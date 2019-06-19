 Facebook запустить власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook заявила, що вона зв'язалася із 28 партнерами, щоб сформувати асоціацію Libra, засновану в Женеві організацію, що керує новою цифровою монетою, яку вона запустить у першій половині 2020 року, йдеться в маркетингових матеріалах та інтерв'ю з керівниками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Facebook також створила Calibra, дочірню компанію, яка пропонуватиме цифрові гаманці, пов'язані з платформами обміну повідомленнями Messenger і WhatsApp, щоб зберігати, надсилати та витрачати нову криптовалюту, що забезпечуватиметься активами, які підтримуються урядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіції встановила зловмисника, який майнив криптовалюту за рахунок 1,5 мільйона українців

Компанія, що базується в Менло-Парк, штат Каліфорнія, має великі амбіції щодо криптовалюти, але питання конфіденційності споживачів або регуляторні бар'єри можуть спричинити значні перешкоди.

Компанія Facebook сподівається, що вона не тільки забезпечить транзакції між установленими споживачами та підприємствами в усьому світі, а й надаватиме споживачам доступ до фінансових послуг.