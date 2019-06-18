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Все про:Зеленський (1748) ЛГБТ-спільнота (154)

 Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд"

Президента України Володимира Зеленського запросили приєднатися до Маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти в Києві 23 червня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили організатори.

"Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності і підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є найвищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок та українців вийдуть на Марш рівності з вірою в європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в прес-релізі організаторів "КиївПрайд".

В Адміністрації президента поки не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.

Акції в рамках "КиївПрайд" почалися 16 червня і закінчаться 23 червня в Києві Маршем рівності. Організатори очікують як мінімум 10 000 учасників і учасниць.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132971
 
   
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Пусть валит куда хочет, главное шоб не возвратился.
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Ідея для букмекерів.Піде чи не піде?Робимо ставки?
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Зе давай, твои братья зовут тебя! Шалунишка.....
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СОЇ ПРИСВЯЧЕЄТЬСЯ! Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 6973
Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 5478
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ИИИИ? ЧТо дальше??? Продолжай, или это весь высер??
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Зібрався весь шоколадний прайд, під цією новиною. Своїх побачили? Йшли б ви, краще, шукати собі нового господаря, хвойди, а то доведеться, незабаром, на паркані писати, в зв"язку з відсутньстю фінансування.
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Ты кудахтал что порохоботам конец ещё 21 апреля и вот уже 18 июня а ты как попугай до сих пор кудахтаешь про порохоботов. КОгда там Петя в Ростов сбежит, а ЗЕбил??
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Зеб видя - у кого-то нет хозяина,
Увидит в этом непорядок и начнёт -
Как можно жить без барина?
Что 25% так живут - он это не поймёт.
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Та сумнівна це "честь", репрезентувати себ як пі....са Мабуть, Зелень на це не піде. P.S. Звичайно, з крапки зору пі.....са усі інші люди "ненормальні", і пі...сів тягне їх "виправити" - бо інакше навіщо усі ці "паради" з голою натурою і перформансами?
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Тобто сатира на реалні речі є злочином, фсбшний "батькавітер"?
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А тем временем соевые по домам откунилингят и отминьетят , пока пройдет марш равенства ..
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Я не смотрел ни Квартал 95 Э, ни 1 серии кино про Голобородька . Я не жду идеала , и он н е мой герой . Но Пепу ушли - класс. а второе пока я вижу что ЗЕ лучше Пепы , как для начала .Все это пока выглядит смешно , так как же как допустим Пепа сос т ххх у Палубия .

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Боже , какой позор, как стыдно перед нашими ребятами в окопах Донбасса.
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В чем именно позор, вот если согласится тогда да.
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вот и...через лигу смеха израильских лгбт-шников навязывал 73%, а теперь может продемонстрировать свою толерантность для них же
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ФСБ проводить чергову провокацію під назвою "Марш рівносі" і запрошує Вовіка взяти у цій провокації участь? У якості кого? Як уявний пєдік серед студентів, які заробляють у ФСБ, виконуючи версію гоміків? Чи серед студентів, які заробляють у ФСБ, виконуючи версію "націоналістів"? Може досить заробляти у ФСБ, студенти?
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А если бы твоя Бахиня пошла на этот парад, то я уверен ты б сразу на весь форум орал что это самый лутший и самый патриотичный парад в мире. Переобулся бы мгновенно, фанатичный бот ботоксной бабки..
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Нє. Ваня вже скоро місяць як зробив камінг-аут.
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Якщо Ваня буде так часто перефарбовуватись, то до кольору "веселка" йому вже не далеко. Зміст визначає форму.
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Це ти мені кажеш? Може ти мене з кимсь переплутав? Бо я ж вашу продажну порошенківську братію наскрізь бачу Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 6862
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Везде вам мерещится ФСБ. Может все проще: приглашение Зеленского на марш это следствие его популярности, в том числе и среди последователей ЛГБТ.
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цікаво, шо серед) порошкових стільки знавців секс-меншинств),
це прихована латентна гомофорбність, як у кацапів, чи вони і є кацапами з ольгіно-лахти)?! Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 1006
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Пригорает у зебилов, понимаю. Ведь если твой кловун пойдёт на парад то тебе зебилу ничего не останеца как поддерживать, нахваливать, и прославлять ЛГБТ. И будешь ты тут на весь форум визжать как это по новому , какая у клоуна толерантность, будешь тут усераца требовать больше прав для ЛГБТ..Ну в общем всё то шо вы зебилы делаете стандартно вылизывая своему клоуну.
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Станеш тут знатоком питарасов, когда их 73% с лесбиянками вместе
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Люди с психическим расстройством на сексуальной почве, приглашают президента составить им компанию, для совместной демонстрации голых задниц...миленько Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 1654
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было еще двое. один скакал по пенькам, второй по лужам.
и кстати им это никто не предлагал.
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Ну, а что. Играл на рояле. Питарасам понравилось.
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хоть десь воно зможе бути як риба в воді. Та й лисого можна цьомкати, і ніхто не зверне увагу на двох підарів.
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- мужик, нє трісь возлє нас. Ми лєсбянкі
- це як?
- ну, ми токо дєвочєк любім
- о! То я тоже... лєсбіян! Тока дєвочєк люблю
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на очереди с приглашением алкаши, сифилитики и туберкулезники?
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Всем пофиг на это приглашение ,кроме п..сов которых осталось 8
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НЕ ну а чо? Хай сходит! Один раз ,как говорится - не ЛГБТ!
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"23 июня тысячи украинок и украинцев.."

