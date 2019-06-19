 Україна має почати купувати зброю і військову техніку у США, - Волкер

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Думаю, важливо також, щоб Україна відповіла взаємністю - в плані придбання в нас військової техніки. І я знаю, що вона має намір це зробити", - сказав співробітник Держдепартаменту.
Він не вказав, про яке саме озброєння йдеться. Однак назвав серед пріоритетних поставок антиснайперські системи, протитанкові комплекси Javelin.
"Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглянути (можливість поставок. - Ред.) систем ППО, прибережної оборони ... Усі вони дуже важливі", - зазначив американський дипломат.
Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні, зазначають у посольстві України в США.
50 млн доларів з цієї суми пропонується направити лише для надання летальної зброї оборонного характеру.
***** підтерло ним сраку.
Якшо не знав.
придётся покупать
Глупый или хитрый?
клиента, покупателя на эксклюзив надо вырастить, помогать, реализация, консигнация и тд.
пример Польша - пэтриоты
(С)
@chastime
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
забыт шокосвин, кум ющера, который этого ющера наплужал любить януковича
ПРЕВЕД, ПРИГОЖИНСКИЙ.
Уголовная сявка низшего пошиба из уголовного государства-террориста открыло уголовный хавальник, прикрыла свое причинное место флагом США и из-под него тявкает на США, благодаря подписи которых под Будапешским Меморандумом российская армия, нанятая "украинскими" олигархами, не вторглась в июне 2019 года (да-да, дата верная) в Украину.
Не пытайтесь скрыть кто вы есть, хоть флагами всех стран обвешайтесь, как новогодняя елка. Вы не сможете изменить Вашего лексикона, вас, пригижинских, отбирают из мелкой уголовной сволоты. Вы - мелкая уголовная сволота, а илитка РФ - уголовные беспредельщики.
Не забываем, с кем имеем дело, и помним, что лучше всего уголовники понимают звук взведенного курка. О чем, собственно, и сказал Волкер.
собственно люди для расеи это расходный материал
****** вонючие....
Как специалист по тонкостенным оболочечным конструкциям (это ракеты, в том числе), скажите мне, инженеру-математику (и специалисту по тонкостенным оболочечным конструкциям, это моя первая специализация), чем отличается поведение при нагружении конструкций тонкостенных от конструкций солид? И совсем простой вопрос: а какой геометрический смысл имеют коэффициенты Ламэ, ну те коэффициенты, которые используются для описания метрики оболочки?
Вы же много ракет сконструировали за Вашу трудовую боиграфию, ведь верно?
Ведь вы не как я, которая переходила из компании в компанию, полностью меняя предметную область, от моделирования работы аэропортов до математики географических карт, и моделирования цифровых сигналов?
Ведь Вы же специалист по разработке средств доставки (в том числе ЯО)?
Вед- Вы же - специалист?
Передайте страшОму по смене, Омериканец с уголовной лахты, что в то время как СССР решил сделать ставку на оружие гиперзвуковое, американцы начали разрабатывать оужие лазерное. Лазер - это монохромный свет, потому луч лазера распространяется со скоростью света и перехватить его ни свехзвуковым, ни гиперзвуковым оружием нельзя.
Я очень надеюсь, что луч лазера таки испытают на пригожинской лахте, и выжгут Ваше уголовное гнездо раз и навсегда.
Волкер всегда говорит в точку.
Обе страны начинали с закупок оружия в США, а теперь имеют на своей территории американские склады, которыми имеют право пользоваться по мере необходимости.
Уже сверх этого Израиль получает миллиардную помощь, а Польша военные базы.
Естественно, если Украина будет болтать про референдумы о замирении с пуйлом , то не получит ВООБЩЕ ничего.
Лучше иметь двух врагов, чем одного друга, как Израиль.
Георгиевская ленточка - совсем не георгиевская, это солнце так отсвечивает...
