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Все про:ВР (4984) виборчий закон (79) поправки (20)

 Нардепи за день розглянули 466 із 4 тисяч правок до проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок продовжила розглядати поправки до другого читання проекту Виборчого кодексу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати пройшли лише 466 правок, повідомляє Цензор.НЕТ. Жодна з тих, які ставили на голосування на підтвердження, не отримала підтримки в сесійній залі. Всього було подано майже 4,6 тис. поправок.

Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада розпочала розгляд Виборчого кодексу, що передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132948
 
 
 Топ коментарі
 
Там был полупустой зал, естественно из 466 ни одна не набрала голосов, этот идиотизм будет еще долго длится.
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Не рада, а сброд обнаглевшого ворья.
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Бачили те прийняття.В залі 50-60 депутатів .Ні одна поправка ні за ні против не набирала голосів.Треба не читаючи їх приймати.
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Ну а что - ещё 9 - 10 сессионных дней и Кодекс будет принят.
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Нужно принимать кодекс, хоть он на текущие осенью выборы не пригодится. а 500 поправок в день хорошая производительность. Нуно, технические правки выделить в один блок и рассмотреть в пакете.Дело быстрей пойдёт.
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Так они ни одной не приняли, бо нет кворума, думаете из 466 все неправильные?
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Если они верят, что КС отменит выборы - в жизни не примут, ибо тогда осенью без мажоритарки останутся упыри.
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Там был полупустой зал, естественно из 466 ни одна не набрала голосов, этот идиотизм будет еще долго длится.
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А Зеленский какую разогнал своим указом?
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к новым выборам не успеют принять кодекс Нардепы за день рассмотрели 466 из 4 тысяч правок к проекту Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 7259
Учитесь у депутатов, как нужно ничего не делать и при этом получать солидную зарплату + приворовывать
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Бачили те прийняття.В залі 50-60 депутатів .Ні одна поправка ні за ні против не набирала голосів.Треба не читаючи їх приймати.
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Вот мне просто любопытно...,есть ли в Украине хоть один человек, искренне верящий в то ,что в следующей Раде будут другие "депутаты" ??? Нардепи за день розглянули 466 із 4 тисяч правок до проекту Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 7189
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардепи за день розглянули 466 із 4 тисяч правок до проекту Виборчого кодексу
 
 
 
 
 
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