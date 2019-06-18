 700 службових автомобілів, розбитих у перші роки роботи патрульної поліції, чекають ремонту, - Жуков

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронець пояснив, що численні ДТП за участю патрульних автомобілів пов'язані з тим, що у поліцейських було мало досвіду водіння саме службового автомобіля.
"Проблема існує через те, що коли поліцейський включає маячок і сирену, то він упевнений, що, згідно з ПДР, його всі повинні пропускати. Але водії не завжди дотримуються таких правил, а тому, відповідно, на перехрестях часто відбуваються аварії", - сказав Жуков.
"Усі машини поліції застраховані, а за свій рахунок ремонтують тільки ті екіпажі, з вини яких сталася аварія. Втім, автомобіль може очікувати виплати страхової компанії впродовж півроку і більше, але нам треба працювати. Тому зараз ремонт авто відбувається за гроші Департаменту патрульної поліції через тендерні процедури.
Крім цього, є така проблема, що в 2015-му - перший рік роботи патрульної поліції - було розбито дуже багато машин. Отже, вони досі десь стоять і чекають своєї черги на ремонт, а це 40% всього автопарку поліції - приблизно 700 машин на всю Україну", - визнав поліцейський.
Вам рассказать, что бы с такой полицией былоб в фрг?
Гужевые повозки
С пони
Это Совок виноват, его уже 30-ть лет не существует, но он во всём виноват. И через 300 лет будет виноват, это же так удобно.
Сколько километров дороги ждёт ремонта?
73% зебилов ждут диджитализацию!
Бабушки ждут управление страной в смартфоне!
Граждане ждут коммуналку в размере неиспользования в предвыборной агитации!
Граждане Украины ждут мира на востоке!
Пленные и заложники ждут свободы!
Полицейские ждут новые вертолеты!
И только жуков жаждает отремонтировать непригодные к Украине приусы, а участковый ждёт кого угодно, чтобы сбить пачку бумаги.
Такая вот жизнь....
У тебя это в обертке от соевой мацы разве не написано?
Зальонський наш резидент!
жаль что мы поняли это только после того как потеряли их
Ну так пусть эти водители и ремонтируют, которые врубили музон в своём корыте и не смотрят по сторонам.