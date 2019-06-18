 Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ повідомив сам директор Інституту заявивши, що нова влада навряд чи хоче бачити його на цій посаді.
"Є досить багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут не ліквідують, оскільки це може викликати занадто велике обурення, зате В'ятровича треба прибрати", - розповів Володимир В'ятрович.
Директор центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті вважає, що це пов'язано з його критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.
"Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики", - пояснив В'ятрович.
но не для кацапни.
а подруге з вятровіча) який націоналіст?, він порохобот, який тягне весь національний Рух
до розколу, як ті ж пацани з нац-корпусу...
чувак страждає)), в самому кркутому районі Києва, за ідею?!
Что это за институт такой памяти и кто в научном мире на международном уровне будет воспринимать его всерьёз если он превращается в пропагандистскую машину?
Ой шо тут объяснять
Сиди агитируй за пропаганду
отже мусить бути протидія.
Шо у вас российская пропаганда только ленивый не знает 😁
Ви не розумієте, про що пишете.
А потом передумала
Сколько вас таких ещё осталось? 7,8%? Переживём
приклади, можна.
викриття історичної правди не рахується, бо це загальноосвітні програми, і те, їх було занадто мало.
- ні.
- а будете?
- а є варіанти?
https://youtu.be/C8VrotadJoQ
Там есть короткие видео тупо по городам, думаю что вы сильно удивитесь.
Украина это лучшая страна в мире.
Беларусы из "процветающей" совково-лукашенковской РБ каждую субботу прут сотнями тысяч в приграничные украинские города, чтобы закупать в огромных количествах продукты и товары повседневного спроса в "нищей Украине".
..
.Європейська Солідарність - Європейська Солідарність..
Не дивно що зебобікам і їх мишебраттям він як кістка в голі
записные зеботы начали радостно повизгивать. Хотя я и не твой фанат, но будет жаль. Впрочем, ты держись, еще не вечер.
Кажуть і кандидатура вже -медиа-шлюха Коломойского и кандидат в депутати від партії Зеленського - Дубинский.
Жартую )) Але ХТО ЗНА...
Почитай свои должностные обязанности и чем ты должен заниматься на этом посту в рабочее время
Єто ж всем зебилам известно
Нова інформація. Перевертень у погонах, перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін спакував речі і зник у невідомому напрямку.Це той, хто жорстко зупиняв патріотів по блокаді торгівлі на крові із окупантами. Був правою рукою Порошенка. Тільки ми привезли свідків його злодіянь, а він вже у бігах.
Скільки там він кримінальних справ через беніні кармані суди "відкрив"?
Ну-ка, пригадайте, як він сам себе призначив "представником" зебіла?
Було б непогано,як заміну-Вахтанга Кіпіані.
Поэтому нехай Вятрович остаётся там где был - а ПЕС буде в пролёте !
пробачте...не потемі...хіба трішки - про пам"ять.. не шановний інститут, а про людину
згасла зірка української поетеси, молодої жінки (37 рочків) Ярослави ШЕКЕРИ
свтла дівчинка, наївні вірші від - щирої душі... пішла...відлетіта
* * *
Згасають життя щогодини,
Зоряний час біжить;
А ти - порошинка-людина,
Твоє існування - мить.
У вічності звична днина -
Тонка невловима нить;
А ти, неповторна людино,
Чим будеш мріять-творить?
Ярослава Шекера (1982-2019)
На далекій чужині -
Як забутій сиротині;
Вітер з моря повіває,
Русі коси розплітає.
Тому вітрові й байдуже,
Що у серці мальви тужать,
Що в вишневу Україну
Лине смуток журавлиний.
На далекій на чужині
В сни заходять берегині;
І сміються недалечко
Неньки очі-озеречка.
Та лиш сонечко засяє -
Миле марево зникає;
Й знову дні у самотині
На далекій чужині.
Ярослава Шекера (1982-2019)
Шо то типа Рабинович...