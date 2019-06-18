 Найбільший європейський лоукост Ryanair відкриє рейси з Харкова до Познані й Вільнюса

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, після відкриття 17 червня регулярного сполучення з Краковом Ryanair з жовтня зв'яже Харків регулярним сполученням з литовським Вільнюсом та польською Познанню. Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень, квитки вже доступні мандрівникам.

Як зазначає прес-служба аеропорту "Харків", Польща - один з найпопулярніших напрямків серед пасажирів. Наразі місто має пряме регулярне авіасполучення з польськими містами Варшава, Катовіце, Гданьськ і Вроцлав.

Читайте також: Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

"Ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевозити за рік 1,4 мільйона пасажирів", - розповів про плани розвитку співпраці з українськими аеропортами, серед яких і Харків, виконавчий директор Ryanair Sun Міхал Качмажик.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair 17 червня запустила рейси у напрямку Харків-Краків. Польоти до польського міста будуть здійснюватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, вартість квитків в одну сторону без багажу - від 581 грн.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів мандрівників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ryanair у 2019 році відкриє 7 нових маршрутів в Україні