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Все про:судова реформа (845) Пилипенко Володимир (1)

 В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно мають бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що до експертної групи для оцінки результатів проведеної судової реформи мають входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.

"Що стосується конкретних прізвищ людей, які повинні входити в цю комісію, поки складно сказати, і це було б некоректно. Однозначно там повинні бути професійні юристи. Це не обговорюється. З обов'язковим залученням суддів, оскільки не можна реформувати що-небудь без залучення тих, на кого будуть ці зміни поширюватися", - вважає він.

За його словами, також слід залучити представників громадянського суспільства, науковців, суддів у відставці.

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"Звичайно - обов'язково перебувати в тісному контакті з Венеціанською комісією, яка може надати професійну юридичну оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам. Власне, судова реформа в Україні і зазнала такого краху через те, що її реалізовували ті, хто керувався політичною доцільністю, а не правовою та реформаторською логікою", - зазначив Пилипенко.

Він упевнений, що ця комісія зможе перезавантажити судову реформу і дійсно запропонувати українцям професійну і реалістичну судову реформу, якщо цим будуть займатися професіонали, а не популісти.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132945
 
 
 Топ коментарі
 
А в школьном курсе физики глаголят про еще два состояния воды.

Но это не для ЗЕ. Зря я это. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8440
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Зачем???!!! Как на их фоне будет выглядеть сам ЗЕ?

Вот его спич с журналистами в Париже:
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1245
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портнов, лена лукаш, родя киреев, мальвина...
Та у Бени икспертов хоть отбавляй!
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Да, а вода должна быть мокрой!
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А в школьном курсе физики глаголят про еще два состояния воды.

Но это не для ЗЕ. Зря я это. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8440
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Аргументы на уровне 6 класса школьной программы прокатывают только для интеллектуального недоуровня 25 ой 7,8%

Мокрый - понятие не из физики. В физике есть влажность.
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Не может быть.Влажность это про мечты зенюфнюфов!
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Стестняюся спросить, а родю киреева уже в группу выписали?
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 4299
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ты шо - это же друзья вазелина! один из них вполне может быть №99 в списке слуг урода..
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Єто он не подумал. У зебилов с єтим туго В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 8059
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Пациент, ведите себя прилично. Врач сказал в морг, значит в морг.
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мне кажется это улица выходящая к Каравану на героев труда, там вроде есть и проход в гидропарк
то они видимо на пляжу накушались водочки
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портнов, лена лукаш, родя киреев, мальвина...
Та у Бени икспертов хоть отбавляй!
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Зачем???!!! Как на их фоне будет выглядеть сам ЗЕ?

Вот его спич с журналистами в Париже:
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1245
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90% судей и юристов Украины - детишки пана ********. Да они профессионалы - брать взятки и искажать Закон.
В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6301
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по идее им всем нужен запрет на профессию как когда-то в Германии
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Запрет на профессию был, наверно, в 60-70 гг, а по программе денацификации большинство уволенных чиновников вернули, т.к. не нашлось столько специалистов.
Кроме того, сейчас процентов 30 судей не хватает, но из Слуг народа никого не нашлось на эти мест...
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А что? Клоуны уже кончились? Жаль...Они бы справились,-а так хана судебной реформе... В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 1059
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Ты шо? Их 73%. У нас самый большой цирк профессионалов на Земле. В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 6982

А на 25% зебилы точно уже могут не расчитывать. Теперь каждый выплывает сам. Причем зебилы сами вобще плыть могут, только, как говно по речке, а нам совсем в другую сторону.
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Да что там выплывать,-имея 4000 евриков зарплаты... Можно жить- не тужить! В экспертной группе судебной реформы Зеленского однозначно должны быть профессиональные юристы и судьи, - Пилипенко - Цензор.НЕТ 2309
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Уже результат!? И это говорит юрист, а не политик? Ну-ну...
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А у нас реформы пошли-и... Такие все европейские-е... Да-а,-полдня создавали парламентскую коммисию чтобы ВСЕ определить,кто в чем виноват-даже тех,кто бросил курицу на территорию парламента! А реформы очень европейские,-о-очень! Например Парламент проголосовал,чтобы переподчинить SIS (Службу Информации Безопасности) от премьер-министра (то есть забрать из подчинения М.Санду) и предать Додону! Так же переподчинить Службу Охраны (SPP) и передать в подчинение к Додону! Вот це буде Европа! А Вы думали только у Вас ЗЕБИЛЫ ЕСТЬ? Не-е,не дадим Вам чемпионствовать!
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А что в Украине есть честные и профессиональные судьи? Фантастика какая то.
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Профессиональных юристов в Украине предостаточно, но как показывает последнее время - профессионали не хотят идти в команду Зе. Имиджевые потери для профессионалов - не пустые слова.
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Тогда однозначно эта реформа пойдёт по *****.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ експертній групі судової реформи Зеленського однозначно мають бути професійні юристи та судді, - Пилипенко
 
 
 
 
 
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