EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  466  4
Все про:Албанія (12) Македонія (34) членство в ЄС (136) Євросоюз (2514)

 ЄС відклав на жовтень вирішення питання про членство Північної Македонії та Албанії

Європейський союз відклав рішення про те, чи варто розпочинати переговори про вступ Північної Македонією та Албанії в ЄС, до кінця цього року.

Європейська Рада зробила відповідну заяву 18 червня після зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. У висновках зустрічі йдеться, що рада повернеться до цього питання не пізніше жовтня 2019 року.

"Впевнений, що у жовтні ми отримаємо зелене світло. На кону – наша колективна довіра, наші стимули і важелі для жорстких реформ у всьому регіоні", – заявив комісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган.

На тлі спротиву з боку деяких членів блоку щодо розширення, зокрема Франції та Нідерландів, лідери Північної Македонії та Албанії заявили, що їхні країни виконали реформи на вимогу Брюсселя.

Також читайте: Клімкін: Україна зможе стати членом ЄС ближче до 2035 року

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що затримка в переговорах із ЄС може призвести до повалення його уряду і дозволити антиєвропейським силам прийти до влади. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама сказав, що довіра до європейського блоку буде підірвана, якщо він не виконає свої обіцянки.

Минулого місяця Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ із двома балканськими країнами якомога швидше, оскільки Північна Македонія і Албанія "здійснили реформи".

Читайте також: Македонія змінила назву заради членства в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132961
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Этих в ЕС примут,такую мелкотню он переварит без проблем.
 показати весь коментар
 
Албания совсем недавно была нищетой полной. Теперь нищета -мы. Хорошо постарались каты-президенты вместе с любыми друзями. Полностью разграбили страну. А хотелось хоть немного пожить. Если Зе сделает осечку,совсем туго будет.
 показати весь коментар
 
Можете уже приготовиться. Только и осечки не будет, он вообще ничего не сделает.
 показати весь коментар
 
 
В Греции алвано работали за еду, чем сбивали цены полякам и нам. В самой Албании на 1990 год частных автомобилей было, как у нас после войны. Чёрные,, кучерявые пузатые коротышки, как цыгане у каждого нож в кармане пускали в ход не задумываясь. Двух наших на шабер подсадили животные. Греки брали их на работу туда где никто работать не хотел. Чистка трюмов от мазута танкеров. например. Если таких нищебродов принимают в ЕС, то Украина там должна быть в первой десятке.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄС відклав на жовтень вирішення питання про членство Північної Македонії та Албанії
 
 
 
 
 
 вгору