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 ЦВК 18 червня прийняла документи у 122 кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія на засіданні 18 червня зареєструвала ще 122 кандидатів у народні депутати, які будуть балотуватися в одномандатних виборчих округах.

Загальна кількість зареєстрованих кандидатів-мажоритарників становить 583, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ЦВК.

При цьому 97 осіб кандидатів зареєстровані як самовисуванці, а 25 - представляють політичні партії "Самопоміч" (13 кандидатів), ВО "Свобода" (шість кандидатів), "Народний Рух України" (два кандидати), "Справжні дії" (два кандидати) , "Єдність" (один кандидат) і "Мерітократична партія України" (один кандидат).

На сьогодні ЦВК усього зареєстрував 511 кандидатів-самовисуванців, які балотуватимуться в одномандатних округах, і 72 "мажоритарники", яких висунули політичні партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132982
 
 
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