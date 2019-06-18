 В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно мають бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.
"Що стосується конкретних прізвищ людей, які повинні входити в цю комісію, поки складно сказати, і це було б некоректно. Однозначно там повинні бути професійні юристи. Це не обговорюється. З обов'язковим залученням суддів, оскільки не можна реформувати що-небудь без залучення тих, на кого будуть ці зміни поширюватися", - вважає він.
За його словами, також слід залучити представників громадянського суспільства, науковців, суддів у відставці.
"Звичайно - обов'язково перебувати в тісному контакті з Венеціанською комісією, яка може надати професійну юридичну оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам. Власне, судова реформа в Україні і зазнала такого краху через те, що її реалізовували ті, хто керувався політичною доцільністю, а не правовою та реформаторською логікою", - зазначив Пилипенко.
Він упевнений, що ця комісія зможе перезавантажити судову реформу і дійсно запропонувати українцям професійну і реалістичну судову реформу, якщо цим будуть займатися професіонали, а не популісти.
Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.
Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.
Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенко на три з мінусом.
Но это не для ЗЕ. Зря я это.
Мокрый - понятие не из физики. В физике есть влажность.
то они видимо на пляжу накушались водочки
Та у Бени икспертов хоть отбавляй!
Вот его спич с журналистами в Париже:
Кроме того, сейчас процентов 30 судей не хватает, но из Слуг народа никого не нашлось на эти мест...
А на 25% зебилы точно уже могут не расчитывать. Теперь каждый выплывает сам. Причем зебилы сами вобще плыть могут, только, как говно по речке, а нам совсем в другую сторону.