В реальності буде по іншому: пару десятків депутатів та працівників іноземних посольств, пару сотень іноземних повій-содєржанок ("громадських діячів", сектантів, "журналістів"), і все це диво охоронятиме дивізія ментів. З усього цього кодла (крім ментів) українців буде <10%
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Да там реально пару сотен если убрать журналистов и ментов, а без ментов вообще идти побоятся.))
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Я мав на увазі не супровід зі сторони ЗМІ, а "журналістів"-учасників акції.
А туди ходять не звичайні *********, а платні найманці-компрадори. Відмовитись від участі не можна, всі мусять бути як багнет, інакше "снимуть с довольствия".
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Марш равенства? А что натуралы проводят марши по Киеву?
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Проще вежливо отказаться, сославшись на занятость, благо дел у него и без ЛГБТ-сообщества хватат.
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Очень правильно. Пускай Зебил побудет среди ментально близких людей...
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Тим часом - тому, що послідовні: Зеленський не підписує євроінтеграційні закони Керівництво Верховної Ради попросило президента Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які парламент ухвалив попереднього тижня. З відповідним проханням до Зеленського під час засідання погоджувальної ради звернулася перша заступниця голови парламенту Ірина Геращенко.
"Ми всі чекаємо підписання президентом законів, які минулого тижня ухвалив парламент, які є дуже важливими у контексті виконання угоди про асоціацію. Мова йде про закон про імплементацію актів законодавства ЄС у сфері технічного регулювання - це технічний безвіз. Другий - щодо сержантських звань. Він скасовує пострадянські звання прапорщиків і вирівнює сітку сержантських звань до стандартів НАТО", - сказала Геращенко.
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Вы его хоть привяжите к кровати, а то реально пойдет, а потом стыдно будет всей страной=)
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Гомиков нужно так же лечить как и педофилов, зоофилов, некрофилов и других сумасшедших. Гомосексуализм ето заболевание а не повод для гордости.
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У Володи есть дела по-важнее чем сомнительные мероприятия...а вот Пете можно и присоединиться, там все свои
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Спасибо. 47% для вхождения в ВР хватит. Лучше пете с его ПЕСом помогите, его пригласите, он не откажет.
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Зеля должен возглавить и доказать что он таки пассивный контрагент в дуэте с Коломойским Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 9827
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На гейпарад каждый приходит со своим В.А.Зеленом.
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Порохня просто в экстазе от темы.Своих чуют))))После пролета в раду,петя сопьется окончательно.Ну пожалейте его,ему не до геев сейчас Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд" - Цензор.НЕТ 2769,а вы его рейтинг окончательно добиваете.Пролетел как фанера над Парыжем.
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Я смотрю ты тут пришел понаблюдать за наблюдающими в тему, которая тебя совершенно не интересует. Ошибся кнопкой.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВи можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд"
 
 
 
 
 
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