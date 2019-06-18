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 Політика України, Суспільство
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Все про:УІНП (7) В'ятрович (154)

 Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович

Ймовірність того, що діючий голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович залишиться на посаді дуже низька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ повідомив сам директор Інституту заявивши, що нова влада навряд чи хоче бачити його на цій посаді.

"Є досить багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут не ліквідують, оскільки це може викликати занадто велике обурення, зате В'ятровича треба прибрати", - розповів Володимир В'ятрович.

Директор центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті вважає, що це пов'язано з його критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

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"Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики", - пояснив В'ятрович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132968
 
 
 Топ коментарі
 
Вятрович один з небагатьох в цій державі хто знаходиться на своєму місці.
Не дивно що зебобікам і їх мишебраттям він як кістка в голі
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А ты типа неприкасаемый? И как ты можешь оставаться на должности, идя в депутаты?
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"Слуга народа" на этот пост без труда найдет достойного гражданина России в своих рядах.
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А ты типа неприкасаемый? И как ты можешь оставаться на должности, идя в депутаты?
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Украинский, и это не обсуждается. И никакой воды этим коллабарантам!
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в нього склєроз.. бо часто про це запитує, а відповідь мабуть забуває
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сначала избираешься депутатом,потом принимаешь решение быть им или остаться на прежней работе.так по закону ,да и по логике...
но не для кацапни. Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8314
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а чо ты так заволновался?на твою спину никто не претендует...держи ее просто ровно,сидя на ка дыркиной бутылке Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1438
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ти не сперечайся з гіхом), він цитує з першоджерела))),
а подруге з вятровіча) який націоналіст?, він порохобот, який тягне весь національний Рух
до розколу, як ті ж пацани з нац-корпусу...
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Так .так *одною сракою на двох стільцях * ..Це при ПОПіку мальдівському в систему пішло . Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4896..ПС ))) Вятрович на своєму місці ..але він правий Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 716 .Насолив він *клоунській команді * !
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вятравіч)- 100% порохобот, причому з ще й, здається садо-мазохіст, сидить в особнячку на Липський вул.) без ремонту - чоколятні спонсора не знайшли, чи це армавір), тобто
чувак страждає)), в самому кркутому районі Києва, за ідею?!
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он память себе отъел целый институт... (это шутка)
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"Слуга народа" на этот пост без труда найдет достойного гражданина России в своих рядах.
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Поставлять керувати якогось кацапа і скажуть, що у нього нове обличчя.
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ну при яныке уже пристраивали...и на министра образования пристраивали...где они сейчас? Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 150
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Пам'ятаю того Табачника у джинсах, кожаній курточці і з цигаркою в зубах😊
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Не-не, кого-нибудь с запорожской фамилией Штунцель.
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я за те, щоб Вятровіч і далі займав цю важливу посаду.
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Обязательно надо найти замену! Нечего из этого института делать машину для пропаганды, сведения счётов и затеваемы срачиков
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мало того.пропаганду нужно усиливать...не кацапскими конечно методами,но в том числе и недопусками рускавава мира к истории Украины. Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7978
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Гыга ты 80-летний дед внутри совок совком на Западе вообще не был сидишь и втюхиваешь тут как нужна пропаганда!
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та тебе не все равно какой я дед?я же не спрашиваю,какая ты внучка Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 7073.впрочем все уже давно разобрались...
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Что ты видел кроме совка и в какую Европу ты предлагаешь идти если ты даже не понимаешь насколько пропаганда попирает европейские принципы?
Что это за институт такой памяти и кто в научном мире на международном уровне будет воспринимать его всерьёз если он превращается в пропагандистскую машину?

Ой шо тут объяснять

Сиди агитируй за пропаганду
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та ладно тебе,многоопытная...ты хоть дойч выучила?ну,для легенды,шо ты действительно из дойчлянда...ходишь тут ,скрепами немытыми трясешь не стесняясь Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2374
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а в нас і так є пропаганда - російська.
отже мусить бути протидія.
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Ответная пропаганда только усиливает изначальную пропаганду

Шо у вас российская пропаганда только ленивый не знает 😁
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Українізація України не дуже схожа на пропаганду, хоча вата вважає, що це воно і є, тому пропонує посадити Вятровича за грати. Так вже всі бояться історії свого народу.
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Україна не потребує українізації, так як і Німеччина не потребує "онімечівання" або Франція офранцузівання. Україна в серці. І в голові, до речі.
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Німецьку мову забороняли ? А може французьку ?
Ви не розумієте, про що пишете.
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Українці майже зрослися з руцкім міром, тому нам потрібна негайна українізація.
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Хотела спросить чего вы пропагандисты добились за 5 лет своей работы
А потом передумала

Сколько вас таких ещё осталось? 7,8%? Переживём
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Ну вообще прекрасно если они в Раду не пройдут ✌🏻
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а вона була та пропаганда ?
приклади, можна.
викриття історичної правди не рахується, бо це загальноосвітні програми, і те, їх було занадто мало.
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та то есть гугл...я не обязан непонятливым обьяснять .а гуглу все равно,он может по многу раз,пока до каждой из 47 хромосом дойдет
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- куме, вятровича хочете?
- ні.
- а будете?
- а є варіанти?
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Почему вы пишите, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
https://youtu.be/C8VrotadJoQ

Там есть короткие видео тупо по городам, думаю что вы сильно удивитесь.
Украина это лучшая страна в мире.
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Полтава и даже маленькие города типа Кобеляки, Сновск, Васильков вполне симпатично выглядят : вся эта вонь по поводу того, что "Украины нищая страна" - это тупо-кретинская пропаганда.

