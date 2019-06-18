 "Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це заявив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.
Він нагадав, що закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати кандидатів зі списку, прийнятому на з'їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку - після 10 червня.
У зв'язку з цим "Опоблок" не зможе включити Єфремова, який вже третій рік перебуває під вартою за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України".
Раніше народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв заявив, що Єфремова включать у перший десяток списку "Опоблоку".
Ригі хотіли схитрувати і надати йому недоторканість.
Ржу...
Поздравляю, вас, элитные 73%)
Пожалуста, не останавливайся. Тянешь на 2-ой сезон.
вождь повинен сидіти, якщо овоч втік!
взагалі то дурня, інші ригі разом з петром-ліксєїчом
весь час сиділи на грошових потоках і все ок!
Этому будет конец? А ведь они победят...
Но очень тактично и красиво .
Сперва забыли про сидельца , а потом так вовремя вспомнили и салютовали громким и отрывистым пуком !