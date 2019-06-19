 18-19 червня на Донбасі загинув один український воїн, шестеро дістали поранення та бойові травми, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- район населеного пункту Авдіївка - з мінометів калібру 82 мм;

- околиці Красногорівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- Верхньоторецьке - зі стрілецької зброї;

- поблизу н.п. Піски - з міномета калібру 120 мм;

- Водяне - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- район населеного пункту Луганське - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі Новолуганське - з автоматичних гранатометів;

- поблизу Травневого - з автоматичних гранатометів;

- двічі Троїцьке - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"За минулу добу троє українських захисників дістали поранення, ще двоє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Новотроїцьке - з гранатометів різних систем;

- у районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



