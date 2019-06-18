 Ексголова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.
"Мирові судді? Це буде дуже правильне рішення. Ми його (цей інститут) відстоювали давно. Для того, щоб не було перевантаження в судах районної ланки, апеляційних судах та Верховному суді і щоб суддів обирав народ, потрібні мирові суди. Для розгляду справ, з якими найчастіше стикається проста людина - розірвання шлюбу, аліменти, земельні суперечки, бійки, дрібні крадіжки і так далі. Тобто, це незначні питання", - сказав він.
За його словами, мирові судді повинні працювати в кожному районі, можливо на один район кілька суддів.
Він вважає, що апеляційною інстанцією для мирового судді повинен бути районний суд, а касаційною - обласний апеляційний суд.
"От і все. І в Верховний суд вони не повинні ходити", - зазначив Маляренко.
Раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут мирових суддів і суд присяжних.
Ексголова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.
Колишній суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.
А якщо не вийшли на нормальне і справедливе рішення, то знов до суду і знов судовий збір -два.
Мирові судді будуть зараз ставленики місцевих мафій.
Це треба було років 15-20 назад.
Україна запізнюється з реформами на 15-20 років.
а места все заняты.
І чи набагато розгрузяться районні суди,якщо через них проходитиме апеляція ???
Бл.,чуваки,вас попросили підтримати тупорилі ініціативи Зеленського,так робіть це хоча б якісно
А выносить решение и его исполнять не пробовал
Или в Верховном суде писять решения с потолка
ну как в моем случае, придумали, что я "частный предприниматель".
А в ЕСПЧ такие же твари Юдковская и Цецора
Пока муж Логвинский здесь грабит
там эти суки правосудие правят по-петренски.
конченные твари