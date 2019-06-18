 Нардепи за день розглянули 466 із 4 тисяч правок до проекту Виборчого кодексу

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати пройшли лише 466 правок, повідомляє Цензор.НЕТ. Жодна з тих, які ставили на голосування на підтвердження, не отримала підтримки в сесійній залі. Всього було подано майже 4,6 тис. поправок.

Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

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