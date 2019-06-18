 ПЦУ звернулася до військових капеланів із закликом не йти на збори до Філарета

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні голови Синодального управління військового духовенства Української Православної Церкви в Фейсбуці.
"У зв'язку з намірами скликати помісний собор УПЦ Київського патріархату закликаємо всіх військових священиків (капеланів), хто бажає блага для церкви й України, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ", - зазначено в повідомленні.
У ПЦУ нагадали про те, що всі капелани, які несуть місіонерську діяльність серед військовослужбовців усіх силових структур України, є кліриками Об'єднаної Православної церкви України і не можуть брати участі в цих зборах.
"Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Да. Да. Я для них умер." А вместо этого у нас лебедь, рак и щука вышли с этим Томосом. Кацапы небось радуются