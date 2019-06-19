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Все про:Конгрес США (248) зброя (1355) Волкер Курт (410)

 Україна має почати купувати зброю і військову техніку у США, - Волкер

Американський спецпредставник з питань України Курт Волкер виступив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Думаю, важливо також, щоб Україна відповіла взаємністю - в плані придбання в нас військової техніки. І я знаю, що вона має намір це зробити", - сказав співробітник Держдепартаменту.

Він не вказав, про яке саме озброєння йдеться. Однак назвав серед пріоритетних поставок антиснайперські системи, протитанкові комплекси Javelin.

"Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглянути (можливість поставок. - Ред.) систем ППО, прибережної оборони ... Усі вони дуже важливі", - зазначив американський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132985
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошее было бы дело. И в долгосрочной перспективе привело бы к установлению особо дружественных отношений со США👍
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Не ну падаждите!!!,а как Будапештский папирус
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Він вже в кремльовскому сортирі.
Хуйло підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
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Не ну падаждите!!!,а как Будапештский папирус
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Він вже в кремльовскому сортирі.
***** підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
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А що там у Меморандумі написано про зброю (якщо ти його читав звісно ж)?!
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папи рус скому собакер и Абама дали добро на аннексию Крыма
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Хорошее было бы дело. И в долгосрочной перспективе привело бы к установлению особо дружественных отношений со США👍
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Украина способна создать собственные ракеты. Ни чьих базах для этого Украина не нуждается.
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правильно, но боеголовки с термоядерными зарядами для русской рвани
придётся покупать
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Купувати зброю в США це добре, але необхідно розвивати свій ВПК, оскільки це тисячі нових робочих місць в Україні.
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Почему-то он до этого не додумался!
Глупый или хитрый?
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и для начала не закрывать глаза на олигархическоворовские оффшорные долларовые проводки
клиента, покупателя на эксклюзив надо вырастить, помогать, реализация, консигнация и тд.
пример Польша - пэтриоты
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Так в счёт контрибуций от москалей.США гарный коллектор по вышибанию долгов з москалей.Нехай Будапешт отрабатывают
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Много вышыбли долгов? Можно цифры?
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Создавать такое оружие чтобы покупали другие. Вот за эти шиши и свои развивать и другие покупать.
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250 млн дают. Они уже прямым текстом говорят что хватит воровать, покупайте вооружение. Шоколадный только воровал, а на военный сбор ремонтировал ржавые советские корыта.
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Хорошее предложение было бы четыре , пять лет назад , когда джавелины нужны были , а сейчас у Украины самой птрк есть , лучше и дешевле . А что-то посерьёзнее - предлагайте , и не только покупать . Где бы сейчас был Израиль , если бы всё покупал ?
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«Я вважаю, що для України не лише повинні бути відкриті двері в НАТО, а що США має провести її через ці двері. Путін не зможе поводитись з країною, яка збирається вступити в НАТО, просто окуповуючи її території», - Джеймс Джей Карафано із The Heritage Foundation.
(С)
@chastime
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_Меркеляка, курва, закрыла нам двери в 2008 (как и Грузии). В итоге расия сначала напала на Грузию, после убила польскую верхушку под Смоленском, а затем напала на Украину. Меркель - путлеровская падла, играющая роль противника путлера. И играющая весьма неубедительно, ибо дела её красноречивей миллионов пустых её слов.
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Там наша «Меркеляка» попрацювала:
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
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_Меркеляка - это тварь, которая всё своё время на посту канцлера системно действует против Украины и в интересах кремля! Не-за-ви-си-мо от того, кто у власти в Украине. Так понятней?
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Ни Япония, Ни Израиль не Член НАТО и от этого не страдают. Наоборот они привыкли опиратся на собственные силы, а членство в НАТО расслабляет. Надо как Польша получить статус Союзника США и понимать что никакой Датчанин за Украину умирать не приедет.
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Польша член НАТО, а у Японии с США военный союз 🤔
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бла бла бла
забыт шокосвин, кум ющера, который этого ющера наплужал любить януковича
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Не рівняйте 2009й рік і 2019й. Це зовсім різні речі. У 2009му підтримка НАТО була на рівні 30%, а сьогодні - 70%. Тому Юля орієнтувалась на настрої більшості населення. Що зробив Ющенко, щоб популяризувати НАТО? А нічого. Тому невідомо ще, хто більший інтегратор в НАТО, Ющенко, чи Тімошенко?
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"Украина должна" ключевая фраза.
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Скорее тут некорректный перевод с английского. "Have to" or "should" and "must" is not the same. Мы уже видели "переводчика" с французкого.
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Должна или обязана в данном случае неважно. Купить это тоже важно, в Будапештском соглашении США гарантировали территориальную сохранность путем продажи оружия?
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Территориальную целосность гарантировало не только США. И не США нарушила Меморандум. Почему Вы все только у США права качаете? А у Путина права покачать не пробовали в Керченском проливе?
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Там армия сдаётся целыми эскадрами, гарнизонами и эскадрильями и без выстрела, кому там еще права качать? А вот вылизывать США которые плюнули на свои обязательства это круто. И еще, напомни мне где украинская армия применял американское оружие, с каким успехом, сколько оккупантов уничтожило, сколько джавелинов на складах ржавеют? Оружие на склад покупаем?
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" А вот вылизывать США которые плюнули на свои обязательства это круто"

