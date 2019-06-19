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Все про:Facebook (99) криптовалюта (16)

 Facebook запустить власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook Inc планує запустити криптовалюту під назвою Libra наступного року в рамках своїх зусиль з розширення за межі соціальних мереж - в електронну комерцію та глобальні платежі.

Компанія Facebook заявила, що вона зв'язалася із 28 партнерами, щоб сформувати асоціацію Libra, засновану в Женеві організацію, що керує новою цифровою монетою, яку вона запустить у першій половині 2020 року, йдеться в маркетингових матеріалах та інтерв'ю з керівниками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Facebook також створила Calibra, дочірню компанію, яка пропонуватиме цифрові гаманці, пов'язані з платформами обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp, щоб зберігати, надсилати та витрачати нову криптовалюту, що забезпечуватиметься активами, які підтримуються урядом.

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Компанія, що базується в Менло-Парк, штат Каліфорнія, має великі амбіції щодо криптовалюти, але питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди.

Компанія Facebook сподівається, що вона не тільки забезпечить транзакції між установленими споживачами та підприємствами в усьому світі, а й надаватиме споживачам доступ до фінансових послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132983
 
 
 Топ коментарі
 
Помните, как все охали и ахали, когда агенты пуйла обвели ФБ вокруг пальца и за три копейки увели данные трёх миллионов юзеров сети?
Только дебил может доверить этой прошмандовачной конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
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американская версия МММ?
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
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Думаю рано или поздно, но США на уровне узкого кабинета даст зеленый свет на отстрел всех этих новых (и только пока) виртуальных государств. Иначе появятся настоящие государства в государстве.
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американская версия МММ?
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
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Помните, как все охали и ахали, когда агенты пуйла обвели ФБ вокруг пальца и за три копейки увели данные трёх миллионов юзеров сети?
Только дебил может доверить этой *************** конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
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Очередной лохотрон как и биткойны. Заработают еденицы, остальные останутся возле разбитого корыта.
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офф топ
Американское аэрокосмическое агентство приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М». Это произошло из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском. По прогнозам российских ученых, запуск обсерватории должен состояться в начале 30-х годов. Представители института пожаловались на то, что деньги, которые выделяет Роскосмос на научные проекты все время сокращается.
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только появится - сразу куплю!
На первых порах она будет дешёвой, а потом будет расти...
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Цыгане у одесского привоза уже наличную Либру продают, можешь купить. Facebook запустит собственную криптовалюту Libra - Цензор.НЕТ 9256
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особисто мені і нах не потрібен ні фейсбук, ні цукер-крипта
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Криптовалюти це фігня.Для початку подумайте чи США відмовиться від долара.
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Ермолочники - напёрсточники осваивают цифровые технологии для разведения лохов в глобальных масштабах. Благо лохов в любом государстве не менее 70% населения. ВОн выше уже отписались что будут покупатьFacebook запустит собственную криптовалюту Libra - Цензор.НЕТ 2842

Ермолочник попался на продаже личных данных пользователей всем кто платил бабло и лавочку прикрыли.И вот ермолкин придумал новый способ облегчить карманы лошни на некоторое количество денежных знаков.
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Конечно лучше как ты, производить только злобу, нытье и нищету.
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не на что, потому что сами страну разворовали до фундамента уже.
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Думаю рано или поздно, но США на уровне узкого кабинета даст зеленый свет на отстрел всех этих новых (и только пока) виртуальных государств. Иначе появятся настоящие государства в государстве.
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Коломойский сказал, что эта "Либра" путинская валюта, которой он в час "Х" компенсирует все санкции объявив её банкротом )
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Скоро каждый желающий будет выпускать свою криптовалюту.
Это проще, чем печатать на бумаге чужую. Facebook запустить власну криптовалюту Libra - Цензор.НЕТ 87
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономFacebook запустить власну криптовалюту Libra
 
 
 
 
 
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