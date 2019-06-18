EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  1763  17
Матеріали за темою:
Все про:Філарет (208) капелан (38)

 ПЦУ звернулася до військових капеланів із закликом не йти на збори до Філарета

Військове духовенство Православної церкви України закликало військових капеланів відмовитися від участі в Соборі УПЦ Київського патріархату, який планують провести 20 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні голови Синодального управління військового духовенства Української Православної Церкви в Фейсбуці.

"У зв'язку з намірами скликати помісний собор УПЦ Київського патріархату закликаємо всіх військових священиків (капеланів), хто бажає блага для церкви й України, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ", - зазначено в повідомленні.

У ПЦУ нагадали про те, що всі капелани, які несуть місіонерську діяльність серед військовослужбовців усіх силових структур України, є кліриками Об'єднаної Православної церкви України і не можуть брати участі в цих зборах.

Читайте також: Скликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132976
 
   
 Топ коментарі
 
дід старий філарет що ніяк не угомониться старенький ..... що старість з людьми робить....з олвкою вава... відібрали у старенького сан патріарха вигаданного колись..ненабавився в пристол ще пограти...щось не чую ПЕТРА ОЛЕКСІЄВИЧА НА ЦЮ ТЕМУ ТОМОСА ...що здувся єкс президент.... мовчіть як в рота води набрав...мабудь за виборами ніколи....яка біда.....((
 показати весь коментар
 
«Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?» - Филарета
 показати весь коментар
 
Вы прозреете, если прочитаете несколько раз Библию. В православных храмах Бога нет. Там сатанизм, поклонение идолам и сребролюбие. Мой совет - молитесь дома или уединенно на природе. Бог всех видит и слышит ваши сердца и посредники ему не нужны.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дід старий філарет що ніяк не угомониться старенький ..... що старість з людьми робить....з олвкою вава... відібрали у старенького сан патріарха вигаданного колись..ненабавився в пристол ще пограти...щось не чую ПЕТРА ОЛЕКСІЄВИЧА НА ЦЮ ТЕМУ ТОМОСА ...що здувся єкс президент.... мовчіть як в рота води набрав...мабудь за виборами ніколи....яка біда.....((
 показати весь коментар
 
 
тепер це проблема зелебені. Петро Олексійович навідь не депутат. А своє ставлення до томоса він показав.
 показати весь коментар
 
 
Vitaliy Pavlov Зараз це проблема вірян.Але вірян не хочуть об'єднання.
 показати весь коментар
 
«Не называйте ПЦУ канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского патриарха?» - Филарета
 показати весь коментар
 
 
скажу так.... так засрали голову народу и верянам... кто есть кто. митрополити. патриархи. того признал. того нет. бегали вьібегали и разострались. так помпезно всё делалось...я за УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЯСНО ОТДЕЛЬНО ОТ МОСКОВИИ. но бляха муха...что порошенко невмешивается...ведь єто и его детище тоже. он повлиял на получение ТОМОСУ. чего молчит и деда на место непоставит...не встретится? инет молчит вместе с порошенко... или всё. бьіла любовь...завяли помидорьі...(( грусно всё..
 показати весь коментар
 
Возможно с дедом уже встречались и говорили. Просто некоторіе вещи не принято віносить на публику.
 показати весь коментар
 
 
Кто такой Порошенко, чтобы Филарета на место ставить ? Ему и прежде рыло своё сунуть в церковные дела не следовало, но ради пиара и рейтинга он пренебрегал законом. А нынче, когда тема с автокефалией уже отыграна, он думать забыл про томос и проблемы внутри ПЦУ его уже не колышат.
 показати весь коментар
 
 
Що ви тут безсоромну московську брехню розповсюджуєте? Московська церква понад 140 років ніким не визнавалася, поки обманом не затримала у себе константинопольського патріарха на 2 роки, топили його слуг в річці і потім вимучили від нього ту автокефалію.Наша автокефальна церква тільки кілька місяців, як законно отримала Томос. І є в Константинопольському диптиху як і інші 14 церков, кожна на своєму місці. Їй треба розвиватись, набирати силу у суспільстві. Гундяй і РПЦ всі зусилля і всі впливи витрачає на всі православні автокефалії , щоб затримати визнання ПЦУ іншими церквами. Інші церкви після отримання Томосу, такого самого як і ПЦУ, багатьма роками, десятками років отримували це поступове визнання від інших. Церковні справи не швидкі. Ніхто там не поспішає. Але нашим хохлам-малоросам чи підкацапникам дай гундяївську брехню розповсюджувати серед людей, які, може мало знають, і їм можна цю ганебну московитську локшину на вуха вішати.
 показати весь коментар
 
В цьому році на Трійцю вперше не пішла до церкви . Після всіх закликів Філарета не хотіла іти. І все думаю останнім часом , які самовіддані були керманичі в УГКЦ . А нам не везе на святих отців . «. Хочу быть владычицей морскою» - Філарет .
 показати весь коментар
 
 
Бо УГКЦ ніколи!!! не займалася політикою. Мені, як вірному УГКЦ ніколи не було соромно за ЖОДНОГО!!! з ієрархів церкви. Я глибоко поважаю Блаженнійшого Гузара, який добровільно зрікся сану, щоб дати дорогу молодому Шевчуку. Мені, як напевне і Україні не вистачає мудрих, дещо іронічних притч і повчань Блаженнійшого. Він міг розрадити, міг заспокоїти, вселяв надію. Я і зараз люблю слухати його роздуми вголос про Україну, про нарІд, про політику. Чи можна подібне сказати про Філарета? Ні.
 показати весь коментар
 
 
Вы прозреете, если прочитаете несколько раз Библию. В православных храмах Бога нет. Там сатанизм, поклонение идолам и сребролюбие. Мой совет - молитесь дома или уединенно на природе. Бог всех видит и слышит ваши сердца и посредники ему не нужны.
 показати весь коментар
 
 
"То ли он украл, то ли у него украли, в общем что-то было". Примерно так отношусь к Томосу. Ещё вспоминается из Собачьего сердца
"Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Да. Да. Я для них умер." А вместо этого у нас лебедь, рак и щука вышли с этим Томосом. Кацапы небось радуются ПЦУ обратилась к военным капелланам с призывом не идти на собрание к Филарету - Цензор.НЕТ 2615
 показати весь коментар
 
 
Даже Святое дело сделанное кривыми руками с лживой душонкой, к сожалению, не приносит положительного результата. Пете шоколадному томос уже не нужен. Филарет опять хочет быть патриархом. Епифаний молодой ещё. На данный момент нет, как не печально, но ПЦУ не признала ни одна православная церковь, кроме Константинополя. И Филарет своими действиями ПЦУ просто добивает. Исторический шанс имеет все возможности качнуть в Лету.
 показати весь коментар
 
 
Чого, хай підуть, надають срачів тим розкольникам.
 показати весь коментар
 
Нашим людям,що не дай.то все не таке.Якісь притовчені.Ну то живіть в лайні,разом з братами московитами,ви ж цього хочете.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПЦУ звернулася до військових капеланів із закликом не йти на збори до Філарета
 
 
 
 
 
 вгору