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Все про:Пентагон (225) Трамп (1833)

 Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана

Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан залишить свою посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня в Twitter повідомив американський президент Дональд Трамп.

"Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження [на посаді], щоб присвятити більше часу своїй родині. Я дякую Пату за його видатну службу і призначу міністра армії Марка Еспера новим виконуючим обов'язки міністра оборони", - написав він.

Читайте також: Трамп має намір висунути Патрика Шанахана на пост глави Пентагону

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132980
 
 
 Топ коментарі
 
Попал под расследование о домашнем насилии, вот и вылетел
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над возрождающимися вооруженными силами России

Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана - Цензор.НЕТ 3572
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Попал под расследование о домашнем насилии, вот и вылетел
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А це ось з цього сайту. Електорат порошенка - такий "патріотичний"... Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана - Цензор.НЕТ 4161
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а почитав, це правда - якщо рускій іде в наступ - стріляй без питань, як фіни в 1939му. Бо вони запрягають довго, а лізуть швидко, як таракани.
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Трамп напоминает пионерлагерь, в котором дети раз за разом избавляются от любых вожатых)))
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Правильная стратегия. https://www.golos-ameriki.ru/a/us-army-expects-russian-capabilities-to-peak-by-2028/4805685.html

"США намерены инвестировать средства в возможности для победы над возрождающимися вооруженными силами России и Китая

По оценкам американской армии, военный потенциал российской армии достигнет пика в 2028 году, вскоре после чего, примерно в 2030 году, аналогичных результатов достигнут китайские военные.
Это дает США примерно десять лет для подготовки к этим угрозам, заявил в интервью высокопоставленный представитель Пентагона.
Высшее гражданское лицо в американской армии, министр Марк Эспер заявил, что армия сократит, откажется или перенесет на более поздние сроки около 200 оружейных программ и перенаправит средства на инвестиции в потенциал, способный победить возрождающиеся российские и китайские вооруженные силы".
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По контексту:
Патрик Шанахан поменялся Трампом на Марка Эспера... это ******** важно, чо
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над возрождающимися вооруженными силами России

Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана - Цензор.НЕТ 3572
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана
 
 
 
 
 
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