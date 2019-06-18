EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4620  63
Все про:Єфремов (247) ЦВК (631) опозиційний блок (231) Мураєв (78) Радченко Євген (18)

 "Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

"Опозиційний блок" не може включити у свій список на дострокових виборах до парламенту екс-регіонала Олександра Єфремова, тому що це забороняє законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це заявив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

Він нагадав, що закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати кандидатів зі списку, прийнятому на з'їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку - після 10 червня.

Читайте також: Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду

У зв'язку з цим "Опоблок" не зможе включити Єфремова, який вже третій рік перебуває під вартою за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України".

Раніше народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв заявив, що Єфремова включать у перший десяток списку "Опоблоку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132962
 
   
 Топ коментарі
 
Звісно, не можна...
Ригі хотіли схитрувати і надати йому недоторканість.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
поделился бы с пэдрой, как другие, давно на свободе бы гулял
 показати весь коментар
 
 
Эта морда лица активно поддерживает идею "пересать стрелять"...
 показати весь коментар
 
капитан Флинт. Но оно годится--был бы капитаном Куком---съели бы на хер!
 показати весь коментар
 
 
Звісно, не можна...
Ригі хотіли схитрувати і надати йому недоторканість.
 показати весь коментар
 
 
Ну это уже ваще---ну ваще-ваще! Мы ждали-ждали. вот он вот он(на+ую намотан) а оно по закону! Даже напомнило из далёкого совкового:*Я ждала и верила---думала рожу, а пошла проверила---с трипером хожу!*.
 показати весь коментар
 
 
с триППером... монсиеур, имейте уважение, *****...
 показати весь коментар
 
 
Ну я тоже не первой свежести, но все ж...
 показати весь коментар
 
 
Во достал. Да школу в 1970 закончил я. Слово валентность с тех пор пугает по нарастающей!
 показати весь коментар
 
Если при Яныке во власть шли ранее отсидевшие, то при Зелике во власть пихают и тех, кто еще сидит)
Поздравляю, вас, элитные 73%)
 показати весь коментар
 
 
Ану ка расскажи откуда и каким образом в генпрокуратуру попал Йугик Апачи? "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК - Цензор.НЕТ 834
 показати весь коментар
 
 
Ну да ваш же гениальный алкаш не смог его посадить,но виноват Зеля)))25 не зря в 8 превратились))
 показати весь коментар
 
 
садить суд, між іншим. По портновському процесуальному кодексу, який захищає права підсудніх, а не постраждалих. Портнов чомусь появився в Україні...
 показати весь коментар
 
 
А готовит дело прокуратура.Михо без всяких судов выкинули.Тут дело в желании и политических заказах.Не надо на портянку съезжать.Соевая калалиция все могла поменять за 5лет.Теперь все баста.
 показати весь коментар
 
 
так это портновской судебной реформой пэдра так гордился?
 показати весь коментар
 
 
генитальный...ну да, это - Петин прой***об, признаю... ужасный, причем...
 показати весь коментар
 
Только его.И это он делал осознано.Так,что винить в своем рейтинге может только себя.
 показати весь коментар
 
Прут как раз те, кто еще не сел типа бепепе и жопобока... А скамейка их давно ждет!
 показати весь коментар
 
 
Ты великий писатель и конспиролог.
Пожалуста, не останавливайся. Тянешь на 2-ой сезон.
 показати весь коментар
 
 
Лоханулись краснопузые. Есть еще время сделать Ефремову на зоне колумбийский галстук.
 показати весь коментар
 
 
І Мураєва на нари разом із Єфремовим...Як можна злочинця висувати кандидатом у нардепи? Може вже хватить злочинців в українській владі?
 показати весь коментар
 
 
Опозиционный блок это такой блок как Симоненко -Зюганов с кремлёвскими крыльями
 показати весь коментар
 
 
И об этом..«Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини,Зеленский ответил чтобы обращались с этим вопросом к Президенту Голобородько,а он есть обычный артист
 показати весь коментар
 
" Загнаных лошадей пристреливают " писец , гнить краснорожему до скону
 показати весь коментар
 
 
Краснокожий вождь будет лямку тянуть за всю свою роговскую шайку... "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4657
 показати весь коментар
 
 
та вряд ли... помурыжат еще, да дадут пинком под сраку. Вон, Нелька Штепа, леди Годива наша несравненная, пожила в кутузке, да и вышла неосужденная...Разве что пергидрольный волос натуральности приобрел. Опять таки, встряхнулась, как курица из-под петуха, да давай снова к блокам с партейками прибиваться... О шо??? Работать? Ой, не морочьте голову...
 показати весь коментар
 
 
Граждане хорошие,что же это творится-не пойму никак?! Как узнал эту новость-рыдаю(слёзы сами бегут),не могу астанавиться!
 показати весь коментар
 
 
пізно ізя), піть баржом), почкі), відпали!
вождь повинен сидіти, якщо овоч втік!
взагалі то дурня, інші ригі разом з петром-ліксєїчом
весь час сиділи на грошових потоках і все ок! "Оппоблок" не может включить экс-регионала Ефремова в свой предвыборный список, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5864
 показати весь коментар
 
 
а красномордый уже хотел выйти. яка невдача). рыги такого товарища потеряли)
 показати весь коментар
 
 
Представители Константиновки, Дружковки, Покровского и Константиновского районов Донецкой области выдвинули Бориса Колесникова в народные депутаты.
Этому будет конец? А ведь они победят...
 показати весь коментар
 
А чего им не выдвигать???? Кто то какие то претензии к нему предьявлял???? Или на Донбассе что то в лучшую сторону поменялось?
 показати весь коментар
 
Это я к тому,что там до сих пор ждут "русский мир". А наши думают оно само все решится и сами дают дорогу и стелят коврик.
 показати весь коментар
 
Ну я бы так не сказал. То, что называют русским миром всего лишь прикрытие. Как была там бандитский республика так и осталась. Пока, рыжего таракана Гудка за жары не возьмут, ничего там не изменится.
 показати весь коментар
 
Так там при любом раскладе ничего не изменится,пока их не поразвозишь в разные стороны.
 показати весь коментар
 
Изменится. Я много находился на Донбассе в разное время, застал период криминального переворота. Пока, Гудка не возьмут за жары ничего не изменится. Ходаковский, конечно, обошёл много острых углов, но без Гудка дыры не состоялось бы.
 показати весь коментар
 
Да, не зря Зеля шутил, что Ефремов мушкетёр.Сидит один за всех. Остальные, видимо просто ржут. Честное слово, до сих пор не могу понять, почему именно Ефрем стал мушкетёром. Денег не хватило или слишком жадный.?????
 показати весь коментар
 
Ефремову выгодно побыть еще под следствием года 2-3. А там при любом "с чистой совестью" на свободу из зала суда. Это жертва . Потом общаг компенсирует.
 показати весь коментар
 
Он слишком много знает. Его из СИЗО только вперёд ногами вынесут. Никто рисковать не будет. Сегодняшнее это только подтверждает.
 показати весь коментар
 
Донецкие снова прогнули луганских ...
Но очень тактично и красиво .
Сперва забыли про сидельца , а потом так вовремя вспомнили и салютовали громким и отрывистым пуком !
 показати весь коментар
 
 
Интересно, Гадя Савченко пройдёт фейсконтроль в ЦВК? Или всё-таки сядет за организацию теракта?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК
 
 
 
 
 
 вгору