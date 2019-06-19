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Все про:жінки (178) Зеленський (1748) гендерні проблеми (47) флешмоб (60)

 Зеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди"

Володимир Зеленський точно не той президент, який хотів би, щоб його країну сприймали так, як це інтерпретують у соціальних мережах.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, гендерна радниця президента Марина Бардіна розповіла виданню "Повага".

Так вона коментує бурхливу реакцію на слова Зеленського про туристичні бренди України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"

"І, якщо подивитися, проаналізувати сказане повністю, то пан Володимир констатував проблему зовнішнього сприйняття України світом і наголосив на тому, що ми, навпаки, маємо широкий спектр досягнень для позиціонування країни, аби зруйнувати стереотипне і застаріле бачення, вузьке сприйняття. Крім того, ми маємо певні дії, які б підтверджували повагу команди Володимира Зеленського до жінок і готовність підтримувати жінок. Зокрема, партія "Слуга народу" продемонструвала 30% представництво жінок у списку. І такі речі, реальні дії, для мене є показником готовності підтримувати жінок", - зазначила гендерна радниця президента.

Водночас вона позитивно оцінила флешмоб у Фейсбуці #Ятобінебренд. "Тому що це (флешмоб. - Ред.) є свідченням того, що жінки продовжують активно відстоювати свої права і вже новій владі задають показник того, як варто комунікувати низку питань щодо жіноцтва", - сказала Марина Бардіна.

Нагадаємо, у відповідь на сексистські слова Володимира Зеленського про туристичні бренди України, серед яких "красиві жінки", мережею шириться флешмоб #Ятобінебренд та #яНеТуристичнийБренд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132984
 
   
 Топ коментарі
 
Ще одна "українка" в зе-команді ...
Слухай ти, "радниця", скажи своєму зе-босу, щоб воно навчилося думки формулювати і висловлювати, тоді не буде такої рекції, яка не подобається закомплексованому блазню-=абіженцу=.
А як воно не здатне - а воно НЕ ЗДАТНЕ - то хай замовкне. І лишень читає з листочка заготовлені писульки ... Бо від себе говорити воно не надається: нічого розумного дебіл апріорі сказати не може: що не "спіч" - то скандал.
Люди все правильно інтерпретують, не треба з них робити ідіотів - 73% ви вже зробили, але частина нормальних ще є, слава Богу.
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Надоело уже!
Воно не в состоянии свои мысли формулировать ---обязательно нужен "толкователь"---что воно хотело сказать либо , что воно имело в виду.
Или может у воно НЕТ мыслей, а только отрывки текстов, ролей, обрывки еще чего-то...

Бред какой-то! Выбрали бестолочь - жрите , не обляпайтесь!
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Пiде,пiде,даже указателя ему не надо будет!
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Як сприймають? Українськомовних - як українців. Російськомовних - як росіян.
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Как-то один мой знакомый спросил:"Ты знаешь, что такое кефир ?". Конечно, ответил я, - это кисломолочный продукт. "Нет, - сказал знакомый, - это отбеливатель кала".
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как уж на сковородке постоянно - как все таки мерзко...(
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Цей флешмоб(на гроші Порошенка) як почавсь, так і закінчивсь. Вже домовились, що є гарні і розумні жінки, якими ми всі пишаємось, і які погоджуються, що їх у всьому світі теж вважають красивими. І є такі, що з цим не погоджуються.
А кого лякає іноземне слово "бренд", то Порошенко назвав українським брендом армію, мову, віру і Томос.
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Він заманював на них туристів як на наживку?
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Тобто це упороте створіння ПРИНЦИПОВО не вибачається,і наперед НЕ БУДЕ вибачатись за власний словесний понос.І журналістів,що зададуть такі питання НЕМАЄ.
Це вам не Порох,готовий вибачатись за слова і вчинки.Жлоби срані.
Зеленский констатировал проблему восприятия Украины миром и отметил, что необходимо разрушить стереотипное видение, - гендерный советник Бардина о "туристических брендах" - Цензор.НЕТ 6579
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Думаю, что гендерный высер Зели- это не просто косноязычие. Это очередной тест: как о войне (с капитуляцией), как о "рехверендуме" по НАТО, как о дефолте (с "Приват"изацией)... Очередное говорящее чмо производит ртом бредовый высер, потом другое такое же чмо его корректирует, а парашные политтехнологи в лице квакающего по-мааасковски Разумкова и прочих изучают и смотрят, пробили они очередное дно, или ещё нет. И сколько ещё схавает тупое быдло, голосующее за них. Точно так же работает пропаганда в параше с высерами от Мизулиных до Жириков с Поклонскими. Так что привыкайте, зебилы- вы этого хотели? Зеленский констатировал проблему восприятия Украины миром и отметил, что необходимо разрушить стереотипное видение, - гендерный советник Бардина о "туристических брендах" - Цензор.НЕТ 1633
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+100500.
У президента есть "достойные" ученики-последователи:
Подельник Тимошенко олигарх Тарута дважды назвал бойцов АТО боевиками (видео)

