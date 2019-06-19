 Зеленський констатував проблему сприйняття України світом і зазначив, що необхідно зруйнувати стереотипне бачення, - гендерна радниця Бардіна про "туристичні бренди"

Про це, як пише Цензор.НЕТ, гендерна радниця президента Марина Бардіна розповіла виданню "Повага".

Так вона коментує бурхливу реакцію на слова Зеленського про туристичні бренди України.

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"І, якщо подивитися, проаналізувати сказане повністю, то пан Володимир констатував проблему зовнішнього сприйняття України світом і наголосив на тому, що ми, навпаки, маємо широкий спектр досягнень для позиціонування країни, аби зруйнувати стереотипне і застаріле бачення, вузьке сприйняття. Крім того, ми маємо певні дії, які б підтверджували повагу команди Володимира Зеленського до жінок і готовність підтримувати жінок. Зокрема, партія "Слуга народу" продемонструвала 30% представництво жінок у списку. І такі речі, реальні дії, для мене є показником готовності підтримувати жінок", - зазначила гендерна радниця президента.

Водночас вона позитивно оцінила флешмоб у Фейсбуці #Ятобінебренд. "Тому що це (флешмоб. - Ред.) є свідченням того, що жінки продовжують активно відстоювати свої права і вже новій владі задають показник того, як варто комунікувати низку питань щодо жіноцтва", - сказала Марина Бардіна.

Нагадаємо, у відповідь на сексистські слова Володимира Зеленського про туристичні бренди України, серед яких "красиві жінки", мережею шириться флешмоб #Ятобінебренд та #яНеТуристичнийБренд.

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