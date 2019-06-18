 Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Зеленський запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату. Крім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.
Він наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україні і підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.
"Під час зустрічей йшлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також порушив питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачу російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.
Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді.
Так они живы чи той, стесняюсь спросить...
Это же одно и тоже!
Они флудом все засирают
СМИ: компания Зеленского продолжает бизнес на "крови" - сериал "Слуга народа" продан российскому "Яндексу" 24 мая 2019, 14:43 - Украина
Просто Зе же тоже зеленые 💚
Зеленые набрали неплохо на выборах в ЕП недавно
Рейтинги растут слава Богу
Так что это хорошая и нужная встреча
Сергей Стеценко
10 ч. ·
Две недели прошло.
Теневую экономику победили? Человеческих ценностей накультивировали?
Кто, вообще, в курсе, чем там всё кончилось?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
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Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы. Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання. У середньому «такса» за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон.
Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310175-na_odeshchini_sbu_zatrimala_na_habari_posadovtsiv_mitnitsi_ta_derhprikordonsluhbi
Чи ти хочеш щоб просто стріляли зразу?
Ведь муслимы и кстати иудеи, отлично знпют шо христунам просто дурят головы опытные попы этим "ыысусом".
Тупые высеры о массовых воскрешениях после откидки бомжа - высший класс
Римляне значит ослепли не не заметили толп зомби)))
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори "КиївПрайду"
"Володимира Зеленського запрошують стати першим Президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію Президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана Президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в заяві організаторів.
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ИНВЕСТИЦИЙ НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ НАЧНУТСЯ ПОСАДКИ УБЛЮДКОВ КОРРУПЦИОНЕРОВ
НИКТО ИХ ИНВЕСТОРОВ НЕ БУДЕТ РИСКОВАТЬ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ
ЗЕЛЕНСКОМУ НУЖНО ПОСПЕШИТЬ НЕ ТОЛЬКО с СОЗДАНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В УКРАИНЕ НО И С ПЕРВЫМИ ПОСАДКАМИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ.