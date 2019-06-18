 У РФ є тиждень, щоб надати звіт трибуналу ООН про виконання рішення щодо моряків, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов

"Під час допиту (військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, - Ред.) ми долучили копію наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019, згідно з яким влада Російської Федерації зобов'язана негайно звільнити 24 українських моряків - членів екіпажів українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", повернути самі захоплені кораблі, а також надати трибуналу звіт про виконання наказу до 25 червня 2019 року", - написав Полозов.

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Він зазначив, що до закінчення терміну надання звіту трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення у влади Російської Федерації залишається рівно тиждень.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.