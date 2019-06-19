 США мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на слуханнях у Сенаті заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, експосол США в Києві Джон Гербст.

На переконання Гербста, США мають посилити підтримку України.

"Західні санкції мають реальну ціну для російської економіки. Через них РФ втрачає щорічно 1,5% ВВП", - наголосив експерт.

Водночас, за його словами, західна військова підтримка, особливо забезпечення України сучасною зброєю, такою як протитанкові системи Javelin, посилює тиск на Москву.

"Я вітаю президента Трампа за його рішучість у наданні зброї Україні. Однак США мають розглянути можливість надати більше систем Javelin Україні, а також забезпечити її більшою кількістю контрбатарейних радарів. Ці радари зменшать втрати серед українців", - зазначив Гербст.

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Крім того, на його думку, США також мають забезпечити Україну береговими радарами, швидкісними катерами для спеціальних операцій Mark V та протикорабельними ракетами.

"Це допоможе Україні стримувати кремлівські провокації на морі, зростання кількості яких ми спостерігаємо впродовж останніх 18 місяців", - зазначив експерт.

У цьому зв'язку він зауважив: "Західна підтримка України є суттєвою, але вона не така ефективна, якою могла би бути".

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.