 "Слуга народу" оприлюднить прізвища своїх мажоритарників до 20 червня, - Разумков

Про це повідомив глава партії Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання читачів видання "КП в Україні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.
"У найближчі два дні ми це зробимо (оприлюднимо прізвища кандидатів)", - сказав він.
За його словами, список мажоритарних кандидатів у депутати вже затверджено, але залишаються технічні питання, які будуть вирішені найближчими днями.
Єто типа должно убедить голосовать за слугу урода?
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).