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 18-19 червня на Донбасі загинув один український воїн, шестеро дістали поранення та бойові травми, - штаб

18 червня збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- район населеного пункту Авдіївка - з мінометів калібру 82 мм;
- околиці Красногорівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Верхньоторецьке - зі стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Піски - з міномета калібру 120 мм;
- Водяне - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- район населеного пункту Луганське - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі Новолуганське - з автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого - з автоматичних гранатометів;
- двічі Троїцьке - з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"За минулу добу троє українських захисників дістали поранення, ще двоє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Новотроїцьке - з гранатометів різних систем;
- у районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- Мар'їнка - зі стрілецької зброї.

За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

18-19 червня на Донбасі загинув один український воїн, шестеро дістали поранення та бойові травми, - штаб 01
18-19 червня на Донбасі загинув один український воїн, шестеро дістали поранення та бойові травми, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132988
 
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