 ПЦУ звернулася до військових капеланів із закликом не йти на збори до Філарета

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні голови Синодального управління військового духовенства Української Православної Церкви в Фейсбуці.

"У зв'язку з намірами скликати помісний собор УПЦ Київського патріархату закликаємо всіх військових священиків (капеланів), хто бажає блага для церкви й України, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ", - зазначено в повідомленні.

У ПЦУ нагадали про те, що всі капелани, які несуть місіонерську діяльність серед військовослужбовців усіх силових структур України, є кліриками Об'єднаної Православної церкви України і не можуть брати участі в цих зборах.

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