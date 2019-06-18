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Все про:Крим (6933) екологія (424) Армянськ (17)

 Мешканці окупованого Армянська, де минулого літа стався викид на хімзаводі, знову скаржаться на екологію

На окупованому півострові жителі Армянська, де влітку минулого року стався викид із кислотонакопичувача заводу "Кримський титан", знову скаржаться на погане самопочуття і пов'язують це з погіршенням екологічної обстановки в місті.

Як розповіли Крим.Реалії місцеві жителі, в місті вже говорять про повторення минулорічної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

"Часто люди скаржаться, пишуть у місцевій групі. Багато скарг надходить. На погіршення самопочуття. Знову ж таки, опухлі очі, кашель моторошний, свербіж. Це все періодично проявляється. Особливо коли настає ніч, коли спека спадає. Те саме, що було влітку (минулого року - КР). Тут все було очевидно, всі люди прекрасно розуміли, що буде повторення. Більше місяця точно, потихеньку починалося, ледь-ледь, як більша спека пішла. О четвертій ранку взагалі важко. В алергіків - у мене діти алергіки - це відразу проявляється, кашель, очі опухлі, ми вже на гормональних препаратах", - сказала в коментарі Крим.Реалії активістка з Армянська Катерина Пивовар.

У соціальних мережах також обговорюють і скаржаться на неприємні запахи в місті і нездужання.

Також читайте: В окупованому Криму зафіксовано новий викид хімічних речовин: в повітрі Красноперекопська хлористого водню в 4,4 рази більше норми

Забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську також фіксують фахівці кримського Гідрометцентру.

"Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - сказано в опублікованому моніторингу, який проводився з 3 по 10 червня.

При цьому підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов розповів 18 червня про те, що спека в Криму не призвела до погіршення екологічної ситуації в районі заводу "Титан".

"Рівень концентрації сірчаної кислоти там зараз 6,5-7%. Гранично допустима норма концентрації - 12%. Торік була 30% концентрація, через що відбувалося випаровування. Сьогодні подається в кислотонакопичувач приблизно 52 тисячі кубометрів (води) на добу, випаровується - близько 40 тисяч кубометрів на добу. Поки баланс витримується і нічого (в повітрі) немає", - цитує Аксьонова провладний кримський сайт Кримінформ.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявили перевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

Окупаційна влада Криму оголосила, що завод "Кримський титан" буде зупинено на два тижні. Дітей дошкільного та шкільного віку масово вивозять із міста.

Президент України Петро Порошенко запросив дітей з Армянська оздоровитися в Херсонській області. Водночас за даними Херсонської ОДА, залежно від вітру 6 сіл на Херсонщині потрапляють до зони дії викидів із заводу "Титан". Станом на 11 вересня через викиди з "Титана" з півдня Херсонщини евакуйовано 405 дітей.

Режим НС в Армянську і прилеглих селах було знято 23 вересня. Слідчі порушили кримінальну справу про порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132972
 
   
 Топ коментарі
 
Неееееее! Их никто не сдавал, это они с баянами песнями и плясками сдавали Украину! Тебе ли ,мразь ольгинская этого не знать?
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Дихайте на повні груди,то вітаміни від Ху"ла))
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а кому вони скаржаться фуйлу-ватному солнишкові ?
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а кому вони скаржаться фуйлу-ватному солнишкові ?
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Вот неугомонные,лишь бы поныть, евреи наверное...
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Простые жители Крыма не виновны в том что их сдали Рассеи
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Неееееее! Их никто не сдавал, это они с баянами песнями и плясками сдавали Украину! Тебе ли ,мразь ольгинская этого не знать?
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Кто приказал татарам разойтись перед горсоветом в Симферополе и запустить туда рассеян?Узнай ,балда
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Ваши пулеметчики, запущеные туда рыгами в парламенте крымском. Крови никто не хотел из Украинцев. ВЫ ждали повода и всех уничтожить. Ежели что не так, дай ссылку, только на ваших гнид не ссылайся.
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Выходите на дорогу с иконами станьте перед кацапами.Может они испугаются)))
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Так тебе нужен Крым с ними или нет обратно?
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И нет ни одного, кому бы понравилась эта новость....
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Может потому, что люди остаются людьми даже по отношению к дуракам?
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Ещё никогда не было общества, в котором сугубо дураки (или гении). Так что довод не совсем состоятелен.
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Подговорите остальных крымчан, замутите референдум о переходе обратно в Украину и мы сможем вам помочь!
Не? Не хотите?
Тогда идите вы на х..... со своими жалобами!
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Походу наша титановая руда продолжает идти в окупированный крым дабы не оставить крысчан без работы. Мы точно хотим вернуть крым? Потому что мне не верится.
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ну,как видишь,работа завода приносит пользу Украине .вводит смуту в настроения крымчан
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Пусть напишут в «Спортлото».............
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нифигасе, крымчане жалуются!
сидеть, шавки. сосать чупачупс.
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Это все из-за нехватки пресной воды, сто раз объясняли что Крым без днепровской воды засаливается, грунтовые воды с каждым годом будут все более соленые, а они эту уже подсоленную водичку в отстойник с кислотой качают, а реакция идет... вот и результат.
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Секундочку! Ихний гуру "гоблин" сказал,что крыму вода Днепра без надобности! Лично у меня нет оснований ему не верить! Жили же в свое время скифы без этого канала и ничего... их уже нет, глядишь и мардвы не станет.
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И завода с кислотным отстойником не было, там есть места где достаточно пресной воды для жизни, но это не Армянск. Пол Крыма будет не пригодно для жизни без дополнительной пресной воды.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка. Об этом он сказал на встрече с местными жителями, видеозапись опубликована в социальных сетях.
Из слов губернатора следует, что «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей», которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. «[Такие люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас», - отметил Белозерцев. Эти провокаторы, по словам губернатора, вбрасывают ложную информацию и «народ взрывается». Белозерцев призвал жителей села верить только официальным данным.

Так что молчать пиндосские агентьі и слушать что царь вам говорит
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМешканці окупованого Армянська, де минулого літа стався викид на хімзаводі, знову скаржаться на екологію
 
 
 
 
 
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