«До конца еще не оценен тот вклад, который сделали боевики… в свободу Украины», - кремлевский тролль Тарута

Зеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди" - Цензор.НЕТ 2254

Олигарх с Донбасса, третий номер в списке "Батькивщины" Юлии Тимошенко Сергей Тарута дважды назвал украинских защитников, бойцов АТО боевиками и поблагодарил их за освобождение Мариуполя. Этот закономерный казус случился с Тарутой, когда тот произносил речь, поздравляя мариупольцев с пятой годовщиной освобождения города.

«Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот вклад, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя в свободу Украины… Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», - провозгласил Тарута.
видео -- https://youtu.be/KWsQduBolS0
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Ой,ну зачем это говорить! Мы это знали с самого начала! Есть такое выражение-"У тебя умная голова,но дураку досталась!"
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Гендерный советник?!!!
Шо это за зверь? Сколько у клована советников?
А советник по детям младших классов есть?...А по борьбе с жуком-короедом?
С..ка! До мышей!...
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У штаті прeЗEдeнта нова посада - пeрeкладач з узєлeнского язика, бо мудрий український народ вибрав собі дужe мудрого прeзидeнта.
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Слово мудрий,я так розумію, в лапках?
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ага, не втримав язика ))
і тому запросив туристів на траходром.
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У Зели много врагов. Его язык - один из главных.
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Хоть какой-то супермасизм, а то задолбали все эти политкорректные рафинированые политики. Зе - украинский Трамп, пусть нам и больше нужен Хмельницкий.
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Трамп умник, який би він не був, а Зелебенський двійочник!!!!
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Ну чего то вы пишите здесь, а двоечник на банковой. Видимо как ни крути, а кто-то умник несмотря на имидж.
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а хто в нас Хмельницький - злодійкувате патологічне шоколадне брехло чи співун всєя України?
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Вот как раз Хмельницкий нам и не нужен.
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Нужен, нужен, а то московские ляхи прут со всех сторон, хотят нас в свою церковь и свое крепостное право затянуть, всякие разумовские подписывают соглашения с Санкт-Брюссельбургом, а посполитые уши развеслили и верят что западные бояре "золотую грамоту" им жаловали.
Не, брат, Хмельницкий нужен, однозначно. И Богун, и кривонос. Чтобы под ******* казацкими еще и этническую мафию прижучить. Как они это делали в 17 веке.
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так это зе своих шлюшек рекламирует?
еще один(одна) переводчик.
с какого Языка эта переводит?
слово "brand" вроде английское и несет в себе иной смысл
да слово digit обычно произносят по иному
все из фени никак не выберутся?
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это интересно как слово digit произноят по иному? поделись размышлениями Зеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди" - Цензор.НЕТ 2408
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Зелемойский: Диджитализация

Словарь
Дигитализация: - перевод информации в цифровую форму. Цифровая трансмиссия информационных данных, закодированных в дискретные ...