ПРЕВЕД, ПРИГОЖИНСКИЙ.
Уголовная сявка низшего пошиба из уголовного государства-террориста открыло уголовный хавальник, прикрыла свое причинное место флагом США и из-под него тявкает на США, благодаря подписи которых под Будапешским Меморандумом российская армия, нанятая "украинскими" олигархами, не вторглась в июне 2019 года (да-да, дата верная) в Украину.

Не пытайтесь скрыть кто вы есть, хоть флагами всех стран обвешайтесь, как новогодняя елка. Вы не сможете изменить Вашего лексикона, вас, пригижинских, отбирают из мелкой уголовной сволоты. Вы - мелкая уголовная сволота, а илитка РФ - уголовные беспредельщики.

Не забываем, с кем имеем дело, и помним, что лучше всего уголовники понимают звук взведенного курка. О чем, собственно, и сказал Волкер.
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Сначала все просят у США помощи, а потом они же в агрессии по всему Миру ее обвиняют.
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РФии! Кого в Украине защищаете вы?Может руса с Кия(русския)Но русы-это Рюрикова Уния Словян(рус),как оределение с 10-го века,а не москальское самоопределение "мы русские".Da,будьте вы хоть "мы вяликие"-хотя-бы-сидите на бутыле в своих международно признанных границах,а не нападайте,как подлые шакалы-агрессоры,на чужие земли!Оккупанты,ночью захватившие часть земли укра(Унии Киевских Русов)не могут быть "русы с Кия".Вы есть-рашисты свого недосцаря путлера,которые на 1/7 части суши имеют 140 млн.поголовья (вместо 3.5 млрд.на идентичной территории соседей)из за постоянных войн и имперской грызни внутри вашей **********.Вас окружающие народы ведь не зря назвали кассапами от тюркского слова мясники в смысле палачи.Так что даже ваши собственные самоопределения типо "кацап"(как цап)-лживы,как вой голодных шакалов(в шкуре какцапа)на луну и ,поэтому,именно от вас и должны укры защищать свою землю с мощным американским оружием в руках и днём и ночью!
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кацапия просто пытается выдрать кусок пожЫрнее,
собственно люди для расеи это расходный материал
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Пусть лучше мы будем должны Америке,чем касабам...
****** вонючие....
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Ну если Зе воспользуется своей политической волей которую рекламировал на дебатах, то возможно так и произойдёт. А если нет я в первых рядах буду стоять среди тех кто будет его поливать говном. Пока подождём парламентских выборов, и формирования новой ГПУ.
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Spoken like a true prodigy.
Как специалист по тонкостенным оболочечным конструкциям (это ракеты, в том числе), скажите мне, инженеру-математику (и специалисту по тонкостенным оболочечным конструкциям, это моя первая специализация), чем отличается поведение при нагружении конструкций тонкостенных от конструкций солид? И совсем простой вопрос: а какой геометрический смысл имеют коэффициенты Ламэ, ну те коэффициенты, которые используются для описания метрики оболочки?
Вы же много ракет сконструировали за Вашу трудовую боиграфию, ведь верно?
Ведь вы не как я, которая переходила из компании в компанию, полностью меняя предметную область, от моделирования работы аэропортов до математики географических карт, и моделирования цифровых сигналов?
Ведь Вы же специалист по разработке средств доставки (в том числе ЯО)?
Вед- Вы же - специалист?
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Я думаю, что вы всех уже утомили рассказами про свои тонкостенные конструкции. Я про них от Вас уже слышал раз пять, не меньше. Почему бы Вам не пообщаться про конструкции на специализированных форумах?
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А я думаю, что когда два пригожинских уголовника, Вы и Ваш собеседник, прикрывшись флагом США, создаете "дискуссию", целью которой является доказать читателям форума, что Украине не нужно покупать американское оружие, то показать, кто Вы есть, человеку, хоть чуть знакомому с тем, как проектируются ракеты - это как два пальца об асфальт.

