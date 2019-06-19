 "Слуга народу" оприлюднить прізвища своїх мажоритарників до 20 червня, - Разумков

Про це повідомив глава партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"У найближчі два дні ми це зробимо (оприлюднимо прізвища кандидатів)", - сказав він.

За його словами, список мажоритарних кандидатів у депутати вже затверджено, але залишаються технічні питання, які будуть вирішені найближчими днями.

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