанты сраные .
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Ну, беня на горючем для армии наварил 20 лярдов зелени и никто никому не должен.
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У тебя трошки ошибачная инфа . Он наварил не 20 ярдов , а 2 триллиона . Инфа 146 %
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Не путай со свинрчуками, которые уже посажены окружным судом!
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Если бы ЗЕ дал возможность НАТО быстро в Украине базы построить. , то украинцы бы простили ему ПРОКОЛЫ ТИПА ШАУРМЫ, ШОРТ и отсутствие велосипеда
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А вы прислушивайтесь. Я знаю больше , чем вы. 😀😀😀
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Вата, запомни - СЛОВО" ПАТРИОТ" изгаживает только хремлевская тролеферма. Так как для ВАРВАРСКОЙ империи патриоты в других странах - це смерть
Так что кацап , тебя высчитали 😀😀😀
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у кацапни энурез начинается если у соседей приходят национальные лидеры к власти а не кацапская агентура.Иперское дерьмо лезет со всех дырок
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Тебе известно , шо тебя внесли в голубой список ? Поздравляю
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Интересная осведомленность у вас 😀😀😀
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В России угрожают войной в случае размещения баз США в Украине ,Московии выгодно держать Украину как буферное государство,если Московия не вернула обратно свою бывшую колонию Украину в стойло,то Московии выгодно использовать украинское пространство для запуска ракет с ядерными боеголовками, а так же сбивать оветные ракеты с ядерными боеголовками над украинскими городами . одним словом московиты идите на фик,если вам не нравится что рядом,тогда свою столицу переносите в Екатеринобугр
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Эх, еще бы самолётов и вертолётов дали побольше!
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И крысюка ботоксного по стенке размазали
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чует хлопец, что зеля скоро путю в защитники позовет.
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Так повинні дати чи ми повинні купувати, бо Волкер заявив, що нам потрібно купувати зброю в США.
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Давно уже пора запускать Ленд-лиз для Украины! Но рыжему павлину еще полтора года вытанцовывать перед путлером...
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може краще маленькі ядерні заряди дозволили б, бо це є дійсно сила, поставимо їх на Грім і у разі потреби спалимо маскву...!!!!
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об этом на слушаниях в Сенате заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст

8 ****. 2018 г. - Экс-посол США Хербст призвал Запад предоставить Украине современное летальное вооружение ... с высадкой на берег, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст

Экс-посол США Джон Хербст предсказал крах экономики Украины ... Евразийского центра «Атлантического Совета» Джон Хербст заявил, что украинская .... технологий и массовых коммуникаций 16 октября 2015 г.

10 февраля 2015 г. в 09:15. Бывший посол США в Украине, а ныне влиятельный политик Джон Хербст в эфире ТСН заявил, что вопрос поставок оружия

(2015 г- 2019 г )19.06.19 07:44 США должны дать Украине больше систем Javelin, обеспечить радарами, катерами и ракетами, - Хербст
Заходит Василий Иванович к Петьке, а тот сидит, и что-то пишет.
- Петька, ты чего там пишешь?
- Да вот, Василий Иванович, оперу пишу.
- А про меня напишешь?
- И про тебя, и про Анку… Опер сказал про всех написать!
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США цента даром не дадут. Пример - "Исланды". Задарма? Доставка в сухом доке, 10,7 млн долларов + расконсервация + обучение экипажей, именно в США + ежегодное ТО + запчасти, а сыпаться это старье будет регулярно. Ну и вишенка на тортик - Украина к этим "бесплатным" должна купить два списанных, за деньги, и далее по списку. И все это за старье, на утилизации которого США сэкономили. И что, эти катера изменят расклад сил на море?
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Бывал в Финляндии или Чечне? Погугли о Монергейме, и его линии. Кто это был?
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Ну и еще, конечно надо еще больше "Джавелин" в склад на Яворивщине, и усилить охрану морпехми США
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Слово ДОЛЖНЫ, возможно как-то не... соответствуют контексту, не правда ли!? Даже пани Зеркали и та другая с двойной фамилией, -"через черточку", - все время говорят и пишут ДОЛЖНЫ... Вот такая дипломатия... хуторская... Как и журналистика. Пригласили бы хоть старую учительницу литературы... А то все из "академии" мишипоплавских
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Для тих,хто немає грошей,спеціально:США здебільшого розраховують не тільки на миттєвий прибуток,але й на довготермінову перспективу,тому зібралися і вже обговорюють БЕСПЛАТНЕ переоснащення Европи на американську зброю.По підрахункам-безплатне переозброення Європи окупить себе тільки через 25-ть років при середньостатичних витратах США на локалізацію смертельно-небезпечних американськьким ітересам світових конфліктів.Скажімо,бюджет Аппле рівний бюджету раші=234 млрд.долларів,а складаючи разом інтереси усіх американських компаній-перехід Європи на американське озброєння обійдеться недорого,але залишить за бортом ту ж рашу на 25-ть років,та за рахунок постачання нової зброї та комплектуючих почне приносити млрдні прибутки США.А ви тут "де взяти грошей?"Звичайно,при безвізі з агресором,при корупції,при безвільній політиці-грошей вам і не бачити,бо гроші ******* тишу офшорів,а не грізний окрик із дупи бариги:"Дайте бабла-я-найбільший пецріот!"
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Ну если должны просто дать, то надо просто брать.
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Просто переповідаю: побратим, який недавно звільнився каже, що "Стугни" - то просто чудо, влучають на відстані до 5 км, чесно говорячи - радий, але не вірю. Буду дуже вдячний, якщо хтось внесе ясність.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСША мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст
 
 
 
 
 
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