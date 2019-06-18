 Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня в Twitter повідомив американський президент Дональд Трамп.

"Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження [на посаді], щоб присвятити більше часу своїй родині. Я дякую Пату за його видатну службу і призначу міністра армії Марка Еспера новим виконуючим обов'язки міністра оборони", - написав він.

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