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Конечно лучше шапки срывать и выбивать телефоны .. И нахрен оправдываться
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Как возникла вонь из темы бренда.
Сидят 3 обезьяны:
- многостаночная подстилка ира
- больная на всю голову таня
и просто Баба Яга.
Все они из команды шокопараши. А вся команда шокопараши отслеживает каждый шаг и каждое слов Зеленского. Тот не ворует, как параша, не создаёт роттердамы+, не покрывает свинарчуков и розенблатов, а говорит ПРАВДУ.
Вот обезьяны и нашли возможность устроить обсер с помощью отупевших противников Зеленского. Только и всего...
Дуры тупоголовые, а что нет наших девок на тверской или в Турции ? Или может не охотятся они на иностранцев с целью выйти замуж ? Весь мир это знает. Это правда и не надо п..здеть.
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Дайте порохне порезвиться.. Ну ничего себе повод!,, Тут столько полета для фантазии . Вспомните лучше как петро пиджак в трусы заправлял , и потом с Зеленского насмехайтесь
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А то , что Украинки одни из самых красивых женщин так это действительно известно и действительно бренд , но это лучше , чем у вас , лахтенцы бренд бояра
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ПреЗеденту треба дуже багато тлумачів.
На кожен косяк по два тлумача, бо інакше "усі його не так розуміють про що він мову вів".
Може йому поміняти спічмекера, чи хто там йому готує папірці до виступу, чи він сам ...........всрався.
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А может ну его этого дебильного нафик? Тогда и все толмачи с спичмейкерами будут не нужны, экономия для бюджета явно немалая.
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Такие стереотипы на пустом месте не рождаются.

Весь мир знает цену украинкам, отсюда и такое уже стереотипное видение.
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Поэтому надо пропагандировать на высшем уровне. Так?
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ПреЗеденту треба дуже багато тлумачів.
На кожен косяк по два тлумача, бо інакше "усі його не так розуміють про що він мову вів".
Може йому поміняти спічмекера, чи хто там йому готує папірці до виступу, чи він сам ...........всрався.
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Новый бренд - Марина Бардина. Приезжайте, опробуйте.
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Порохоботы правы, женщины всей украины не бренд . Бренды есть свои - женщина третьего тысячелетия и номер 30 ПЕСа..
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Ну все как всегда ,когда Зебил открывает самостоятельно рот и несет откровенный бред , надо срочно кому то из его команды , объяснить зебилам , что он не это имел ввиду. Правда когда он Украину сравнивал с порно актрисой чего то не кто тогда не хотел объяснить , что это он не то имел ввиду.
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Зеленский, распечатай на большом листе плакат "ВЫ МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ", прилепи его на лоб, и никогда не снимай!
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Украинки в команде Зе есть?

То Мендель, то Бардина, то Венедиктова отмазывают его после зашкваров.
Понятное дело, что этих устраивают такие "перлы" шефа об украинках и Украине.
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Надо Зерро создать брендовую роту во главе со своей женой и отправить за границу рекламировать туры по Украине
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И когда уже Президент Украины научитсчя четко, вразумительно и однозначно формулировать свои мысли, чтобы после его выступлений штатному "переводчику на понятный" не приходилось разъяснять -- что же президент имел в виду?
Да и должность такого "переводчика" можно было бы сократить -- немалая экономия для бюджета страны вышла бы...
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Блин, то ЗеЧМОшник пошутил (про снижение тарифов), то ЗеЧМО ничего не обещал, то ЗеУшлепок говорит слово "молоко", а имеет ввиду развитие космической отрасли в Украине. Это ПЗДЦ... Позорище...
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Да надоело!!!!

Дебил лепечет, а потом зебилы поясняют, что это тупое сказать хотело!!!!

Зе УХОДИ!
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Все правильно, просто крокодилы думающие в меру своей продажности разволновались!
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Гендерна радниця на Лєну Зеленську схожа
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Після таких "виступів" зеледента на весь світ,українкам у випадку неадекватного відношення до себе іноземців чоловіків ,до суду позиватись треба на зелю.Те чмо гуняве зовсім береги попутало-то Україна в нього порноактриса,то жінки бренд.Нехай на свою дружину патент оформить,і продає свій "бренд",може хто купить.Чи вона в нього не українка?
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Ви що, вий.буєтесь? Звідки Зебіл знає слово "констатував"?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди"
 
 
 
 
 
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