 Зеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди"

Про це, як пише Цензор.НЕТ, гендерна радниця президента Марина Бардіна розповіла виданню "Повага".
Так вона коментує бурхливу реакцію на слова Зеленського про туристичні бренди України.
"І, якщо подивитися, проаналізувати сказане повністю, то пан Володимир констатував проблему зовнішнього сприйняття України світом і наголосив на тому, що ми, навпаки, маємо широкий спектр досягнень для позиціонування країни, аби зруйнувати стереотипне і застаріле бачення, вузьке сприйняття. Крім того, ми маємо певні дії, які б підтверджували повагу команди Володимира Зеленського до жінок і готовність підтримувати жінок. Зокрема, партія "Слуга народу" продемонструвала 30% представництво жінок у списку. І такі речі, реальні дії, для мене є показником готовності підтримувати жінок", - зазначила гендерна радниця президента.
Водночас вона позитивно оцінила флешмоб у Фейсбуці #Ятобінебренд. "Тому що це (флешмоб. - Ред.) є свідченням того, що жінки продовжують активно відстоювати свої права і вже новій владі задають показник того, як варто комунікувати низку питань щодо жіноцтва", - сказала Марина Бардіна.
Нагадаємо, у відповідь на сексистські слова Володимира Зеленського про туристичні бренди України, серед яких "красиві жінки", мережею шириться флешмоб #Ятобінебренд та #яНеТуристичнийБренд.
А кого лякає іноземне слово "бренд", то Порошенко назвав українським брендом армію, мову, віру і Томос.
Це вам не Порох,готовий вибачатись за слова і вчинки.Жлоби срані.
У президента есть "достойные" ученики-последователи:
Подельник Тимошенко олигарх Тарута дважды назвал бойцов АТО боевиками (видео)
«До конца еще не оценен тот вклад, который сделали боевики… в свободу Украины», - кремлевский тролль Тарута
Олигарх с Донбасса, третий номер в списке "Батькивщины" Юлии Тимошенко Сергей Тарута дважды назвал украинских защитников, бойцов АТО боевиками и поблагодарил их за освобождение Мариуполя. Этот закономерный казус случился с Тарутой, когда тот произносил речь, поздравляя мариупольцев с пятой годовщиной освобождения города.
«Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот вклад, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя в свободу Украины… Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», - провозгласил Тарута.
видео -- https://youtu.be/KWsQduBolS0
Шо это за зверь? Сколько у клована советников?
А советник по детям младших классов есть?...А по борьбе с жуком-короедом?
С..ка! До мышей!...
і тому запросив туристів на траходром.
Не, брат, Хмельницкий нужен, однозначно. И Богун, и кривонос. Чтобы под ******* казацкими еще и этническую мафию прижучить. Как они это делали в 17 веке.
еще один(одна) переводчик.
с какого Языка эта переводит?
слово "brand" вроде английское и несет в себе иной смысл
да слово digit обычно произносят по иному
все из фени никак не выберутся?
Словарь
Дигитализация: - перевод информации в цифровую форму. Цифровая трансмиссия информационных данных, закодированных в дискретные ...
Сидят 3 обезьяны:
- многостаночная подстилка ира
- больная на всю голову таня
и просто Баба Яга.
Все они из команды шокопараши. А вся команда шокопараши отслеживает каждый шаг и каждое слов Зеленского. Тот не ворует, как параша, не создаёт роттердамы+, не покрывает свинарчуков и розенблатов, а говорит ПРАВДУ.
Вот обезьяны и нашли возможность устроить обсер с помощью отупевших противников Зеленского. Только и всего...
Дуры тупоголовые, а что нет наших девок на тверской или в Турции ? Или может не охотятся они на иностранцев с целью выйти замуж ? Весь мир это знает. Это правда и не надо п..здеть.
На кожен косяк по два тлумача, бо інакше "усі його не так розуміють про що він мову вів".
Може йому поміняти спічмекера, чи хто там йому готує папірці до виступу, чи він сам ...........всрався.
Весь мир знает цену украинкам, отсюда и такое уже стереотипное видение.
На кожен косяк по два тлумача, бо інакше "усі його не так розуміють про що він мову вів".
Може йому поміняти спічмекера, чи хто там йому готує папірці до виступу, чи він сам ...........всрався.
Герман знает точно, что Чехов-украинский поэт, он сам об этом писал
То Мендель, то Бардина, то Венедиктова отмазывают его после зашкваров.
Понятное дело, что этих устраивают такие "перлы" шефа об украинках и Украине.
Да и должность такого "переводчика" можно было бы сократить -- немалая экономия для бюджета страны вышла бы...
Дебил лепечет, а потом зебилы поясняют, что это тупое сказать хотело!!!!
Зе УХОДИ!