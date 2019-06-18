 У РФ є тиждень, щоб надати звіт трибуналу ООН про виконання рішення щодо моряків, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов
"Під час допиту (військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, - Ред.) ми долучили копію наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019, згідно з яким влада Російської Федерації зобов'язана негайно звільнити 24 українських моряків - членів екіпажів українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", повернути самі захоплені кораблі, а також надати трибуналу звіт про виконання наказу до 25 червня 2019 року", - написав Полозов.
Він зазначив, що до закінчення терміну надання звіту трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення у влади Російської Федерації залишається рівно тиждень.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
Им похер...
Только дуст!
Или?
Ты, сейчас, как соевая скатина против того, чтобы посадить Мертветчука?
зато ваш шлуга сгорода имеет шанс - или вас имеет...\одно из двух...)))\
а ты лечись - правильно пишешь, сою нельзя больным...\однозначно...)))\
удиви меня своим серым веществом - напиши простейшую формулу бесконечности Вселенной...\тогда лезь со своими советами ко всем - ферштейн...?\
даже интересно
Скільки голосів потрібно щоб заблокувати рішення?