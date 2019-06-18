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Все про:моряки (608) полон (616) Полозов (271) полонені (384)

 У РФ є тиждень, щоб надати звіт трибуналу ООН про виконання рішення щодо моряків, - Полозов

У вівторок, 25 червня, закінчується термін надання Росією Міжнародному трибуналу ООН із морського права звіт про виконання його наказу відпустити військовополонених українських моряків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов

"Під час допиту (військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, - Ред.) ми долучили копію наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019, згідно з яким влада Російської Федерації зобов'язана негайно звільнити 24 українських моряків - членів екіпажів українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", повернути самі захоплені кораблі, а також надати трибуналу звіт про виконання наказу до 25 червня 2019 року", - написав Полозов.

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Він зазначив, що до закінчення терміну надання звіту трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення у влади Російської Федерації залишається рівно тиждень.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132959
 
 
 Топ коментарі
 
Так у них в традиции брать заложников...
Им похер...
Только дуст!
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Это удавка для кремлевского карлика... У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов - Цензор.НЕТ 4916 он же всемогущий а тут суд и придется исполнять или скипидаром мазать известное место.
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так посади - что вы ждёте...?\или фаберже у вашего Великого ЗЕ Шестого нет...?\
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Так у них в традиции брать заложников...
Им похер...
Только дуст!
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Дустом или хлоркой это вопрос к санитарам но орда точно должна пройти дезинсекцию
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конечно, Россия по факту держит в заложниках... странно что мир это не признаёт, реально трусы... Россия страна - ТЕРРОРИСТ. к сожалению но факт на лицо.
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А далі що, глибоке занепокоєння., чи заборона експорту нафти?
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якщо кацапи виконають рішення Морського трибунала, то в снігерії виздихають всі вовки.
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Ждут чего-то, рашка сразу сказала что ей плевать на этот суд, что она его не признает.
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шев Luftwaffe Герман Геринг тоже не признал трибунал, был даже перерыв в рассмотрение по этому поводу аж пару дней, но в конце приговорён к смертной казни через повешение. Правда он принял яд, конец тот же.
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Посадите Мертветчука, и через пару дней без всяких судов Х√йло вернёт наших пленных... И не только моряков...
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так посади - что вы ждёте...?\или фаберже у вашего Великого ЗЕ Шестого нет...?\
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Слушай, соя, где я упомянул Пороха?
Или?
Ты, сейчас, как соевая скатина против того, чтобы посадить Мертветчука?
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ЗЕЛЕпузик - а где я упомянул Пороха...?\ну не смог порох посадить Мертветчука - согласен...!\
зато ваш шлуга сгорода имеет шанс - или вас имеет...\одно из двух...)))\
а ты лечись - правильно пишешь, сою нельзя больным...\однозначно...)))\
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Нужно просто подзаткнуться Великая. Или задействовать серое вещество. Не делай себя дурачком. Все ты прекрасно понимаешь, но пишешь, абы ляпнуть.
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тебя забыл спросить серафимушка что мне делать...!\оно мне нужно - твои советы...?\
удиви меня своим серым веществом - напиши простейшую формулу бесконечности Вселенной...\тогда лезь со своими советами ко всем - ферштейн...?\
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Это удавка для кремлевского карлика... У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам, - Полозов - Цензор.НЕТ 4916 он же всемогущий а тут суд и придется исполнять или скипидаром мазать известное место.
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Давно говорил, дерьмократия власть импотентов. Мир понимает тока право сильного. Уговорить гопника в подворотне?
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А ничего, было уже решение суда по Меджлису в Крыму, кончилось ничем.
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Та нічо не буде...******* пох ці усі міжнародні суди та трибунали ,серіозних санкцій ніхто вводити не буде , макс то 4-5 кацапських полковників не зможуть в,іхати до ЕС років 5 і на цьому все .. Ще й до ПАСЕ цей Козлостан приймут , ось побачите
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Якщо не надасть, то ООН як імпотентна организація повинна саморозпуститися. Бо не може країна, що не виконує рішення трибунала ООН, мати там право вето - це нонсенс.
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Это международная контора под названием-*********** батинки на резиновом ходу-
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Трибунал : "состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация?"
Скільки голосів потрібно щоб заблокувати рішення?
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А у Путина уже кипиш с утра в кабинете: «Я в скобяной за верёвочкой. Ты, Медвед, метнись в галантерейный за мыльцом, да не жлобись - бери бактерицидное. А ты, Кужугетович, бегом в ближайшую казарму за табуреточкой, да фуражку одень, а то я их знаю - без фуражки наваляют вместо табуреточки. А с мыльцом и с табуреточкой оно сподручней будет. Там за БКД грушка с разлогими ветвями произрастает - под той грушкой и встречаемся».
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Методы террористов у РФ брать заложников, в плен без якобы войны против Украины. Придёт час с ними будут поступать, как с террористами, никаких переговоров - огонь на поражение.
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эти санкции будут предметными и запретами не обойдется, конфискация, аресты судов и удовлетворение исков это заставит рашку отпустить незаконно удерживаемых моряков.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ РФ є тиждень, щоб надати звіт трибуналу ООН про виконання рішення щодо моряків, - Полозов
 
 
 
 
 
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