Беларусы из "процветающей" совково-лукашенковской РБ каждую субботу прут сотнями тысяч в приграничные украинские города, чтобы закупать в огромных количествах продукты и товары повседневного спроса в "нищей Украине".
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шо,смикає від слова європейська?бува...або 47 хромосом,або рускавий мір у голові Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 5927
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Почитал немного, первая половина "За всё хорошее, против всего плохого", вторая-выпячивание своих достижений, зачастую надуманное.
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Вятрович один з небагатьох в цій державі хто знаходиться на своєму місці.
Не дивно що зебобікам і їх мишебраттям він як кістка в голі
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..Здається при *пре-зеку Ялинковічу * так і було ..Там баба від *червоних * керувала . Есть много информации о попытке найти мне замену на посту директора Института Нацпамяти, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4487
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Вятрович, мне кажется, больше на ***** сработал, чем для Украины - полезный дыбил. А, шо вы ждали от холуя потроха? Потрох надеялся воровать, а народу скормить мову, вышиванку, веру, праздники всех родов войск, плач и сопли - нас веками гнобылы, Майдан програв, то бишь тянул нас в такие же 20, 19, 18, 17, 16... века, в которые ***** тянет парашу и козломордых - таже технология. По сути потрох и его вятровичи пытались и из украинцев сделать козломордых, но украинцы слишком умные для *****, потроха и их холуёв.
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Вовка, обязательно тебя заменят, ты не из той песочницы. Даже тут, на Цензоре, уже
записные зеботы начали радостно повизгивать. Хотя я и не твой фанат, но будет жаль. Впрочем, ты держись, еще не вечер.
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Нда... Разумков цим питанням дуже переймається.
Кажуть і кандидатура вже -медиа-шлюха Коломойского и кандидат в депутати від партії Зеленського - Дубинский.
Жартую )) Але ХТО ЗНА...
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"Я достаточно жестко критикую его (Зеленского) за разного рода просчеты, которые касаются гуманитарной политики", - пояснил Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3132968

Почитай свои должностные обязанности и чем ты должен заниматься на этом посту в рабочее время
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Исполнять должностные обязанности - шаурму жрать и в фонтане валятся.
Єто ж всем зебилам известно
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Вятрович, когда будешь судиться с гепой за памятник жюкафу?
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Казел кацапский, кадыркой займись, а то как холопы дань платите ему.
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Ти глянь, як зелені шмарклі збудилися, аж по клавіатурі розтікаються.
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Віталій КупрійНравится Страница
Нова інформація. Перевертень у погонах, перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін спакував речі і зник у невідомому напрямку.Це той, хто жорстко зупиняв патріотів по блокаді торгівлі на крові із окупантами. Був правою рукою Порошенка. Тільки ми привезли свідків його злодіянь, а він вже у бігах.
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купрій - це типовий зебіл. Як не збреше, не проживе.

Скільки там він кримінальних справ через беніні кармані суди "відкрив"?

Ну-ка, пригадайте, як він сам себе призначив "представником" зебіла?
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Це зрозуміло.Активність ботів-україноненависників тут-цьому підтвердження.Вятрович багатьом москалям-комунякам поперек горла став,ще будучи директором архівів СБУ.
Було б непогано,як заміну-Вахтанга Кіпіані.
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на Вахтанга зебіли не погодяться. Втім, призначати директора інституту - прерогатива кабміну.
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А чего там пытаться? Вьятровича может легко заменить любой спортсмен с "верхнего Спартака".
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Ненавижу Пепу, Свинарчуков ... но и Мертвечуков с ****** ещё больше .

Поэтому нехай Вятрович остаётся там где был - а ПЕС буде в пролёте !
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//
пробачте...не потемі...хіба трішки - про пам"ять.. не шановний інститут, а про людину
згасла зірка української поетеси, молодої жінки (37 рочків) Ярослави ШЕКЕРИ
свтла дівчинка, наївні вірші від - щирої душі... пішла...відлетіта

* * *
Згасають життя щогодини,
Зоряний час біжить;
А ти - порошинка-людина,
Твоє існування - мить.

У вічності звична днина -
Тонка невловима нить;
А ти, неповторна людино,
Чим будеш мріять-творить?
Ярослава Шекера (1982-2019)
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**
На далекій чужині -
Як забутій сиротині;
Вітер з моря повіває,
Русі коси розплітає.

Тому вітрові й байдуже,
Що у серці мальви тужать,
Що в вишневу Україну
Лине смуток журавлиний.

На далекій на чужині
В сни заходять берегині;
І сміються недалечко
Неньки очі-озеречка.

Та лиш сонечко засяє -
Миле марево зникає;
Й знову дні у самотині
На далекій чужині.

Ярослава Шекера (1982-2019)
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Не удивлюсь если назначат какого-нибудь Мойшу Шекельмана
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Чего же ты подонок не критиковал барыгу и его мародеров за сдачу Крыма и Донбасса и на крови настоящих патриотов, а не тех которые в спину стреляют, обдирал народ Украины.
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После его обоснования, что русскоязычные не могут быть в Украине националистами, а только патриотами, читать его опусы перестал.
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Я даже могу прованговать фамилию будущего руководителя нацпамяти.
Шо то типа Рабинович...
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А что Вятрович самый незаменимый на этом посту?Икона стиля, на которую покуситься не моги?Мужской вариант жены Цезаря, которая по определению выше подозрений?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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