Передайте страшОму по смене, Омериканец с уголовной лахты, что в то время как СССР решил сделать ставку на оружие гиперзвуковое, американцы начали разрабатывать оужие лазерное. Лазер - это монохромный свет, потому луч лазера распространяется со скоростью света и перехватить его ни свехзвуковым, ни гиперзвуковым оружием нельзя.

Я очень надеюсь, что луч лазера таки испытают на пригожинской лахте, и выжгут Ваше уголовное гнездо раз и навсегда.
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Золотые слова.
Волкер всегда говорит в точку.
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В отношениях с США Украина должна брать пример с Польши и Израиля.
Обе страны начинали с закупок оружия в США, а теперь имеют на своей территории американские склады, которыми имеют право пользоваться по мере необходимости.
Уже сверх этого Израиль получает миллиардную помощь, а Польша военные базы.
Естественно, если Украина будет болтать про референдумы о замирении с пуйлом , то не получит ВООБЩЕ ничего.
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А ещё Израиль поставляет рашке беспилотникики, после разведки которых раша убивает наших воинов.
Лучше иметь двух врагов, чем одного друга, как Израиль.

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Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер - Цензор.НЕТ 6871


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секретная мордовская разработка - удмуртская батарейка, сделанная в китае.
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Последний был поставлен в 2013г - так что не надо врать
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Да, да - никаких поставок нет, а кадр Нетаньяху с пуйлом - это фотомонтаж.
Георгиевская ленточка - совсем не георгиевская, это солнце так отсвечивает...
-------------------------------------
Последняя закупка: 12 беспилотников - две тяжелых машины и 10 маленьких. Известен и класс аппаратов. Легкий переносной комплекс мини-БПЛА Bird-Eye 400 (взлетная масса - 5 кг, радиус действия - 10 км) и БПЛА среднетяжелого класса Searcher Mk II (426 кг и 250 км). Все они производятся госкомпанией Israel Aerospace Industries.
------------------------------------
Но Израиль не только поставляет рашке БПЛА. Он ещё их же и сбивает. Тоже были случаи...
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Продолжение статьи: "Необходимость скорейшего внедрения БПЛА в войска особенно проявилась во время прошлогоднего конфликта в Южной Осетии. Грузинские части использовали тогда беспилотники американского и израильского производства."
Другими словами это сообщение 2009 года, когда конфликтом с Россией даже и не пахло. Зачем Вы врете?
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Что я вру?
Что Израиль поставляет рашке беспилотники?
Так поставляет же. Где ложь?
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Польша будет иметь на своей территориивоенную базу США. Это правда. Но вы в курсе, какие она ассигнования многомиллиардные на это потратит? Собственных средств.
Если у нас так много средств, тогда надо строить базу для американского присутствия. Строим!
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Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер - Цензор.НЕТ 974

@NashaCanada

Неизвестные фразы известных людей из библиотечки "Нашей Канады")))

Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер - Цензор.НЕТ 9985


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Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена - а я знаю почему
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А может лучше, чтобы американцы нам помогали строить дороги, подымали ракето и самолетостроение, автопромышленность! Затем нам надо модернизировать все старые атомные станции, укрепить трескающие дамбы ГЭС... И еще десятки жизненно важных проектов, от которых зависит не только наша безопасность, но и будущее нашей страны! Стрелять - не строить, много ума не надо!
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Да, Украинские налогоплательщики должны поддержать американского производителя.
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Дорогущие Джавелины не сильно то нужны, разве что за деньги той же американской помощи. Налажен выпуск отечественных ПТРК с ценой в десять раз дешевле, так что Джавелины подождут.
Антиснайперские и противобатарейные комплексы гораздо нужнее, приборы ночного видения, беспилотники, причем не только разведывательные, но и ударные, ОФ выстрелы для РПГ, патроны для Барретов - это то, что нужно сейчас на Донбассе. Ну а для потенциального противостояния с РФ надо гораздо больше.
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Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер.... Верно, ведь передовые современные военные системы на порядок лучше, выше и намного круче допотопного оружия нашего лютого врага оккупанта лапотной паРаши. И конечно оно очень сильно помогло в в святой освободительной войне украинского народа, освободить свою временно оккупированную кремлёвскими фашистами )(уйла суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. До вот где взять просто огромную сумму денег для приобретении именно больших партий супер современного серьёзного оружия США. Украина ведущая тяжёлую национально - освободительную войну с российскими фашистами оккупантами, она вправе рассчитывать от своего близкого союзника на помощь государственной программы США Ленд-лиза. Программа Ленд - лиза по которой Соединённые Штаты Америки, в основном на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. И это около $50.1 млрд (эквивалентно примерно $ 900. млрд. в ценах 2018 года)
Нам бы хотя бы часть этих $ 900 млрд...и кремлёвские фашисты -)(уйла как ранее точно такие же фашисты Рейха Гитлера были бы гарантированно уничтожены ...
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Многие записали Волкера в истинные друзья Украины, но это не совсем так. Не другу, а хотя бы приличному человеку вместо «Украина должна начать покупать...» не лишнее вспомнить о Будапештском меморандуме.
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Они выделяют нам деньги на эти закупки, и мы "покупаем". Углубись в тему американской помощи и будешь меньше путать людей.
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Они выделяют, мы покупаем и остаёмся должны. А долги могут как списать, так и потребовать. Судя по тому, как развели с Будапештским меморандумом, доверять не стоит. Углублённым, конечно, виднее. А истинное лицо дядюшки Сэма хорошо видать, например, в грабительских условиях аренды Гуантанамо.
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Украина должна покупать или может покупать? В любом случае будут продавать какое-нибудь списанное никому не нужное барахло да и то с оговорками - современное оружие не дадут.
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Протиповітряні системи Україні треба. Тоді можна вважати себе захищеними. Такі, як Рatriot, Stinger.
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А де брати гроші? Може досить годувати сєпарського олігарха Ахметова? І допомогати йому розширяти свої монополії? Монополії Медведчука? От і гроші
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Дроны и военные тепловизоры в США Украине запрещено продавать. Волкер валяет дурака.
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On govorit: to chto ranshe nedovali, seichas smozete poluchit...
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Эх, был бы Серега у власти... Я бы подал в трибунал ООН иск к России о невыполнении Будапештского меморандума с требованием возврата переданного ей ядерного оружия. Это всем напомнит, как на*бали молодую страну. И пусть суд ООН шо-то промычит о суверенитете, праве нации на самооборону и международные обязательства. Или нахрен пусть самораспускается как бесполезная и вводящая других в заблуждение организация. А нам заявить, что Украина - это ядерная держава и она только передала свое оружие для всеобщей и как оказалось не своей безопасности. Поэтому не хрен тут у нас считать уран на граммы и какой он перегонки - мы вам не Иран. А Россия пусть вернет или бомбочки, или Крым с контрибуцией!
