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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (491) Росія (17576) США (5104) Волкер Курт (410)

 Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер

Спроби Кремля повернути Україну під свій вплив, зробити її частиною "Російської імперії" не матимуть успіху, оскільки цього вже не захоче український народ.

Про це на слуханнях у комітеті з міжнародних відносин Сенату США заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Тема слухань - "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії".

"Якщо Росія хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, "Російської імперії", то я думаю, що ця можливість втрачена. Адже український народ вже ніколи не повернеться туди", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що США, Євросоюз та інші країни Заходу допомагають українцям боротися з агресією Росії, яка має на меті відновити контроль над Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США відбудуться слухання щодо України

"Ми докладаємо значних зусиль, аби зберігати об'єднану й потужну західну політику. США та ЄС запровадили санкції, посилили їх. Ми зняли обмеження на постачання Україні летальної зброї", - зауважив Волкер.

Крім того, він нагадав про виділення додаткової допомоги з боку США для України у сфері безпеки й оборони.

"Отже, ми посилюємо нашу позицію, і я вважаю, що ця позиція є стійкою", - наголосив спецпредставник Держдепу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132990
 
   
 Топ коментарі
 
В этом очень сильно пострался кремлевский хуйло, сделав укранским ватникам прививку от совка на многие годы вперед своим имперсикм идиотизмом.
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да уж лучше с ними потерять чем в вонючим кацапским шайтантом НАЙТИ... рано или поздно все "находки" вылезут боком.... внукам закажу что за народ живет по соседству..
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Империй, где дети верхушки не служат в армии, не бывает.
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Поважаю штати , о то вже дійсно це не продажна сциклива прокацапська Європа
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Особливо в.єтнамці поважають за "агент Оранж" - до сих пір акушери часто падають без ознак життя.
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Ну сколько можно называть кусок унылого говнища империей? Расея убогая засраная территория на которой по сей день заточены десяток стран и не более того.
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зато "новичков" и ядерки там - на 50 таких планет хватит, шоп убить все живое. Поєтому никто ее и не развалит. Если Путин не агент Запада то)
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😂😂😂в сэсэре тоже так думали и он был намного круче расеи и где он ? Отож 😂😂😂
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совок тоже травил британцев и визжал: где ваши доказательства?
Рашка всяко поподлей будет. Даже совок потом признал шо сбил корейцев, в отличии от Путина - хоть убей, но не помнит, не знает, не отдавал приказ и не отвечает.)
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КАзлофф, смени фамилию, от твоих восхвалений вонючей рашки уже тошнит, а вообще фамилии зря не дают
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очень правильно все говорит, а 73 зебила помогают зеле двигать Украину в таежный союз...
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Прозвучало "эХспертное" мнение из-за поребрика. НЕ-ИН-ТЕ-РЕС-НО!
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поэтому вы даже сочли нужным написать ответ.. ну-ну
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не кажіть гоп - зеля с ригами ще ********** ...
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Слышь, адвокат бездари и клоунады, кто такой "бакс"? Я знаю 1 buck, 2 bucks, 10 bucks, но если соотношение валют к 1 доллару (ведь ты это подразумевал, критик румяный), тогда 1 buck:currency...ты, под, из тех, кто Битлов битлосами называешь...мляяя...зеленский головного мозга...
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Волкер просто так ничего не говорит.
Он уже понял суть рыговского "патриотизма"
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Караван идёт,идёт в Европу. А вокруг ,,гав и гав,,. То про 73%,то зеля не такой. Всё ,,гав и гав,,.
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Мені здається, що коли Зеленський потреться серед вищих посадових осіб США, Великої Британії, Ізраїлю, його мишебратство значно зменшиться. Важливо, щоб в парламент поменше зайшло троянських коней під виглядом патріотів - давніх агентів КГБ. Маю на увазі Смішка.
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Выкормили совок, а теперь обеспокоены и дали немного оружия. Джавики ваще опечатали и на склады складировали. Наверное шоп диверсанты могли их взорвать к Гундяям собачьим.
Жаль что Сралин не бомбанул их немного, для того чтоб поняли - коммунизм(и Рашка) = "уничтожай".(а не то будешь уничтожен сам)
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По другому не может быть. Рашу ничего не сдерживает в своих границах кроме дешевой цены на нефть. Кто научился без этого обходиться, тому нечего делать в этой тюрьме народов.
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смерть клятим расіянським окупантам, за те шо її воші вбивають Українських воїнів та простих людей.... нах нам ця ракова пухлина потрібна, під назвою расія!!!!
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Хоошо иметь в союзниках США. Плохо, когда в союзниках Трумп...там у ********* в библиотеке, поди, полн.собр.соч. "Трумп как эмпирическое воплощение субъекта шантажа"...
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А я так не уверен был бы в этом , судя как сепарня начала поднимать голову после победы Зебила , да и то что 73% населения страны холодильник и ТВ куда важнее будущего своих детей , тоже о многом говорит . То что Волкер делает политические заявы , это его работа , но договор об особом партнерстве с США не принят конгрессом и не будет принят в ближайшее время , а реальные поставки оружия больше политические и не какого серьезного ущерба кацапам они не нанесут.
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Ты ответь на вопрос.. Ахметов сепар? Медведчук..?
А они что.. при Порошенко опускали голову..?
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В тайгу не хотим, хотим в Европу, но ничего для этого не делаем!
Только экспортируем желающих работать в Европу.
Каковы перспективы, пан Волкер?
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Пока есть 73% ничего Роися не потеряла. Этих баранов можно вести, куда угодно, показав колбасу и пообещав копейку малую.
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Слышь..баран.. Вы проиграли со своим барыгой, и парламентские проиграете
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73% баранов это не так уж плохо. Иметь четверть пассионариев против трех четвертей баранов, поверь, это очень хороший показатель. В той же Европе эта пропорция гораздо хуже.
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Так ВОТ Курт ВОЛКЕР ! Kurt Volker !
*****
Такой вопрос назрел.
Украина до 1994 года была 3 ( ТРЕТЬЕЙ) в м и р е Ядерной Державой .
В 1992 в мае месяце на всемирном совещании в Москве президент Украины КРАВЧУК и
Президенты союзных республик подписали соглашение с представителями главных ядерных государств
о постепенном ПОСТЕПЕННОМ снижении ядерного паритета Украины - Казахстана и Белоруси. Казахстан не имел возможности и технических и людских ресурсов содержать ЯО. Беларус имела только ПУ (пусковые Установки .
А УКРАИНА п р о и з в о д и л а ЭТИ изделия и

