 Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ до припинення порушень прав людини в окупованому Криму, - МЗС

Про це йдеться в опублікованій на сайті МЗС заяві, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і в попередніх випадках, так званий "суд" відкинув аргументи сторони захисту про відсутність доказової бази і складу злочину в діях п'ятьох українських громадян - фігурантів так званої "Сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір". Зате "судді" повністю підтримали сторону звинувачення у визначенні "покарання" для громадян України", - сказано в тексті.

Київ розцінює такі дії російського суду як "черговий приклад застосування російською окупаційною адміністрацією антитерористичного законодавства для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу".

Читайте також: Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці неправомірні рішення і посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах" , - сказано в заяві.

Також у МЗС підкреслюють, що Російська Федерація має виконати в повному обсязі резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан прав людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 і 22 грудня 2018, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо заходів у рамках позову України проти Російської Федерації про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, суд у Ростові 18 червня засудив до тривалих термінів ув'язнення в колонії суворого режиму фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір": Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

Читайте також: Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж