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 700 службових автомобілів, розбитих у перші роки роботи патрульної поліції, чекають ремонту, - Жуков

40% всього службового автопарку постраждало у ДТП в перші роки роботи патрульної поліції і чекають ремонту.

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронець пояснив, що численні ДТП за участю патрульних автомобілів пов'язані з тим, що у поліцейських було мало досвіду водіння саме службового автомобіля.

"Проблема існує через те, що коли поліцейський включає маячок і сирену, то він упевнений, що, згідно з ПДР, його всі повинні пропускати. Але водії не завжди дотримуються таких правил, а тому, відповідно, на перехрестях часто відбуваються аварії", - сказав Жуков.

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"Усі машини поліції застраховані, а за свій рахунок ремонтують тільки ті екіпажі, з вини яких сталася аварія. Втім, автомобіль може очікувати виплати страхової компанії впродовж півроку і більше, але нам треба працювати. Тому зараз ремонт авто відбувається за гроші Департаменту патрульної поліції через тендерні процедури.

Крім цього, є така проблема, що в 2015-му - перший рік роботи патрульної поліції - було розбито дуже багато машин. Отже, вони досі десь стоять і чекають своєї черги на ремонт, а це 40% всього автопарку поліції - приблизно 700 машин на всю Україну", - визнав поліцейський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132974
 
 
 Топ коментарі
 
А на выходе придурка на Мерсе на пешеходном мосту в Киеве нашли пользователи соцсетей а не полиция
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700 автомобилей... это пздц. Оплачено нашими с вами деньгами, а что на выходе?
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Понабирали блин шумахеров-недоучек каких-то. Угрохать 40% машин это уметь надо....
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так они ездят с маячками просто так... имхо каким надо быть дебилом что попасть на полицейской машине в ДТП, причем дтп мелкие)))
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При мне в одессе сопляки на спуске к золотому пляжу на 16 линии гробили авто об бордюрный камень,тупо продолжая движение
Вам рассказать, что бы с такой полицией былоб в фрг?
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не не надо.. позонило сразу 15-25 фрау и херов приехало б 10-15 тв и радиостанций 300-400 журналистов.. приехал бы начальник полиии глава внутренней безопасности Общество АДАС и так далее.. полицаев тех через 2 секунды отстранили от работы взяли бы кровушку на алкоголь наркотики отправили бы к псизиатрам а там все остальные анализы моча слюна.. была бы пресс конферения с извинениями начальник полции командир их непосредственный начальник бургомистру подали бы заявление об оставке которая бла бы принята на пол раза.. ну а там суд штрафы срок тюрьма дурка.. короче.. черный список..даже в дворники не взяли бы.. анулировние права на пенсию медстраховку...
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Понабирали блин шумахеров-недоучек каких-то. Угрохать 40% машин это уметь надо....
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700 автомобилей... это пздц. Оплачено нашими с вами деньгами, а что на выходе?
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А на выходе придурка на Мерсе на пешеходном мосту в Киеве нашли пользователи соцсетей а не полиция
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Есть предложение бюджет МВД ограничить исключительно СМСками по 5 грн. от благодарных граждан.
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на виході ти придурку з зеленським пісюном на лобі
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рекордсмены по ДТП полицейские, это просто анекдот 40%
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40 процентов машин ушатали,теперь зато мицубиси им закупают))))
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Результат набора в палицию наркоманов, алкоголиков и студентов-недоучек. Во сколько бюджету вылезли такие покатушки и пафос, если стоимость одной такой машины 55тыс. Евро. К тому же никто ети гибриды ремонтировать не будет. Дороже выйдет. А батареи очень хорошо продаются автосервисам привозящим из США дохлые приусы без батарей.
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А что нельзя машины подешевле для криворуких новичков полицаев покупать? У нас армия собирает старые буханки по запчастям чтобы хоть на чем то ездить на фронт и вывозить раненных, а мусора разбивают золотые по цене внедорожники и приусы.
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Проблема не в криворукости, в советской ментальности. Не моя личная техника? Значит плевать и нужно угробить, это же весело!
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Проблема в том, что такие недоразвитый как ты сначала дают обещания, потом линяют.
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Да нет, тут другая тема, наоборот. Всё подсказывает, что у них руки кривые, навыков нет, знаний нет, желания учиться тоже нет. Так кто же виноват? Ну уж точно не они, они то молодцы!

