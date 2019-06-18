 Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили організатори.

"Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності і підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є найвищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок та українців вийдуть на Марш рівності з вірою в європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в прес-релізі організаторів "КиївПрайд".

В Адміністрації президента поки не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.

Акції в рамках "КиївПрайд" почалися 16 червня і закінчаться 23 червня в Києві Маршем рівності. Організатори очікують як мінімум 10 000 учасників і учасниць.

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