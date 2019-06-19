 РФ хотіла використовувати українських моряків як розмінну монету, тому зараз відмовляється виконувати рішення трибуналу ООН, - Клімкін

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
"Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права. - Ред.) – ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз використовувати їх як важіль. Просто їх на щось обміняти", - заявив Клімкін.
Міністр нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким Росія мусить звільнити українських моряків. Він сподівається, що за широкої міжнародної підтримки українських моряків вдасться повернути з російського ув'язнення додому.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
«Государственное бюро расследований (ГБР) начало пятое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в Telegram-канале во вторник.»
В ЧЕМ ВСЕГДА ЗАДАЧА АГЕНТА? Быть ближе к лидерам власти, влиять на принятие решений в интресах врага,, быть в курсе подковерной жизни.
Если рассмотреть Портнова с этой стороны- то он явный агент. Он не известно какими путями пробился в узкий круг Юли и стал вести курс в нужном рашке направлении. Потом чудесным образом также влез в окружение Янека И ОПЯТЬ ЗА СВОЕ. Майдан его выкинул . Петя, блин, не посадил . И ВОТ КРЕМЛЕВСКАЯ КУРВА ОПЯТЬ ПЫТАЕТСЯ УСТРОИТСЯ РЯДОМ С ТРОНОМ ШУТА
Тогда зачем налогоплательщик платит им зарплату,?
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Якщо росія не визнає Міжнародний Трибунал, то для чого їй приймати участь у слуханнях цього Трибуналу?
@gun1man
Дочка Путина купила на французском курорте в Биаррице пару вилл, но что-то пошло не так...
Меня сейчас не на кого.
Но ЗЕ, Разумков, Богдан- просто ссыкуны . И потому рыги их сделают . А то, что рыги могут садить - есть примеры( Луценко)
Посмотрите на генерального прокурора в Штатах. В странах Запада. Это очень уважаемые члены общества. Как и судьи. С безупречной репутацией.
Так что все возможно!
Да да, дедушки и бабушки нынешних прокуроров.
Так что менять надо систему и не бл@дей.