Это Совок виноват, его уже 30-ть лет не существует, но он во всём виноват. И через 300 лет будет виноват, это же так удобно.
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Совок привил ментальные скрепы которые передают из поколения в поколения - укради на работе, делай работу плохо, бери взятки, давай взятки, не твое надо ломать.
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Его нет уже 30-ть лет. Успокойся. Давно уже во всём виноваты те кто ничего не может сейчас. А если постоянно кивать на прошлое, оправдывая собственную лень, то так страну никогда не построишь.
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Но именно все еще живая совковая система ценностей отправила на свалку 700 прекрасных автомобилей, которые должны были еще работать и работать во благо общества. Это же факт, железобетонный.
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Мы с тобой ходим по кругу. Если я не могу качественно выполнять свою работу - меня увольняют. И я не могу сказать, что это Совок виноват, а не я. Ты считаешь что можно так сказать. Вот и всё. Наверное, нам с этим разговором стоит закругляться.
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Посмотри на примере. Когда человек алкоголик, виноват конечно человек, но также виновата ментальность которая сделала из него алкоголика, именно ментальность его окружающая ему вначале объяснила и научила, бухать это нормально, правильно и естественно. Поэтому сложно отделить одно от другого.
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))))
Сколько километров дороги ждёт ремонта?
73% зебилов ждут диджитализацию!
Бабушки ждут управление страной в смартфоне!
Граждане ждут коммуналку в размере неиспользования в предвыборной агитации!
Граждане Украины ждут мира на востоке!
Пленные и заложники ждут свободы!
Полицейские ждут новые вертолеты!
И только жуков жаждает отремонтировать непригодные к Украине приусы, а участковый ждёт кого угодно, чтобы сбить пачку бумаги.
Такая вот жизнь....
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а что разве дороги немыролюбная свиномразь ремонтировала???

У тебя это в обертке от соевой мацы разве не написано?
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Так это ж вроде Япония и дарила эти авто по Киотскому (или как его) протоколу. Вот пускай теперь Япония их и ремонтирует. Небось неликвид подарила, потому и аварии.
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Говорят, что тупые не понимают иронии.
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Нехай на конях їздять. Одна голова добре, а дві краще. При чому з однаковим інтелектом.
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если уже полиции страховые не платят годами, то представляю сколько пересичному надо ждать выплат...
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вот раньше, вот это были ГАИшники...настоящие профессионалы...и сами жили и людям давали возможность жить

жаль что мы поняли это только после того как потеряли их
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це ти з тих, хто сьогодні анонсував партію лягавих, та про їхне зубожіння? часто бачу ці анорексичні мордяки на дорогих іномарках, які на окладі непосилам згорбатили на сирітські халупи, квартири і дітям в валюті та золоті зарили, це не кажучи про арендовані землі у селян та ставки і інше. коли ж ви нажретеся?
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Один меня отпустил за нарушение, другой представился "оборотнем в погонах". Так и сказал.
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Рома, только самые тупые не прошли переатестацию - ну такие конкретные дауны, которые 2 слова связать не могут.
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євробляхи їм замість пріусів. а як навчити берегти . толку з того ремонту -на день і трошки
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Эти "полицейские" не знают Конституции, не знают даже что светофор и знаки должны быть освобождёны от загораживающих предметов.Давно хотел скрытую экшн-камеру, видимо придётся таки купить.
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Чужое - не жалко, вот поэтому и бьют. А если бы ездили на своих жужах , а не на служебных, то была бы совсем другая статистика.
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по паре коньков на роликах, кааааждому)
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Небольшая часть полицейских их сразу видно,это дебилы с походкой орангутана,которые всё ломают,обычно это родственники ментов.
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Дорого же нам обходятся понты парикмахеров
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к стати у полицаев в сша на машине пишут когда ее купили полицаям , и если случается авария по вине полицая то платит страховая компания а за ремонт удерживают с виновников дтп. И да, там не закупают ни вертолетов ни люксовых автомобилей для нужд полиции.
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То есть, у полиции США нет вертолётов?)))
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Пускай их лучший в мире министр рюкзаков чинит.
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Обязаны пропустить, а не подпрыгнуть или растворится в воздухе)
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"Но водители не всегда придерживаются таких правил, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии"

Ну так пусть эти водители и ремонтируют, которые врубили музон в своём корыте и не смотрят по сторонам.
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Цензор.НЕТНовиниПодії700 службових автомобілів, розбитих у перші роки роботи патрульної поліції, чекають ремонту, - Жуков
 
 
 
 
 
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