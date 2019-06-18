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 Ексголова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні

Колишній голова Верховного суду Василь Маляренко прогнозує розвантаженість загальних судів у разі запровадження в Україні інституту мирових суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.

"Мирові судді? Це буде дуже правильне рішення. Ми його (цей інститут) відстоювали давно. Для того, щоб не було перевантаження в судах районної ланки, апеляційних судах та Верховному суді і щоб суддів обирав народ, потрібні мирові суди. Для розгляду справ, з якими найчастіше стикається проста людина - розірвання шлюбу, аліменти, земельні суперечки, бійки, дрібні крадіжки і так далі. Тобто, це незначні питання", - сказав він.

За його словами, мирові судді повинні працювати в кожному районі, можливо на один район кілька суддів.

Він вважає, що апеляційною інстанцією для мирового судді повинен бути районний суд, а касаційною - обласний апеляційний суд.

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"От і все. І в Верховний суд вони не повинні ходити", - зазначив Маляренко.

Раніше Зеленський заявив, що має намір запустити інститут мирових суддів і суд присяжних.

Ексголова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

Колишній суддя КС Віктор Шишкін підтримує ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132950
 
 
 Топ коментарі
 
Вся власть или только судебная не хочет быть подотчётной?
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який смисл йти до мирового судді? платити судовий збір - раз.
А якщо не вийшли на нормальне і справедливе рішення, то знов до суду і знов судовий збір -два.
Мирові судді будуть зараз ставленики місцевих мафій.
Це треба було років 15-20 назад.
Україна запізнюється з реформами на 15-20 років.
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Если суды разгрузятся, то кучу дармоедов можно будет выгнать, чтоб они строить дороги, дома, садить леса, выращивать хлеб и черешню, доить коров, стричь овец и разводить кроликов... Украина начнёт процветание!
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Закатай губу.Их станет на порядок больше.Вы забываете про деток.Их нужно пристроить,
а места все заняты.
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Судейская мафия пытается сохранить свое положение. Хотят скинуть с себя ответственность за админ нарушения и мелкие хозяйские споры на т.н. мировых судей. В то же время, что действительно нужно, пустить резонансные дела через суды с присяжными заседателями приглашенными из числа авторитетной общественности, т.е. выпустить из под своего контроля решения судов, власть не хочет.
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Вся власть или только судебная не хочет быть подотчётной?
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Интересы любой из ветвей власти тут совпадают. Это суть коррумпированной системы. Коллегии из 11-12 присяжных заседателей, выбранных из числа общественности делают решения судов прозрачными и плохо управляемыми сверху, ибо сложно договориться и решить вопрос взяткой или звонком сверху (велика вероятность утечки информации). Поэтому судьи и власть вообще держатся за существующую форму из трех присяжных профессиональных судей, которые будут молчать и с которыми легче договориться. У которых вообще нет никаких стимулов для хождения на заседания суда, поскольку для них участие в качестве присяжных - типа наказание, ни денег , ни славы
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Кто из юристов - бесплатных патриотов предложил что-то изменить и что именно?
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Юристы все имхо коррумпированные. О судах прияжных с участием общественности что-то вякнул разок зеленский. Предложение о мировых судьях сделал Виктор Шишкин
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Судебная реформа, да и любая друга, это долговременная работа и быстро только кошки родятся или диктатура пролетариата проводит реформы и то, после гражданской войны и борьбы с врагами народа и на это потребовалось не 5 лет...
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Согласен. Как на мой взгляд, судьи просто тихо саботировали свои реформы. Резонансные дела с привлечением олигархов, партийных бонз, депутан и тех же судейских, практически не получили решений, а ушли в стол и под зеленое сукно. Один пример с зайцевой многого стоит
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Нормальною мовою,цей екс-голова пропонує збільшити кількість суддів на кілька тисяч,причому утримувати їх будуть місцеві громади,це притому,що в багатьох районних судах суддів не вистачає!
І чи набагато розгрузяться районні суди,якщо через них проходитиме апеляція ???
Бл.,чуваки,вас попросили підтримати тупорилі ініціативи Зеленського,так робіть це хоча б якісно Екс-голова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні - Цензор.НЕТ 919
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Мерзавец
А выносить решение и его исполнять не пробовал
Или в Верховном суде писять решения с потолка
ну как в моем случае, придумали, что я "частный предприниматель".
А в ЕСПЧ такие же твари Юдковская и Цецора
Пока муж Логвинский здесь грабит
там эти суки правосудие правят по-петренски.
конченные твари
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Мы, в который уже раз бездумно копируем рашу. Аргумент один - лечь под путина.
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Спочатку трибунал для усих суддів, міжнародний за участю суддів із країн-союзників. В першу чергу США та Канади. Паралельно набір нових комісією, яка буде створена за таким же принципом як і трибунал. Тільки так Україна зможе очиститися від мерзотників суддів, та почати процеси проти справжніх ворогів України - олігархів.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕксголова Верховного суду Маляренко прогнозує розвантаженість судів після впровадження інституту мирових суддів в Україні
 
 
 
 
 
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