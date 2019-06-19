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 Політика України, За кордоном
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Все про:моряки (610) визволення (269) Клімкін (1432) Міжнародний суд ООН (77)

 РФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, зокрема в міжнародних спорах з Україною.

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права. - Ред.) – ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз використовувати їх як важіль. Просто їх на щось обміняти", - заявив Клімкін.

Міністр нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким Росія мусить звільнити українських моряків. Він сподівається, що за широкої міжнародної підтримки українських моряків вдасться повернути з російського ув'язнення додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132986
 
   
 Топ коментарі
 
РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин - Цензор.НЕТ 5861

@gun1man

Дочка Путина купила на французском курорте в Биаррице пару вилл, но что-то пошло не так...

РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин - Цензор.НЕТ 4027
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хорошо московские тезисы ретранслируешь. на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь? или слабО?
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что б получить эту монету ее надо было просто и банально отдать ,перед выборами в аккуратт.но не сложилось .монеты на дороге не валяются и на деревьях не растут
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Кацапе,"Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли". Це свідотство того, що Україна вчинила по закону, напало твоє пуйло, щоб підняти свій обвислий рейтинг. Але не склалося, як гадалося. Знову обгидився на весь світ


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невже так важко закрити важіль на трубі до європи? на 30-60 хв. гадаю буде достатьно!!!
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Бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов открыл ПЯТОЕ уголовное дело против Порошенка.
«Государственное бюро расследований (ГБР) начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале во вторник.»
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Вот что удивляет, это отсутствие реакции СПЕЦСЛУЖБ НА ПОРТНОВА. Ведь ясно , что этот тип профессионально работает на Козломордию , как и мертветчук.
В ЧЕМ ВСЕГДА ЗАДАЧА АГЕНТА? Быть ближе к лидерам власти, влиять на принятие решений в интресах врага,, быть в курсе подковерной жизни.
Если рассмотреть Портнова с этой стороны- то он явный агент. Он не известно какими путями пробился в узкий круг Юли и стал вести курс в нужном рашке направлении. Потом чудесным образом также влез в окружение Янека И ОПЯТЬ ЗА СВОЕ. Майдан его выкинул . Петя, блин, не посадил . И ВОТ КРЕМЛЕВСКАЯ КУРВА ОПЯТЬ ПЫТАЕТСЯ УСТРОИТСЯ РЯДОМ С ТРОНОМ ШУТА
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А то, что, спецслужбы Портновым не занимаются, говорит или о продажности спецслужб или о непрофессионализме.
Тогда зачем налогоплательщик платит им зарплату,?
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Портнов - прям стахановец-многостаночник. Вот только не Портнов открыл пятое дело, а Портнов подал очередной иск, по которому суд открыл пятое дело.
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Наши суды - что дышло, кто проплатил, у того и вышло...
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Наша Фемида на своих весах только кошельки и взвешивает.
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Та да.. И хто ж такую "успешную" судебную реформу провел?
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По моему товарищ лукавит
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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях. Источник: https://censor.net.ua/n3132986
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Якщо росія не визнає Міжнародний Трибунал, то для чого їй приймати участь у слуханнях цього Трибуналу?
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да они все время косили под идиотов что действиями что высерами.... часть косит а часть от рождения башкой ударенная
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Вони й так є там, один з суддів московит, який і голосував проти звільнення моряків
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Вопрос в другом.. Это ООН.. Раша имеет там право Вето например и другие ..преференции.. Если оно заявляет, что международное право для них 0 без палочки.. И они не будут соблюдать его.. тогда стоит поднимать вопрос.. об их правах, если обязанности им по)(ер..
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Рашиста стоит рассматривать с дальнего расстояния,как шакала,воющего на луну!Любое сближние опасно очередной агрессией и кровью.Хищник понимает только силу и клетку!
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Это Порошенко использовал наших моряков, как разменную монету в своих предвыборных интересах.
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хорошо московские тезисы ретранслируешь. на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь? или слабО?
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РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин - Цензор.НЕТ 5861

@gun1man

Дочка Путина купила на французском курорте в Биаррице пару вилл, но что-то пошло не так...

РФ хотела использовать украинских моряков как разменную монету, поэтому сейчас отказывается выполнять решение трибунала ООН, - Климкин - Цензор.НЕТ 4027
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Лучше Вова самого ")(уйла" выкупить арматурой по хохотальнику (надцать раз), больше толку.
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А ведь ***** в детстве дразнили "сопля в скафандре". Подали дебилу идею...
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Це ж треба писати про принижених та ображених пропагандонші такого брехливого російського ресурсу.😏
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у удмуртов это нормально.эта бобромордая ара мнит себя мордовской барыней.
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А чому на російських пропагандонських ресурсах така етнічна мафія?
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Вот картавый любитель поразглагольствовать!, только забыл уточнить, кто же эту "разменную" монету преподнес на блюдечке с голубой каёмочкой!👿🍬
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И как это Климкин переиграл рашку, что-то не очень понятно? Моряки как сидели в тюрьме, так и сидят и выпускать их явно не намерены.
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Кацапы поймут, как их переиграл Климкин, когда за нарушение морского права их перестанут пускать в порты, чтобы залиться топливом и пресной водой.
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Не сходится. Вот Сенцов сидит, никакой разменной монеты. Не меняют, и все. Хчать россияне на мировое сообщество хотели. ГРУшники и десантники - да, они были им интересны, мы их отдали. От страха или от большого ума?
Меня сейчас не на кого.
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На мертветчука и Портнова. Раше жти агенты вкрай важны - зря чтоли она их по 20 лет внедряла?
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ЕСЛИ СЕЙЧАС ПОСАДИТЬ ( именно сейчас) этих двух типов, то карточный домик реванша на выборах рухнет и в раду не попадет половина рыговский мрази.
Но ЗЕ, Разумков, Богдан- просто ссыкуны . И потому рыги их сделают . А то, что рыги могут садить - есть примеры( Луценко)
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Генеральный прокурор в Украине по-прежнему «не сцыкун» Луценко
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Спросите это у Луценко который заявил что у него нет доказательств преступной деятельности Портнова
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Как по мне, то Луценко -дерьмо. И все прокуроры до него тоже. ЭТО ПРОДАЖНАЯ ДОЛЖНОСТЬ . Купят любого . Пока так
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Должность не бывает продажной. Это люди на ней такие.

Посмотрите на генерального прокурора в Штатах. В странах Запада. Это очень уважаемые члены общества. Как и судьи. С безупречной репутацией.

Так что все возможно!
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В совке прокуроры миллионы людей отправили на смерть.и не ответили за это , но попасть работать в прокуратуру нереально. Суды и прокуратура стали КАСТОВАМИ , туда уже идут по семейной линии. Ну и кто же убивал миллионы?
Да да, дедушки и бабушки нынешних прокуроров.
Так что менять надо систему и не бл@дей.
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Та да..и кто ж его посадил на эту должность..да еще парламент через колено прогнул
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Петя использовал, кто послал, конечно Петя.
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Да, хотела. Но сперва порох хотел еще больше погрузить нас в болото войны, чтобы можно было продолжать торговлю на крови. А моряки были посланы просто на убиение во имя этой цели. Но случился облом - их не убили, а взяли в плен. Теперь он из кожи лезет вон, чтобы оболгать тех из военных, кто не поддается на его провокацию. Он боится, что за это придется отвечать как за военное преступление.
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Розчарую вас. Відповідать за злочин будуть кацапи "Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін
 
 
 
 
 
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