обеспечивала своими специалистами шифры и коды пусков . в т.ч полетные карты.
Поэтому не надо о том зпт что МЫ не могли содержать минимальное количество ЯО.

Израиль в ДИМОНЕ - может с помощью французов !
Начиная с1993 года безо всяких гарантий безопасности Государства УКРАИНА -
Кравчуком был издан указ о снятии с БД (боевого Дежурства) самых современных (даже на это время)е стратегических комплексов РС - 22Б РС20 - со стартовых позиций в Первомайске (Побужное) 60 комплексов и Хмельницком 45 комплексов .
Какие тогда были гарантии Ядерного клуба о безопасности Украины.
Ответ - н и г д е
не зафиксировано соглашений о безопасности и территориальной целостности страны . А Кравчук тем временем взрывает стартовые позиции ( это 1993 год).
Далее...
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Только Меркель и Макрону этого не говори. А то они окончательно успокоятся.
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РАЗБОМБИТЕ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ РОССИЮ !!!
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Міністри оборони США та України підписують угоду про фінансування знищення стратегічної зброї.
Фото

1993 год .
Kurt Volker ! Где Ваши гарантии территориальной целостности Украины ( вопрос).

Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер - Цензор.НЕТ 2007
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Сильна Україна не потрібна ні Заходу ні сходу ні Півночі ні Півдню. Імперій зараз декілька і сша і росія до них належать, а інші країни це сфери їхнього впливу та сировинні придатки в тій чи іншій мірі для росту їхньої економіки.
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Kurt Volker !

Знищена пускова шахта ядерної ракети в Первомайську.
43 РА - 60 пусковых шахт. Изделие РС 22. Твердотопливная " САТАНА" последней разработки .

За каждую взорванную Украинскую шахтную ПУ лампасные генералы получали по

$ 1.2 миллиона долларов USA.
А их было в Украине

аж 176 (сто семьдесят шесть).
Как Вам наши гарантии мира в 1994 году ( вопрос).

Росія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер - Цензор.НЕТ 2150
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а вот 11% обрыганных недобитков за жиДДя не согласны с Волкером.
Вроде 11% не много для Украины,НО это парадокс после Майдана и войны,при лояльном попустительстве попрошенки,а скупка каналов для рашен -пропаганды это ваще за гранью понимания.
В "новой" раде образуется кубло за жиДДя + ПЕС.
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імпєрія наносіт отвєтний удар - поголов'є на три чверті хоче в імперію
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія остаточно втратила можливість повернути Україну в імперію, - Волкер
 
 
 
 
 
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