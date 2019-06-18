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Все про:бізнес (330) Німеччина (1227) Зеленський (1748) інвестори (30)

 "Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій", - Зеленський зустрівся з представниками німецького бізнесу. ФОТО

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із великим та середнім бізнесом Німеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, - Зеленський зустрівся з представниками німецького бізнесу 01

На заході були присутні представники компаній, сукупний портфель яких становить 220 мільярдів євро.

Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.

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"Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають", – сказав Зеленський.

"Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною", – додав глава держави. За його словами, у планах – забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення "електронної митниці" та боротьба з контрабандою.

Глава держави також підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

Учасники зустрічі детально обговорили співпрацю з підприємствами у таких галузях, як сільське господарство, харчова, будівельна, автомобільна промисловість тощо. Президент наголосив на потребі локалізації бізнесу для створення робочих місць і пообіцяв допомогти з вирішенням задавнених бюрократичних проблем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132977
 
   
 Топ коментарі
 
"независимость инвестиций" нечто новое, Што оно курит??
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Сколько еще времени должно пройти, пока это чудо наконец почитает, что входит в его компетенцию и перестанет людей смешить
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Да-да, "гарантировать"...
Как с Лоукостом, которого суд по тыпильному обвинению прикрыл?
А Зеля по этому поводу НИ СЛОВА НЕ СКАЗАЛ!
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У нас кагбэ давно децентрализация, только никто этого не понял и требуют чудес от президентов, а всё решается на местах.
Зе будет стоять над каждой головой сильрады и запрещать требовать бабло?
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Что такое за термин «независимость» инвестиций? Это нечто безграмотное. Инвестиции всегда независимо делаются. А зависят они от риска и доходности, но не от президентов.
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Пока Зеленский, имея лояльных и назначеных им же глав МВД, СВР, ГУР, СБУ не смог разобраться даже с отрядами порошкоботов, которые его довольно ловко мочат уничтожая репутацию. Не смог решить колапс вызванный шквалом звонков с ложным минировпнием целых городов. В такой ситуации его гарантии немецкому бизнесу - смеху варта.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій", - Зеленський зустрівся з представниками німецького бізнесу. ФОТО
 
 
 
 
 
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