Вот это будет дипломатия, а то билять мы ракеты "Сатана" и целый полк Ту-160 отдали, Ту-22М3 порезали на кусочки, а теперь у этих политиканов должны дроны на коленях выпрашивать. Те дроны, которые он даже цыганам аравийским продают. И это пару слов про дипломатов шоколадных, шоб знали себе свою копеечную цену - они не на нормандский формат должны были в мокрых штанах соглашаться, а тащить в Гаагу всех подписантов Будапештского меморандума.
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ООН к мимирандуму никакого отношения не имеет, это торгово-межполовые отношения трёх стран и кто кому подмахивал и стоял раком, а кто оставлял деньги на тумбочке, разбирайтесь сами, тем более что крысчане и дамбасята подадут встречный иск про самоопределение ущемлённых наций, дескать Украина оккупировала Расейску Империю.
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Сохраняя остатки спокойствия поясняю не умеющим читать - Серега не в ООН будут жалобы писать, а подавать в Международный трибунал ООН в Гааге. На невыполнение условий договора. Чтобы там мокша не пистела, шо типа меморандум не договор, а оно таки договор, как ты его на называй, и мы не виноваты шо в мокшанском языке нет слова меморандум. И условия договора - Украина отдает, а они гарантируют сохранить. Не сохранили - верните назад. Гаранты не гарантировали - тогда дайте свое взамен нами потерянного. А уж иметь, разрабатывать и вырабатывать мы всегда имели право - право преждепользования! А если и отказывались, то не просто выкинули, а на оговоренных условиях - чистый договор обмена.
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Для ваты специально немного из его текста:Прогресс Украины и Злонамеренная деятельности России-налицо; Незаконная аннексия Россией Крыма и вторжение на Донбасс-факт. Обеспечение и приверженность успеху Украины как демократического общества, в котором украинцы могут свободно определять свой путь,ДОЛЖНЫ оставаться главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших союзников.Соединенные Штаты ДОЛЖНЫ продолжать поддерживать демократический путь Украины, ее евроатлантическое будущее и ее способность защищать себя в военном отношении от продолжающейся российской агрессии. Сдерживание все более агрессивной России должно начаться в Украине. Россия продолжает дестабилизировать Украину с помощью обычных и нетрадиционных военных средств, одновременно пытаясь подорвать процесс.Россия продолжает оккупировать и милитаризировать Крымский полуостров. Черноморский флот России со штаб-квартирой в Севастополе служит оперативной военно-морской базой для укрепления и усиления российского господства над Черным морем. За последние два года Россия участвовала в значительном наращивании военной мощи в Крыму. 2017 года Россия начала развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму В ноябре 2018 года Москва открыла новый фронт против Украины в Керченском проливе-обстреляла захватила три украинских военно-морских судна и задержала 24 украинских члена экипажа как они прошли Керченский пролив. Попытки России контролировать Азовское море посредством регулярных преследований и задержание украинских коммерческих судов и иностранных судов, желающих пройти в украинские порты,агрессивно усилились мертвой хваткой на азовском море. В итоге с 2014 года Украина понесла около 400 миллионов долларов убытков в Черноморском регионе.Россия де-факто участвует в экономической блокаде Украины через море.На востоке Украины продолжение военных действий России на Донбассе обошлось в 13 тысяч жизней Ситуация в Украине(Донбасс)- это открытая война низкой интенсивности.По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ),40 000-43 000 «пострадавших в результате конфликта в Украине» в период с апреля 2014 года по январь 2019 года.
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С постоянной дисклокпокацией военных кораблей в Одессе.
Это было бы сдерживающим фактором для рашки, которая спит и видит - захватить наши аквоториальные воды чёрного моря.
Нам жизненно необходимо высокоточное оружие, чтоб не гибли наши воины на Донбассе. Тогда уже не будет необходимым физическое присутствие людей на расстоянии, досягаемым противнику.
Если мы станем для Штатов вторым Израилем, то и ЕС нам особо и не нужен.
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Зебил с Мертветчуком заставят украинских военных перестать стрелять, какое оружие?!...
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Цей фейк вже давно спростований. В тебе методичка ще за Травень.
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США в ходе кампании"Буря в пустыне" которая длилась 43 дня потеряли 148 человека убитыми и 467 военнослужащих США получили разной степени ранения. А вот боевые потери иракской армии составили 100 тысяч человек убитыми и 300 тысяч ранеными.
Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев, и 60 тысяч были взяты в плен. Также было уничтожено 4280 танков, 2870 других бронированных машин, до 3110 артиллерийских орудий....почти все производства ужасного ссср. В общей сложности полностью были уничтожены 42 иракских дивизии, и множество российских советников.
И не такие уже были большие потери у США в этой масштабной кровавой войне. А могли бы они реально помочь и нам в святой освободительной войне дружественному для США украинскому государству, против нашего Ообщего лютого кровавого врага оккупанта суверенной Украинской земли Крыма и Донбасса. Помочь более существенно в нашей освободительной отечественной войне Украинского народа против проклятой фашистской паРаши кровавого маньяка...уйла, разгромить этого кровавого агрессора.. А лапотная ********* паРаша со своим допотопным устарелым вооружением прошлого века, она почти как Ирак но побольше. Но её это не спасёт просто потери у разгромленной паРаши будут на порядок больше чем у Ирака..
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Странный пример, Вы хотите жить, как живут сейчас в Ираке? Вы хоть бы фотки городов погуглили
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А во вражеской паРаше из фашистского логова кремля постоянно звучат ужаснные вопли путлинских преступников о том что Будапештский меморандум не имеет юридически обязывающих положений. Если так что тогда и Украина юридически не обязана выполнять те положения, которые были записаны в Будапештском меморандуме? И теперь что после временной но оккупации российскими фашистами суверенной украинской земли Крыма и части Донбасса крайне назрела необходимость о том, теперь Украина должна покинуть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вернуть себе статус Великой ядерной державы. Да и на самом деле 100% юридическая возможность выйти из ДНЯО теперь существует.
"В тексте закона о присоединении Украины к ДНЯО от ноября 1996 года даже есть прямая ссылка на статью 10 пункт 2, которая предусматривает механизм выхода из ДНЯО при том, когда будут затронуты высшие интересы Украины. Это прямая цитата из договора о нераспространении". То есть законное возвращение и восстановление своего ядерного статуса существует, и Украина уже настойчиво рассматривает такую возможность.
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пусть работает экономика. сша
можно что и купить
90% оружия Украина может производить сама
это и зап. части пункты ремонта
купленное при поломке это почти утиль
кому то хочется как всегда заработать на импорте
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Свое можно делать, разогнать только укроборонпром и сделать систему как в США, все делают частные фирмы и конкуренция.
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Покупать??!!! За здачу ядерної зброї ви повинні нас безкоштовно озброїти! А кошти за озброєння заберете в своїх банках з рахунків ворів, олігархів та коррупціонерів, які були ними виведені і зараз працюють на вашу, а не на нашу економіку!
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Як би в Ураїні була ядерна зброя нехай не 1000 боєголовок, можна булоб залишити 20-30 цього достатньо, такого б хаосу не було б. І все було б по іншому. І не стали б ми банановою республікою. Кравчук почав, а кучма завершив цей страшний злочин по здачі державних інтересів. Це дуже величезний злочин! Мало який може з ним зрівнятися! І за це їх потрібно суворо покарати! Страшний злочин. Зрада вищої міри!

А так ви розвели українців, дали картбланш ворам на руйнацію і грабунок України, як держави, а тепер щей полігон зробили і говорите нам що ми должні?!
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Сохраняя остатки спокойствия поясняю не умеющим читать - Серега не в ООН будут жалобы писать, а подавать в Международный трибунал ООН в Гааге. На невыполнение условий договора. Чтобы там мокша не пистела, шо типа меморандум не договор, а оно таки договор, как ты его на называй, и мы не виноваты шо в мокшанском языке нет слова меморандум. И условия договора - Украина отдает, а они гарантируют сохранить. Не сохранили - верните назад. Гаранты не гарантировали - тогда дайте свое взамен нами потерянного. А уж иметь, разрабатывать и вырабатывать мы всегда имели право - право преждепользования! А если и отказывались, то не просто выкинули, а на оговоренных условиях - чистый договор обмена.
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