 Ви можете стати першим президентом на Марші рівності, - ЛГБТ-активісти запросили Зеленського на "КиївПрайд"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили організатори.
"Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності і підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є найвищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок та українців вийдуть на Марш рівності з вірою в європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в прес-релізі організаторів "КиївПрайд".
В Адміністрації президента поки не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.
Акції в рамках "КиївПрайд" почалися 16 червня і закінчаться 23 червня в Києві Маршем рівності. Організатори очікують як мінімум 10 000 учасників і учасниць.
Увидит в этом непорядок и начнёт -
Как можно жить без барина?
Что 25% так живут - он это не поймёт.
афицерастекольщика...)
це прихована латентна гомофорбність, як у кацапів, чи вони і є кацапами з ольгіно-лахти)?!
и кстати им это никто не предлагал.
- це як?
- ну, ми токо дєвочєк любім
- о! То я тоже... лєсбіян! Тока дєвочєк люблю
В реальності буде по іншому: пару десятків депутатів та працівників іноземних посольств, пару сотень іноземних повій-содєржанок ("громадських діячів", сектантів, "журналістів"), і все це диво охоронятиме дивізія ментів. З усього цього кодла (крім ментів) українців буде <10%
А туди ходять не звичайні *********, а платні найманці-компрадори. Відмовитись від участі не можна, всі мусять бути як багнет, інакше "снимуть с довольствия".
"Ми всі чекаємо підписання президентом законів, які минулого тижня ухвалив парламент, які є дуже важливими у контексті виконання угоди про асоціацію. Мова йде про закон про імплементацію актів законодавства ЄС у сфері технічного регулювання - це технічний безвіз. Другий - щодо сержантських звань. Він скасовує пострадянські звання прапорщиків і вирівнює сітку сержантських звань до стандартів НАТО", - сказала Геращенко.
чому ти досі не там?
За пи...аниста-преЗЕдента.