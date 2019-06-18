 Трамп повідомив про звільнення виконуючого обов'язки глави Пентагону Шанахана

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня в Twitter повідомив американський президент Дональд Трамп.
"Шанахан, який виконав чудову роботу, вирішив не продовжувати процес затвердження [на посаді], щоб присвятити більше часу своїй родині. Я дякую Пату за його видатну службу і призначу міністра армії Марка Еспера новим виконуючим обов'язки міністра оборони", - написав він.
"США намерены инвестировать средства в возможности для победы над возрождающимися вооруженными силами России и Китая
По оценкам американской армии, военный потенциал российской армии достигнет пика в 2028 году, вскоре после чего, примерно в 2030 году, аналогичных результатов достигнут китайские военные.
Это дает США примерно десять лет для подготовки к этим угрозам, заявил в интервью высокопоставленный представитель Пентагона.
Высшее гражданское лицо в американской армии, министр Марк Эспер заявил, что армия сократит, откажется или перенесет на более поздние сроки около 200 оружейных программ и перенаправит средства на инвестиции в потенциал, способный победить возрождающиеся российские и китайские вооруженные силы".
Патрик Шанахан поменялся Трампом на Марка Эспера... это ******** важно, чо