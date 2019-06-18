EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  1357  51
Все про:Німеччина (1221) Зеленський (1748) ХДС (7) Крамп-Карренбауер (6)

 Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Німеччині, провів зустрічі зі співголовою партії "Союз 90/Зелені" Робертом Хабеком і главою партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і Союз 90/Зелені санкції проти РФ і інвестиції в Україну 01

Зеленський запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату. Крім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.

Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і Союз 90/Зелені санкції проти РФ і інвестиції в Україну 02

Дивіться також: Зеленський обговорив із президентом Німеччини Штайнмаєром звільнення українських моряків. ФОТОрепортаж

Він наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україні і підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.

"Під час зустрічей йшлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також порушив питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачу російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132966
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати между прочим: "В Харькове фанаты Путина устроили бойню с ультрас и были сильно наказаны за "Крымнаш" https://www.dialog.ua/ukraine/181545_1560878056 …
Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1031
 показати весь коментар
 
Порохоботы, ану-ка, набрали дерьма в рот и пошли плеваться!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
почем Ленка?
 показати весь коментар
 
Для петекантропов. Королева Великобритании бренд страны и туристы валят, чтобы поглазеть на ее выход на публику.
 показати весь коментар
 
 
Ну а ленка теперь бренд Украины че ж ты обиделсьо)
 показати весь коментар
 
 
була Лєнка, а тепер не Лєнка, а наша мама.
 показати весь коментар
 
ты идиот.!!!!!Что уже закончились шпаргмлки на умные высказывания,а сам ни гу гу....)))
 показати весь коментар
 
Кстати между прочим: "В Харькове фанаты Путина устроили бойню с ультрас и были сильно наказаны за "Крымнаш" https://www.dialog.ua/ukraine/181545_1560878056 …
Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 1031
 показати весь коментар
 
 
а-а-а, вижу...На Ак. Павлова морячков на таран взяли ...Ну чо, немного генотип с геноцидом подправили кацапам. Поедут в свой белгород одухотворенные. Вона чо песдюлина животворящая делает...
Так они живы чи той, стесняюсь спросить...
 показати весь коментар
 
 
А лучше бы они поехали домой на Федорашку в деревянных коробках.
 показати весь коментар
 
 
Руцмиряне думали шо всё , Зе президент и уже можно вытягивать язык из ж.... . ! А оно - не тут то было . Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 1104 .
 показати весь коментар
 
Оговорення політичними партіями країни D. покращення інвестиційного клімату і важливість залучення місцевого бізнесу в країну У. - це нове слово в практиці світової дипломатії.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, ану-ка, набрали дерьма в рот и пошли плеваться!
 показати весь коментар
 
 
А я к кому обратился???
Это же одно и тоже!
 показати весь коментар
 
 
Они не плюются в таких новостях
Они флудом все засирают
 показати весь коментар
 
 
вы это будете облизывать...?\тогда лучше лопатой - вам больше достанется...)))\
 показати весь коментар
 
 
А про продажу сватов Яндексу рассказал, санкционист наш зеленоперий?
 показати весь коментар
 
Напомню а то у зебила память как у гуппи)

СМИ: компания Зеленского продолжает бизнес на "крови" - сериал "Слуга народа" продан российскому "Яндексу" 24 мая 2019, 14:43 - Украина

 показати весь коментар
 
Зеленые по-прежнему самая приличная партия тут ✌🏻
 показати весь коментар
 
 
Согласна-это же не зловонная команда пороха
 показати весь коментар
 
 
Я говорила про Партию зелёных в Германии
Просто Зе же тоже зеленые 💚

Зеленые набрали неплохо на выборах в ЕП недавно
Рейтинги растут слава Богу

Так что это хорошая и нужная встреча
 показати весь коментар
 
https://www.facebook.com/sergei.stetsenko/posts/2398534600240806



Сергей Стеценко
10 ч. ·

Две недели прошло.
Теневую экономику победили? Человеческих ценностей накультивировали?
Кто, вообще, в курсе, чем там всё кончилось?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/

************
Зеленский дал СБУ две недели и напомнил главе, что они уже не только друзья.
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы. Как сообщает пресс-служба Зеленского, об этом он сказал во время встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Иваном Баканов.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/3/7216958/
 показати весь коментар
 
Многолетний журналист издания "Новости Краматорска". Раньше за януковича топили, теперь вот за порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання. У середньому «такса» за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон.

Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310175-na_odeshchini_sbu_zatrimala_na_habari_posadovtsiv_mitnitsi_ta_derhprikordonsluhbi

Чи ти хочеш щоб просто стріляли зразу?
 показати весь коментар
 
 
Постійно, при Порошенку і Грицаку приймали хабарників звідусіль: і з митниці, і від погранців, і з податкової, і з держадміністрацій/мерій, з уряду - де тільки вони й шлялись (і навіть в судах, та в інших правоохороних органах. І навіть в армії...). Але питання ставилось "О необходимости преодолеть контрабанду и теневую экономику" - за два тижні ... Підкреслю: за два тижні, дивись заяву на УП.
 показати весь коментар
 
 
Чет это расистское название напрягает. Толерантненькой Меркель нужно переименовать бригаду. Или она Аллаха не уважает?
Ведь муслимы и кстати иудеи, отлично знпют шо христунам просто дурят головы опытные попы этим "ыысусом".
Тупые высеры о массовых воскрешениях после откидки бомжа - высший класс Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4101
Римляне значит ослепли не не заметили толп зомби)))
 показати весь коментар
 
мені по-людськи було сьогодні жаль фрау Меркель. Я переживаю, що вона може залишити свій пост. Можливо більшості її роботи не було видно, але іноді лише завдяки їй в нас вирішувалися питання і не в останню чергу військові.
 показати весь коментар
 
Це ви про те, як Меркель тiпало пiд час Нiмецького Гiмну?
 показати весь коментар
 
так, на світлині я помітила, що їй не добре, набряк обличчя був шалений, але лише зараз передивилася відео.
 показати весь коментар
 
/// Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 7186
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори "КиївПрайду"
"Володимира Зеленського запрошують стати першим Президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію Президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана Президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина", - йдеться в заяві організаторів.
 показати весь коментар
 
Фрау , позвольте угостить вас шаурмой . ! Я вам из Киева привёз ,, специально для вас купил на заправке , по дороге к вам . .
Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну - Цензор.НЕТ 1197.


 показати весь коментар
 
 
Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину.

===================================================================

ИНВЕСТИЦИЙ НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ НАЧНУТСЯ ПОСАДКИ УБЛЮДКОВ КОРРУПЦИОНЕРОВ

НИКТО ИХ ИНВЕСТОРОВ НЕ БУДЕТ РИСКОВАТЬ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ

ЗЕЛЕНСКОМУ НУЖНО ПОСПЕШИТЬ НЕ ТОЛЬКО с СОЗДАНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА В УКРАИНЕ НО И С ПЕРВЫМИ ПОСАДКАМИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ.
 показати весь коментар
 
 
Пытаться Зелю засунуть в Минские сани на кацапские условиях. Честное слово, желаю, чтобы он все таки победил. Только время покажет, одели ему хомут или нет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору