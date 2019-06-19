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 "Слуга народу" оприлюднить прізвища своїх мажоритарників до 20 червня, - Разумков

Партія "Слуга народу" має намір оприлюднити прізвища своїх кандидатів у депутати Верховної Ради у мажоритарних округах до 20 червня.

Про це повідомив глава партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"У найближчі два дні ми це зробимо (оприлюднимо прізвища кандидатів)", - сказав він.

За його словами, список мажоритарних кандидатів у депутати вже затверджено, але залишаються технічні питання, які будуть вирішені найближчими днями.

Також читайте: Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132981
 
 
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Та то не суть важливо - можна й без прізвищ ту безмасну колоду пустих карт.
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Ну да а лешка гончеренко,курячий из бепы,тогда кто.Вы хоть петин список посмотрите.30номер ,отличная,просто монашка и эталон европейский.
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так вони достойні один одного. Візьми список пес і слуги - у пес навіть авторитетніший буде. А по здібностях - те саме.
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Берем.У пети 30 номером тетка с ютуба,от которой даже наркоманши отдыхают.Вы о чем?
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Ах какой йумар - практически уровня квартала)))
Єто типа должно убедить голосовать за слугу урода?
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нет.. просто об твего сивого жабосвина лишний раз ноги вытереть приятно
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Над тобой посмеялась природа - ты сам о себя ноги вытер)
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что,жабосвинчик,абыдна,да? привыкай к петушиным 7%
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Він навіть у реалі нездатний плюнути на коротку дистанцію. Тож відривається у віртуалі, убоге.
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".

(Валерия Новодворская).
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Нет просто уровень тех,кто предлагает за них голосовать.Мне все равно,за петюню не проголосую.Ето право делать ставки на таких и потом не плакать ,,что все против него.Ну как минимум должен обьяснить,кто это,но он всегда считал себя царем,за что и улетел в небытие.))Все просто.
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Попки-кнопкодавы...без мозгов и собственного мнения...и фамилии не имеют ни какого значения..
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Зе-бильчики, помните, что ВСЕ мажоритарщики этих выборов, на совести вашего блаЗЕня!
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Давно вже не було чутно про КП в Україні, а тут почали з'являтися різні російські видання. 🤔
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" оприлюднить прізвища своїх мажоритарників до 20 червня, - Разумков
 
 
 
 
 
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