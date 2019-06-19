 Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер

Про це на слуханнях у комітеті з міжнародних відносин Сенату США заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Тема слухань - "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії".
"Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, "Російської імперії", то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди", - зазначив Волкер.
Він наголосив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії, яка має на меті відновити контроль над Україною.
"Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї", - зауважив Волкер.
Крім того, він нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки й оборони.
"Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою", - наголосив спецпредставник Держдепу.
Рашка всяко поподлей будет. Даже совок потом признал шо сбил корейцев, в отличии от Путина - хоть убей, но не помнит, не знает, не отдавал приказ и не отвечает.)
Он уже понял суть рыговского "патриотизма"
Жаль что Сралин не бомбанул их немного, для того чтоб поняли - коммунизм(и Рашка) = "уничтожай".(а не то будешь уничтожен сам)
А они что.. при Порошенко опускали голову..?
Только экспортируем желающих работать в Европу.
Каковы перспективы, пан Волкер?
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Такой вопрос назрел.
Украина до 1994 года была 3 ( ТРЕТЬЕЙ) в м и р е Ядерной Державой .
В 1992 в мае месяце на всемирном совещании в Москве президент Украины КРАВЧУК и
Президенты союзных республик подписали соглашение с представителями главных ядерных государств
о постепенном ПОСТЕПЕННОМ снижении ядерного паритета Украины - Казахстана и Белоруси. Казахстан не имел возможности и технических и людских ресурсов содержать ЯО. Беларус имела только ПУ (пусковые Установки .
А УКРАИНА п р о и з в о д и л а ЭТИ изделия и
обеспечивала своими специалистами шифры и коды пусков . в т.ч полетные карты.
Поэтому не надо о том зпт что МЫ не могли содержать минимальное количество ЯО.
Израиль в ДИМОНЕ - может с помощью французов !
Начиная с1993 года безо всяких гарантий безопасности Государства УКРАИНА -
Кравчуком был издан указ о снятии с БД (боевого Дежурства) самых современных (даже на это время)е стратегических комплексов РС - 22Б РС20 - со стартовых позиций в Первомайске (Побужное) 60 комплексов и Хмельницком 45 комплексов .
Какие тогда были гарантии Ядерного клуба о безопасности Украины.
Ответ - н и г д е
не зафиксировано соглашений о безопасности и территориальной целостности страны . А Кравчук тем временем взрывает стартовые позиции ( это 1993 год).
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Фото
1993 год .
Kurt Volker ! Где Ваши гарантии территориальной целостности Украины ( вопрос).
Знищена пускова шахта ядерної ракети в Первомайську.
43 РА - 60 пусковых шахт. Изделие РС 22. Твердотопливная " САТАНА" последней разработки .
За каждую взорванную Украинскую шахтную ПУ лампасные генералы получали по
$ 1.2 миллиона долларов USA.
А их было в Украине
аж 176 (сто семьдесят шесть).
Как Вам наши гарантии мира в 1994 году ( вопрос).
Вроде 11% не много для Украины,НО это парадокс после Майдана и войны,при лояльном попустительстве попрошенки,а скупка каналов для рашен -пропаганды это ваще за гранью понимания.
В "новой" раде образуется кубло за жиДДя + ПЕС.