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Последняя закупка: 12 беспилотников - две тяжелых машины и 10 маленьких. Известен и класс аппаратов. Легкий переносной комплекс мини-БПЛА Bird-Eye 400 (взлетная масса - 5 кг, радиус действия - 10 км) и БПЛА среднетяжелого класса Searcher Mk II (426 кг и 250 км). Все они производятся госкомпанией Israel Aerospace Industries.
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Но Израиль не только поставляет рашке БПЛА. Он ещё их же и сбивает. Тоже были случаи...
Другими словами это сообщение 2009 года, когда конфликтом с Россией даже и не пахло. Зачем Вы врете?
Что Израиль поставляет рашке беспилотники?
Так поставляет же. Где ложь?
Если у нас так много средств, тогда надо строить базу для американского присутствия. Строим!
@NashaCanada
Неизвестные фразы известных людей из библиотечки "Нашей Канады")))
Антиснайперские и противобатарейные комплексы гораздо нужнее, приборы ночного видения, беспилотники, причем не только разведывательные, но и ударные, ОФ выстрелы для РПГ, патроны для Барретов - это то, что нужно сейчас на Донбассе. Ну а для потенциального противостояния с РФ надо гораздо больше.
Нам бы хотя бы часть этих $ 900 млрд...и кремлёвские фашисты -)(уйла как ранее точно такие же фашисты Рейха Гитлера были бы гарантированно уничтожены ...
Вот это будет дипломатия, а то билять мы ракеты "Сатана" и целый полк Ту-160 отдали, Ту-22М3 порезали на кусочки, а теперь у этих политиканов должны дроны на коленях выпрашивать. Те дроны, которые он даже цыганам аравийским продают. И это пару слов про дипломатов шоколадных, шоб знали себе свою копеечную цену - они не на нормандский формат должны были в мокрых штанах соглашаться, а тащить в Гаагу всех подписантов Будапештского меморандума.
Это было бы сдерживающим фактором для рашки, которая спит и видит - захватить наши аквоториальные воды чёрного моря.
Нам жизненно необходимо высокоточное оружие, чтоб не гибли наши воины на Донбассе. Тогда уже не будет необходимым физическое присутствие людей на расстоянии, досягаемым противнику.
Если мы станем для Штатов вторым Израилем, то и ЕС нам особо и не нужен.
Еще 150 тысяч солдат дезертировали в ходе боев, и 60 тысяч были взяты в плен. Также было уничтожено 4280 танков, 2870 других бронированных машин, до 3110 артиллерийских орудий....почти все производства ужасного ссср. В общей сложности полностью были уничтожены 42 иракских дивизии, и множество российских советников.
И не такие уже были большие потери у США в этой масштабной кровавой войне. А могли бы они реально помочь и нам в святой освободительной войне дружественному для США украинскому государству, против нашего Ообщего лютого кровавого врага оккупанта суверенной Украинской земли Крыма и Донбасса. Помочь более существенно в нашей освободительной отечественной войне Украинского народа против проклятой фашистской паРаши кровавого маньяка...уйла, разгромить этого кровавого агрессора.. А лапотная ********* паРаша со своим допотопным устарелым вооружением прошлого века, она почти как Ирак но побольше. Но её это не спасёт просто потери у разгромленной паРаши будут на порядок больше чем у Ирака..
"В тексте закона о присоединении Украины к ДНЯО от ноября 1996 года даже есть прямая ссылка на статью 10 пункт 2, которая предусматривает механизм выхода из ДНЯО при том, когда будут затронуты высшие интересы Украины. Это прямая цитата из договора о нераспространении". То есть законное возвращение и восстановление своего ядерного статуса существует, и Украина уже настойчиво рассматривает такую возможность.
можно что и купить
90% оружия Украина может производить сама
это и зап. части пункты ремонта
купленное при поломке это почти утиль
кому то хочется как всегда заработать на импорте
А так ви розвели українців, дали картбланш ворам на руйнацію і грабунок України, як держави, а тепер щей полігон зробили і говорите нам що ми должні?!