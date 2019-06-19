 Facebook запустить власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook заявила, що вона зв'язалася із 28 партнерами, щоб сформувати асоціацію Libra, засновану в Женеві організацію, що керує новою цифровою монетою, яку вона запустить у першій половині 2020 року, йдеться в маркетингових матеріалах та інтерв'ю з керівниками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Facebook також створила Calibra, дочірню компанію, яка пропонуватиме цифрові гаманці, пов'язані з платформами обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp, щоб зберігати, надсилати та витрачати нову криптовалюту, що забезпечуватиметься активами, які підтримуються урядом.
Компанія, що базується в Менло-Парк, штат Каліфорнія, має великі амбіції щодо криптовалюти, але питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди.
Компанія Facebook сподівається, що вона не тільки забезпечить транзакції між установленими споживачами та підприємствами в усьому світі, а й надаватиме споживачам доступ до фінансових послуг.
В пейсбуке решили слегка отреформировать мыролюбно своих пользователей? устроить госдеповскую версию роттердама++?
Только дебил может доверить этой *************** конторе свои бабки.
Бабки будут там, где и голоса домохозяек, которые голосовали, как сказали им пригожинские тролли.
Американское аэрокосмическое агентство приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М». Это произошло из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском. По прогнозам российских ученых, запуск обсерватории должен состояться в начале 30-х годов. Представители института пожаловались на то, что деньги, которые выделяет Роскосмос на научные проекты все время сокращается.
На первых порах она будет дешёвой, а потом будет расти...
продаю
Ермолочник попался на продаже личных данных пользователей всем кто платил бабло и лавочку прикрыли.И вот ермолкин придумал новый способ облегчить карманы лошни на некоторое количество денежных знаков.
Это проще, чем печатать на бумаге чужую.