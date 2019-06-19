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 Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії

Президент Дональд Трамп у вівторок увечері офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він сказав, відкриваючи багатотисячний мітинг своїх прихильників в Орландо, штат Флорида.

Разом з президентом США в мітингу взяли участь перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент Майк Пенс та представники адміністрації.

Разом із Трампом в Орландо прибули сенатори Рік Скотт і Марко Рубіо, що представляють Флориду, прессекретар Сара Сандерс (вона написала сьогодні у Twitter, що це її останній політ на борту президентського літака як прессекретаря Білого дому), сенатор Ліндсі Грем і директор Білого дому з комунікацій у соцмережах Ден Скавіно.

В аеропорту Орландо прибулих зустрів губернатор Флориди Рон Десантіс та його дружина Кейсі.

Першим на мітингу виступив віцепрезидент Майк Пенс. Він піднявся на трибуну стадіону Amway Center зі своєю дружиною Карен Пенс.

"Повернулися робочі місця, повернулася впевненість у собі, і завдяки керівництву президента Дональда Трампа повернулася й Америка. Ми тільки починаємо", - зазначив Пенс.

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Президент Трамп почав виступ у звичній манері - він виступив із критикою ліберальних ЗМІ, заявивши, що журналісти, які пишуть "фейкові новини", напишуть про порожній стадіон, помітивши "порожні три або чотири місця".

Дональд Трамп зазначив, що вибори 2016 року були "визначальним моментом в американській історії" і, вказавши на журналістів, які столи поруч із трибуною, додав: "До речі, зараз там перебуває багато (журналістів з) "фейкових" ЗМІ".

Через 30 хвилин після початку своєї промови Трамп оголосив про офіційне висунення як кандидата від Республіканської партії на виборах президента в 2020 році.

"Ми продовжуватимемо робити Америку великою знову, а потім ми, звичайно, підтримуватимемо велич Америки. Саме тому сьогодні ввечері я, стоячи перед вами, оголошую про офіційний початок моєї кампанії з переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Обіцяю вам, що я ніколи, ніколи вас не підведу", - заявив Трамп, звертаючись до присутніх.

Під час виступу Трамп заявив, що президент Барак Обама "нічого не зробив", коли його поінформували про російське втручання у вибори в 2016 році. Потім він, звертаючись до аудиторії, звинуватив "радикальних опонентів-демократів" у бажанні "знищити вас" і "бажанні знищити нашу країну, якою ми її знаємо". Президент наголосив: "Це неприйнятно. Цього не станеться".

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Дональд Трамп також звинуватив демократів у небажанні змиритися з висновками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання. Він заявив, що республіканці "перемогли в разі зі звітом Мюллера, а тепер вони (демократи) хочуть повторну спробу".

Тим часом, більшість американців, згідно з новим соцопитуванням, проведеним SSRS на замовлення CNN, вважають, що президент Трамп виграє вибори у 2020 році і буде переобраний на другий термін. 54% опитаних вважають, що новим президентом знову стане Трамп, протилежної думки дотримується 41% респондентів.

Результати нового опитування відрізняються від грудня, коли 51% респондентів сказали, що, на їхню думку, Трамп не зможе переобратися наступного року. У грудні 81% противників Трампа припускали, що нинішній президент програє наступні вибори, зараз їхня кількість знизилася до 67%. Серед прихильників Трампа в його перемогу зараз вірять 88% (у грудні - 85%).

Серед причин популярності Трампа найчастіше називають стан економіки (26%). У провину президенту ставлять брехню (про це сказали 13% учасників дослідження) і расизм (11%).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132991
 
 
 Топ коментарі
 
Американці, тримайтесь ))
Тепер ваша черга.
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Це не факт. Зараз він програє. Але після бруду яке потече ріками, ніхто не впевнений
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Американці, тримайтесь ))
Тепер ваша черга.
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Ksenia VB - обязательно...

Американцы хотят вернуться к традиционным ценностям и реалиям не придуманной жизни..
им надоели (как и мне) умные негры в главных ролях Голивуда , женоподобные мужчины и мужеподобные женщины... Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании - Цензор.НЕТ 8246
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Мабуть президент має бути консерватимним.
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Ksenia VB - так я же как раз об этом...

Консерватизм англосаксов, это как раз традиционные, природные ценности нормальных и здоровых людей...
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А ничего, что этот "консерватор" работает на хозяина из кремля и вводит санкции только на словах. Пример: дело Скрипалей, где он угрожал, но так и не ввёл, а потом устроил спектакль, что санкций и так много т.к. он и сам - страшный сон рашки...
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Какая же у вас плоская картина. Ну если вы хотите выкинуть негров из Голливуда, то заодно выкиньте iPhone, Amazon, Маска с ракетами и другие «ненужные» мелочи. Они повязаны, как звенья одной цепи🤔
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усе будет только хуже - "iPhone, Amazon, Маска" - а где там негры?

Я же не отрицаю вклад черных в США, которые мы знаем сейчас...
Джаз, Рэп и Крэк....
Я против перекосов...
Вот если о фильмах - сейчас Made in USA и смотреть нечего... - одни сопли и плачи...
Вот почему фильм Чернобыль и набрал бешеную популярность....
Картина отважных белых мужчин без ЛГБТ сообщества, без негров и Сар в каждом эпизоде.. Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії - Цензор.НЕТ 4611
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Атмосфера АБСОЛЮТНОЙ экономической свободы привлекает разных людей. Это могут технологические гении, а могут быть преступники, и могут быть представители ЛГБТ. Поэтому и появились люди которые не только хотеть но и мочь создавать феноменальные прорывы в технологиях(Amazon, Google, Apple), культуре (Hollywood). Атмосфера свободы, как обычной, так и творческой, финансовой и создала феномен Силиконовой Долины. Можно соглашаться, или ненавидеть все что происходит, но это один из драйверов силы Америки. Как показывает практика, традиционные ценности создают только штаты «ржавого» пояса, которые слишком традиционны чтобы конкурировать в современном мире.
Есть много исследований на эту тему. Если вам интересно, можете найти их в свободном доступе😄
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Америка разная, и выбирает сегодня Трампа, а завтра демократа. Очень много зависит от мнения нескольких штатов. А они обычно колеблются в зависимости от экономической ситуации. Трамп, кстати, по всем опросам сильно проигрывает и Байдену и Сандерсу. Поэтому сказать кто будет следующим президентом практически невозможно. Экономика как-бы на подъёме, но будет ли Трамп прилагать максимум усилий для продолжения этого, не известно. В общем, не все так просто
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Це не факт. Зараз він програє. Але після бруду яке потече ріками, ніхто не впевнений
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Срач официально открыт. Выключаю телевизор☹️
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и во второй раз победит. всё к этому идёт.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії
 
 
 
 
 
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